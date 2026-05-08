Υποκαθιστώντας θεσμούς και αρμοδιότητες, ο υπουργός Υγείας, δύο ημέρες αφότου ξιφούλκησε από τον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως «τιμητής» των πάντων, κατά του Πέτρου Κωνσταντίνου, για την επιλογή του πολιτικού κειμένου που διάβασε, στην ορκωμοσία του για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, επανήλθε σήμερα σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, ανακοινώνοντας ότι ο κ. Κωνσταντίνου ελέγχεται πειθαρχικά από το υπουργείο Εσωτερικών για αυτήν του την κίνηση.

Διαβεβαίωσε μάλιστα ο Άδωνις Γεωργιάδης ότι ο συνάδελφός του στο υπουργείο Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, έχει επιληφθεί προσωπικά του θέματος, όπως είναι σε θέση ο ίδιος να γνωρίζει, είπε χαρακτηριστικά. Από τα πυρά του φυσικά δεν ξέφυγε η δημαρχία Δούκα, υπό την ανοχή της οποίας συνέβη το κατακριτέο από εκείνον περιστατικό.

Ακούστε το σχετικό απόσπασμα από το 4ο έως το 6ο λεπτό.

Πάντως, από το υπουργείο Εσωτερικών, με το οποίο επικοινώνησε το «Β», παρέπεμψαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για όποια διαδικασία ενδεχομένως προβλέπεται σε σχετικά θέματα.

Εντύπωση προκαλεί ωστόσο, η άνεση με την οποία ο υπουργός Υγείας υπεισήλθε σε ζήτημα που σίγουρα δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του χαρτοφυλακίου του. Κάποιος κακοπροαίρετος θα μπορούσε να εικάσει πως ενδεχομένως είχε ο ίδιος ενεργοποιήσει τη διαδικασία. Είχε προηγηθεί άλλωστε η δριμεία κριτική του, κατά του Πέτρου Κωνσταντίνου, για μια πρακτική που ακολουθεί επί χρόνια το μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο το στίγμα του προσανατολισμού, με τον οποίο πολιτεύεται.

Αυτό είναι πραγματικά εξοργιστικό. Αυτό το φαιδρό πρόσωπο της Ανταρσύα ένας Πέτρος Κωνσταντίνου εξευτελίζει την ορκομωσία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων λέγοντας όλες αυτές τις ανοησίες αντί για τον όρκο στο Σύνταγμα και τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Δεν έχει… pic.twitter.com/eH2YB1xGuv — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 6, 2026

Ακόμα και γι’ αυτήν όμως την επίθεση κατά του κ. Κωνσταντίνου, ο υπουργός Υγείας, είχε λάβει απάντηση από το πρώην μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, Κώστα Παπαδάκη, ο οποίος εξηγούσε ότι το πολιτικό κείμενο του εκπροσώπου του συνδυασμού «Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα» στο Δ.Σ. ήταν επιπρόσθετο, καθώς έδωσε νόμιμα τον προβλεπόμενο όρκο και υπέγραψε το σχετικό πρακτικό ορκωμοσίας.

«Με πραξικοπηματικό τρόπο, η κυβέρνηση με την ακροδεξιά, χέρι-χέρι, με πρόσχημα τον τρόπο ορκωμοσίας (πανομοιότυπος με τρεις προηγούμενες φορές 2010, 2014,2019) κινούνται για να ξεφορτωθούν από μία φωνή που τους ενοχλεί διαχρονικά», τόνισε μεταξύ άλλων και ο κ. Κωνσταντίνου.

Απαντώντας στον υπουργό Υγείας τόνισε: «Όσον αφορά τον Άδωνι Γεωργιάδη και τους ακροδεξιούς φίλους του, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Ένα καράβι που βουλιάζει η ΝΔ και το σωσίβιο της η ακροδεξιά. Νοσταλγός της χούντας που διόριζε Δήμαρχο και δημοτικά συμβούλια».