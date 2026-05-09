Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Η προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δεύτερο εξάμηνο του 2027 έχει ήδη ξεκινήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών, με βασική προτεραιότητα την τροποποίηση του άρθρου 42.7 της Συνθήκης της Λισαβόνας, που αφορά τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση επίθεσης κατά κράτους-μέλους.

Το θέμα έχει τεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Λευκωσίας στις Βρυξέλλες να επεξεργάζεται προτάσεις για αλλαγές κυρίως στις επιχειρησιακές πτυχές της συνδρομής, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο θα παρέχεται υποστήριξη επί του πεδίου, αναφέρει ο Βηματοδότης.

Η Αθήνα εμφανίζεται έτοιμη να συνεχίσει την πρωτοβουλία μετά την ολοκλήρωση της κυπριακής προεδρίας στο τέλος Ιουνίου, εκτιμώντας ότι οι ευρωπαϊκές διαδικασίες απαιτούν μακρύ πολιτικό και διπλωματικό χρόνο.

Η επίθεση με drones και η επίκληση του 42.7

Σύμφωνα με τον Βηματοδότη, αφορμή για την επαναφορά της συζήτησης αποτέλεσαν οι επιθέσεις ιρανικών drones κατά των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Κυριάκου Μητσοτάκη, η συνδρομή που προσφέρθηκε από Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Βρετανία και Γερμανία συνιστούσε στην πράξη μια de facto ενεργοποίηση της ρήτρας 42.7.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η Λευκωσία συνδέει ανοιχτά τη συζήτηση με την τουρκική απειλή στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η Αθήνα αποφεύγει δημόσιες αναφορές που θα μπορούσαν να προσδώσουν «αντιτουρκικό» χαρακτήρα στην ελληνική προεδρία της ΕΕ.

Ομιλία Χριστοδουλίδη στη Βουλή

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η ομιλία που θα εκφωνήσει την ερχόμενη Πέμπτη στη Βουλή ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, έπειτα από πρόσκληση του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Η παρουσία του Κύπριου προέδρου αναμένεται να αναδείξει τη στρατηγική σύμπλευση Αθήνας και Λευκωσίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο πλευρών δοκιμάστηκαν από τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης και του καλωδίου στην Ανατολική Μεσόγειο.

τι ειναι αυτα;