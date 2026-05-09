Με χαμηλότερους τόνους αλλά σαφείς πολιτικές αιχμές συνεχίζεται η εσωκομματική συζήτηση στη Νέα Δημοκρατία γύρω από τη λειτουργία του επιτελικού κράτους και τη στάση κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών. Οι παρεμβάσεις των τελευταίων ημερών διατηρούν ανοιχτό το θέμα της κομματικής και κυβερνητικής πειθαρχίας, αναφέρει ο Βηματοδότης.

Ο βουλευτής Ανδρέας Κατσανιώτης, ένας από τους πέντε βουλευτές που συνυπέγραψαν την επιστολή με αιτήματα για διορθωτικές κινήσεις στο επιτελικό κράτος, σχολίασε τη διαπίστωση του πρωθυπουργού ότι ορισμένοι δεν «ιδρώνουν τη φανέλα» όσο θα έπρεπε.

«Είναι δουλειά του πρωθυπουργού, αν νιώθει ότι κρύβονται, να τους αλλάξει και να βάλει άλλους», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα για την ανάγκη πιο ενεργής παρουσίας κυβερνητικών στελεχών.

Προσωρινή ανακωχή για τους εξωκοινοβουλευτικούς

Σύμφωνα με τον Βηματοδότη, το μέτωπο που είχε ανοίξει απέναντι στους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και στελέχη, μετά την επιστολή των «5», φαίνεται προς το παρόν να υποχωρεί. Κυβερνητικά στελέχη αποφεύγουν την περαιτέρω όξυνση, ενώ το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στη στάση των κοινοβουλευτικών στελεχών της παράταξης.

Οι τελευταίες παρεμβάσεις αναδεικνύουν ότι στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης παραμένει ενεργή η συζήτηση για την αποτελεσματικότητα, την παρουσία και τη συμμετοχή βουλευτών και στελεχών στο κυβερνητικό έργο.