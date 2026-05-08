Στα κόμματα εξουσίας, η ανάγκη παραμονής σε αυτήν οδηγεί στο ένστικτο αυτοσυντήρησης. Την συγκεκριμένη πολιτική αρχή, τήρησαν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής ομάδας.

Για να γίνει η συνεδρίαση αυτή χωρίς ακρότητες – γιατί ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα – τηρήθηκε και μία αρχή: Αυτή του πάρε – δώσε.

Το Δόγμα του «πάρε-δώσε» και οι υποχωρήσεις του Μαξίμου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε φροντίσει προ ημερών και το επιβεβαίωσε με την ομιλία του να δώσει στους βουλευτές του χώρο και κατανόηση στα αιτήματά τους αρκετά από τα οποία είχαν βάση.

Και το κυριότερο, στην πραγματικότητα “ σκότωσε” χωρίς να το πει επίσημα τις σκέψεις γιά μείωση του αριθμού των βουλευτών και την αλλαγή του τρόπου εκλογής τους δηλαδή κάποιοι με σταυρό και κάποιοι με λίστα.

Ακόμα και αυτό το θέμα του ασυμβίβαστου της ιδιότητας βουλευτή και υπουργού μπαίνει στο συρτάρι γεγονός το οποίο συνάγεται από τα όσα ενδιαφέροντα είπαν όσοι πήραν τον λόγο.

Η στήριξη στο Επιτελικό Κράτος και η «απάντηση» των Βουλευτών

Από την πλευρά τους, οι βουλευτές έδωσαν στον Μητσοτάκη αυτό που ήθελε: Την στήριξή τους στο επιτελικό κράτος ως άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής η οποία σε μεγάλο βαθμό είναι επιτυχημένη κάνοντας κάποιοι επισημάνσεις για τα σημείο στα οποία χρειάζεται προσοχή και βελτίωση.

Επίσης κανείς από όσους πήραν τον λόγο, ακόμα και οι πιό σκληροί, δεν προσωποποίησαν την κριτική τους στα προβλήματα δείχνοντας έτσι οτι οι παρεμβάσεις γίνονται με μόνο σκοπό την επίλυση προβλημάτων και ορθής λειτουργίας του μηχανισμού ανάμεσα στην κυβέρνηση και την κοινοβουλευτική ομάδα.

Εσωκομματικά πυρά, υπουργοί «φαντάσματα» και προσωπικές κόντρες

Δεν περνά απαρατήρητο σε μία τέτοια συνεδρίαση, όταν υπουργός πρώτης κλάσης της κυβέρνησης όπως ο Τάκης Θεοδωρικάκος, τονίζει οτι “οι απόντες θα αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους” και ακόμα οτι διαφωνεί για το όριο ηλικίας για υποψήφιο βουλευτή τα 21 έτη.

Λίγο πριν ο Αδωνις Γεωργιάδης είχε βάλλει ευθέως εναντίον του Νικου Δένδια χωρίς να τον ονοματίσει ενώ οι περισσότεροι κατήγγειλαν υπουργούς οτι στα δύσκολα κρύβονται και όταν αποφασίσουν να βγουν μπροστά το κάνουν μόνο για να διαφημίσουν το έργο τους.

Ο ρόλος του βουλευτή και η διατήρηση του «σταυρού»

Ο πρωθυπουργός, αφού άκουσε προσεκτικά και τους 43 βουλευτές που πήραν τον λόγο εμφανώς ικανοποιημένος από την ποιότητα της κριτικής που ασκήθηκε αλλά και τις όποιες προτάσεις ακούστηκαν τόνισε:

“Για το ζήτημα του ρόλου του βουλευτή σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, άκουσα διαφορετικές απόψεις. Από τη στιγμή που έχουμε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, αυτή θα στηρίζεται πάντα πρωτίστως στους βουλευτές της για τη συγκρότηση της Κυβέρνησης. Υπάρχει διακριτική ευχέρεια του Πρωθυπουργού να χρησιμοποιεί και εξωκοινοβουλευτικούς, αλλά στο πυρήνα της η Κυβέρνηση θα συγκροτείται από κοινοβουλευτικά στελέχη. Αυτό εγείρει εύλογα ερωτήματα για ενδεχόμενα ασυμβίβαστα. Ωστόσο, είναι σύνθετα ζητήματα για τα οποία δεν υπάρχουν προφανείς απαντήσεις, ούτε υπάρχουν σίγουρες και τελικές σκέψεις προς κατάθεση”.

Πρόκειται για μία σαφή τοποθέτηση στην κριτική για μεγάλο αριθμό των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Οσο για τον εκλογικό νόμο και τις προτεινόμενες αλλαγές στις περιφέρειες είπε :

“Πιστεύω ότι ο σταυρός είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για το κόμμα μας. Από την άλλη υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ως προς τα μεγέθη των εκλογικών περιφερειών, μεγάλες εκλογικές περιφέρειες απαιτούν άλλο είδος πολιτικής, οι μικρές εκλογικές περιφέρειες έχουν άλλου είδους πολιτική σχέση που μπορεί να δημιουργεί υπόνοια εξαρτήσεων .

Το εγχείρημα είναι σύνθετο και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις προτάσεις που θα καταθέσουμε. Ένα είναι σίγουρο ότι ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να ενισχυθεί. Για μένα ο βουλευτής δεν εκπροσωπεί μόνο την Επικράτεια, πρέπει να εκπροσωπεί και την εκλογική του περιφέρεια και πρέπει με κάποιο τρόπο να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι η επικοινωνία του βουλευτή με τη δημόσια διοίκηση με όρους διαφάνειας και αμεροληψίας δεν είναι κάτι το οποίο είναι κατακριτέο”.

Προστασία της ασυλίας και η «φανέλα» της παράταξης

Δύσκολα μπορεί να διακρίνει κανείς μετά από αυτή την τοποθέτηση πρόταση που να περιλαμβάνει μείωση του αριθμού των βουλευτών ή ένα μεγάλο αριθμό ψηφοδελτίων με λίστα. Και για το ασυμβίβαστο ούτε λόγος. Υπήρξαν άλλωστε και τοποθετήσεις ώστε όποιος αναλαμβάνει υπουργός να μην μπορεί να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ακόμα στους βουλευτές του για το θέμα των διώξεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οτι “υπήρχαν περιπτώσεις συναδέλφων που στήθηκε η άρση ασυλίας και θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ευρωπαϊκή εισαγγελία, όταν οι ίδιοι οι βουλευτές είχαν καταθέσει στο ερωτήσεις στο κοινοβούλιο και αυτό θεωρήθηκε ότι ήτανε αθέμιτη παρέμβαση στη δημόσια διοίκηση. Η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή θα μας απασχολήσει πολύ”.

Αυτά λοιπόν έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους βουλευτές του. Οσο για το τι έδωσαν εκείνοι, το περιγράφει ο ίδιος στο κλείσιμο της τοποθέτησής του με την ολοκλήρωση της εξάωρης συνεδρίασης:

“Η στήριξη που δώσατε στο επιτελικό κράτος είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους όσοι έσπευσαν να προεξοφλήσουν τη σημερινή συζήτηση και ότι το επιτελικό κράτος ενδεχομένως είναι και κάποιοι υπουργοί, που είναι ο εύκολος στόχος να πετάμε βελάκια. Τοποθετηθήκατε με πολύ εντιμότητα και θάρρος για αυτά που κάνει καλά το επιτελικό κράτος και για αυτά που κάνει λιγότερο καλά.

Για την ανάγκη να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Είναι πολύ σημαντικό να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα και το λέω εγώ πρώτος που κάνω ό,τι μπορώ για να κρατήσω την παράταξη στο επίπεδο που βρίσκεται. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίον κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Αυτό αφορά και τη λειτουργία της Βουλής. Αφορά και υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευμένο περιβάλλον και να μιλούν. Αφορά στελέχη που οφείλουν να βγαίνουν να μιλούν και να τσαλακώνονται και να υποστηρίζουν και δύσκολες πολιτικές κυβέρνησης και να μην κρύβονται όταν τα πράγματα γίνονται σύνθετα”.

Το φάντασμα των εκλογών και οι «λαγοί» της ισορροπίας

Tέλος καλό όλα καλά; Οχι απαραίτητα. Αυτό θα φανεί στην πράξη αλλά σίγουρα έγινε μία καλή αρχή. Αλλωστε η σκόπιμη διαρροή οτι μπορεί να γίνουν εκλογές το Φθινόπωρο αρκεί από μόνη της για να λειτουργήσει το αίσθημα αυτοσυντήρησης την ώρα που ξεκινά η μάχη.

Κατά τα λοιπά, αρκετά καλή δουλειά έκαναν και οι “λαγοί” του Μεγάρου Μαξίμου, για τους οποίους σας είχε ενημερώσει το ΒΗΜΑ στο χθεσινό ρεπορτάζ , οι οποίοι φρόντισαν ανάλογα και με την σειρά των ομιλητών να ισορροπούν την συζήτηση εκπέμποντας θετικά μηνύματα και στοχεύοντας στην ανάγκη διατήρησης της ενότητας τις δύσκολες ώρες.

Εις εξ αυτών, για παράδειγμα ήταν βουλευτής που ανέλαβε θέση, ενώ προηγουμένως βρισκόταν μεταξύ εκείνων που ασκούσαν ιδιαίτερα σκληρή κριτική για κυβερνητικά στελέχη.