Το ελληνικό ενδιαφέρον έχει κεντρίσει το οπτικοακουστικό υλικό που περιλαμβάνεται στα αποχαρακτηρισμένα αρχεία του αμερικανικού Πενταγώνου σχετικά με τα Άγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα (UFO) και τα Ανεξήγητα Ανώμαλα Φαινόμενα (UAP) που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Στην πρώτη ομάδα των εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τρεις αναφορές για θεάσεις UFO ή UAP σε ελληνικό χώρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, δύο από τις αναφορές που σχετίζονται με την Ελλάδα καταγράφηκαν στα τέλη Οκτωβρίου του 2023, με το γεγονός να έχει ήδη προβληθεί σε δελτίο ειδήσεων του FOX News.

Ειδικότερα, στις 27 Οκτωβρίου, γίνεται λόγος για μικρό, φαινομενικά κυκλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε να κινείται πολύ χαμηλά πάνω από τη θάλασσα, ενώ φέρεται να έκανε απότομους ελιγμούς προτού χαθεί από την εμβέλεια του συστήματος παρακολούθησης. Λίγο νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 2023 ένα «γραμμικό αντικείμενο» με έντονο φως ήταν ορατό για 5-10 δευτερόλεπτα.

Η περίπτωση της 29ης Οκτωβρίου, αφορά επίσης μικρό κυκλικό αντικείμενο το οποίο κινήθηκε πάνω από τη θάλασσα με κατεύθυνση προς την ξηρά και στη συνέχεια χάθηκε από την οθόνη. Στα ίδια αρχεία περιλαμβάνεται και τρίτη, μη επιλυθείσα αναφορά UAP, η οποία καταχωρίστηκε τον Ιανουάριο του 2024, χωρίς άλλες πληροφορίες για τη φύση του αντικειμένου.

WATCH: Pentagon UFO records show a star-shaped object that rapidly changed direction while zigzagging across the sky.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο σπεύδει να διευκρινίσει ότι οι περιγραφές που περιλαμβάνονται στα έγγραφα αντανακλούν την αντίληψη και την εκτίμηση των προσώπων ή των συστημάτων που κατέγραψαν τα περιστατικά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Ως εκ τούτου, επισημαίνεται, ότι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται στις αναφορές δεν πρέπει να θεωρούνται οριστική ένδειξη για τη φύση, την προέλευση ή τις δυνατότητες των αντικειμένων που είχαν αναφερθεί ως UFO ή UAP.

Καραϊωσηφίδης: Αλλαγή προσέγγισης από αντικείμενα σε φαινόμενα

Στο θέμα αναφέρθηκε ο αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού «Πτήση», Φαίδων Καραϊωσηφίδης, υπογραμμίζοντας ότι η συζήτηση έχει πλέον μετατοπιστεί σε πιο επίσημο και θεσμικό επίπεδο.

Το τελευταίο διάστημα, όπως τόνισε μιλώντας στο ΕΡΤnews, υπάρχει μια σημαντική αλλαγή προσέγγισης, καθώς οι αρχές των ΗΠΑ δεν μιλούν πλέον για αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα, αλλά για αγνώστου ταυτότητας φαινόμενα, καθώς «δεν είναι καν βέβαιο ότι πρόκειται πάντα για φυσικά αντικείμενα».

Όπως είπε, μπορεί να πρόκειται για φαινόμενα που εμφανίζονται στην ατμόσφαιρα και δεν εξηγούνται εύκολα με τα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα. Ακολούθως πρόσθεσε ότι παρά τον θόρυβο γύρω από τα πρόσφατα βίντεο και τις αναφορές, πολλά από αυτά που παρουσιάζονται σήμερα δεν είναι πραγματικά νέα ευρήματα, αλλά υλικό που έχει δει ξανά το φως της δημοσιότητας σε πιο επίσημη πλέον μορφή, μετά το άνοιγμα των αρχείων από τις αμερικανικές αρχές.

Ο κ. Καραϊωσηφίδης συπλήρωσε στη συνέχεια ότι η διαφορά σήμερα είναι ότι παλαιότερες αναφορές ή μαρτυρίες δεν απορρίπτονται αυτόματα, αλλά καταγράφονται και εξετάζονται θεσμικά, κάτι που αλλάζει το πλαίσιο της συζήτησης, χωρίς όμως να οδηγεί απαραίτητα σε πιο «εντυπωσιακά» συμπεράσματα.

Τέλος, σημείωσε ότι η επιστημονική και στρατιωτική κοινότητα εξακολουθεί να αναμένει περισσότερα στοιχεία, υπογραμμίζοντας ότι προς το παρόν η εικόνα παραμένει θολή και μακριά από τις προσδοκίες όσων ελπίζουν σε αποκαλύψεις για εξωγήινη τεχνολογία.

Τραμπ για UFO: «Απολαύστε τα»

Για το άνοιγμα των αρχείων του Πενταγώνου σχετικά με τα UFO, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Σε μια προσπάθεια για απόλυτη διαφάνεια, ήταν τιμή μου να δώσω εντολή στην κυβέρνησή μου να εντοπίσει και να παράσχει κυβερνητικά αρχεία που σχετίζονται με εξωγήινη ζωή, άγνωστα εναέρια φαινόμενα και άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έχουν επιδείξει διαφάνεια σε αυτό το θέμα, ενώ με τα νέα έγγραφα και βίντεο, ο λαός μπορεί να αποφασίσει μόνος του «τι στο … συμβαίνει». Εύχεται μάλιστα στον κόσμο να τα απολαύσει.

Ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής, Τιμ Μπάρτσετ, ο οποίος έχει πιέσει για τη δημοσιοποίηση τέτοιων αρχείων, ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ επειδή, όπως είπε, τήρησε τη δέσμευσή του. Στον αντίποδα ο Αμερικανός βουλευτής, Τόμας Μάσι, κορυφαίος ρεπουμπλικάνος επικριτής του αμερικανού προέδρου, μίλησε για το «απόλυτο όπλο μαζικού αποπροσανατολισμού», τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν δυσφορία τόσο για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά και για την υπόθεση Έπσταϊν.

Η κίνηση αυτή, ωστόσο, έγινε δεκτή με ικανοποίηση και από τους αμερικανούς βουλευτές Τιμ Μπέρτσετ και Άννα Παυλίνα Λούνα, και οι δύο υποστηρικτές του αποχαρακτηρισμού αρχείων UFO. Ο Λούνα δήλωσε ότι αναμένεται επιπλέον υλικό σε περίπου 30 ημέρες.

«Τα αρχεία δείχνουν ότι τα UAP δεν είναι απλώς θέμα εικασιών ή δημόσιας περιέργειας», δήλωσε στο Reuters ο αστροφυσικός του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, Άβι Λόεμπ, σχολιάζοντας ότι η «κυβέρνηση έχει συλλέξει αρχεία». Από την πλευρά του ο ερευνητής, Μικ Γουέστ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν αποκάλυψε μεγάλο μέρος των ίδιων πληροφοριών και σχολίασε ότι το μόνο που αποδεικνύεται είναι ότι «δεν είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε μια μικρή λευκή κουκίδα που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση».

«Έχουμε ήδη αποδείξει την ύπαρξη των UAP, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε αποδείξει ότι είναι εξωγήινοι», δήλωσε η ανεξάρτητη δημοσιογράφος Λέσλι Κιν.

Μεταξύ των αποχαρακτηρισμένων αρχείων που δόθηκαν στη δημοσιότητα βρίσκεται και υλικό που αφορά συνέντευξη πιλότου στο FBI, ο οποίος τον Σεπτέμβριο του 2023 ανέφερε ότι είδε ένα «γραμμικό αντικείμενο» με φως αρκετά έντονο. Ένα άλλο αρχείο είναι μια φωτογραφία της NASA από την αποστολή Apollo 17 το 1972, που δείχνει τρεις κουκκίδες σε τριγωνικό σχηματισμό.

Τα έγγραφα αναρτήθηκαν σε ειδική ιστοσελίδα του Πενταγώνου. Η πρώτη δέσμη περιλαμβάνει 162 φακέλους. Aνάμεσά τους βρίσκονται έγγραφα ομοσπονδιακών υπηρεσιών, παλαιά διπλωματικά τηλεγραφήματα και απομαγνητοφωνήσεις από επανδρωμένες αποστολές της NASA.