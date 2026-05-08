Στο συνέδριο της ΝΔ, τις επερχόμενες εκλογές, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις καθώς και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε μια εφ’ όλης της ύλης ραδιοφωνική συνέντευξη συνέντευξη μια ημέρα μετά την κρίσιμη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90.1» έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής στρατηγικής, απάντησε στις φήμες για εσωκομματικές τριβές και σχολίασε τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις.

Το μήνυμα Μητσοτάκη στην ΚΟ της ΝΔ για την «ιδρωμένη φανέλα»

Αναφερόμενος στην πρόσφατη προτροπή του πρωθυπουργού προς τα στελέχη της κυβέρνησης να «ιδρώνουν τη φανέλα», ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι η φράση δεν είχε αρνητική χροιά, αλλά αποτελούσε μια υπενθύμιση του αυτονόητου καθήκοντος. Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση οφείλει να δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις ακόμη και σε «αντιδημοφιλείς ατζέντες».

Έφερε ως παράδειγμα την περίοδο μετά το δυστύχημα των Τεμπών, σημειώνοντας ότι ενώ υπήρχε μια «πρωτοφανής προσπάθεια παραπληροφόρησης», ορισμένα στελέχη βγήκαν περισσότερο μπροστά για να αντικρούσουν θεωρίες της αντιπολίτευσης. «Όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση, οφείλεις να μιλάς και για θέματα πέραν του χαρτοφυλακίου σου. Αυτό σημαίνει να ιδρώνεις τη φανέλα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πώς σχολίασε την ένταση Γεωργιάδη – Δένδια

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με φημολογούμενη ένταση μεταξύ των κυρίων Γεωργιάδη και Δένδια, ο κ. Μαρινάκης ήταν κατηγορηματικός: «Δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα».

Χαρακτήρισε τον Νίκο Δένδια βασικό συντελεστή της εθνικής πολιτικής, ενώ για τον Άδωνι Γεωργιάδη σημείωσε πως η στάση του εστιάζει στην ανάγκη των στελεχών να μην κρύβονται και να απαντούν συνολικά για την κυβερνητική πολιτική. Απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο «εμμονής», χαρακτηρίζοντας τέτοιες αναφορές ως λεκτικές υπερβολές που δεν απασχολούν την κοινωνία.

Τι είπε για τις επερχόμενες εκλογές και τη δημοσκοπική εικόνα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, διαψεύδοντας τα σενάρια για πρόωρες κάλπες τον Οκτώβριο. Σχολιάζοντας την κάμψη της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις, επισήμανε ότι στην εκτίμηση ψήφου το κόμμα κινείται πέριξ του 30%, παραμένοντας η κυρίαρχη δύναμη.

«Το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι ότι ο λόγος του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αρχή, μέση και τέλος», ανέφερε, δηλώνοντας συγκρατημένα αισιόδοξος για μια νέα αυτοδυναμία το 2027, εφόσον η κυβέρνηση παραμείνει αποτελεσματική και διορθώσει λάθη στην οικονομία.

Η επιστροφή Τσίπρα και το «γήπεδο της δημαγωγίας»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ανάλυσή του για την επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη γραμμή. Αν και αναγνώρισε πως πρόκειται για σημαντικό πολιτικό γεγονός, υποστήριξε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός «παίζει σε άλλο γήπεδο», αυτό της δημαγωγίας και των ανεφάρμοστων λύσεων.

«Σε αυτό το γήπεδο εμείς δεν θα συμμετέχουμε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η επιστροφή Τσίπρα θα προκαλέσει ανακατατάξεις κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, εκτίμησε ότι ο κ. Τσίπρας είναι «αυθεντικότερος εκφραστής» των εύκολων υποσχέσεων σε σχέση με τον κ. Ανδρουλάκη, υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι έχει ήδη δοκιμαστεί στην εξουσία.

Το συνέδριο της ΝΔ και ο Κώστας Καραμανλής

Τέλος, σχετικά με το επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και την πιθανή παρουσία του Κώστα Καραμανλή, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι οι προσκλήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει. Προανήγγειλε μάλιστα προσωπική συνάντηση του κ. Ρουσόπουλου με τον πρώην Πρωθυπουργό για να τον καλέσει επίσημα.

«Ο Κώστας Καραμανλής είναι ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της παράταξης και όλοι θέλουμε να είναι παρών, όμως η τελική απόφαση είναι δική του», κατέληξε.