Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ιδού μια πρόταση που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν πίστευαν ποτέ ότι θα έλεγαν: Είναι ο Μπάρον Τραμπ χρονοταξιδιώτης;

Το τελευταίο διάστημα, οι οπαδοί θεωριών συνωμοσίας υποστηρίζουν ότι ο μικρότερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ έχει όντως ταξιδέψει στο χρόνο. Και η Λάρα Τραμπ, η σύζυγος του Έρικ Τραμπ και νύφη του Προέδρου, αναγκάστηκε να πάρει θέση.

Πριν περάσουμε στη θεωρία συνωμοσίας, όμως, να υπενθυμίσουμε πως ο Ντόναλντ Τραμπ ενθαρρύνει ενεργά τον συνωμοσιολογικό τρόπο σκέψης. Μάλιστα, αυτό αποτέλεσε βασικό κομμάτι του τρόπου με τον οποίο ανέβηκε στην εξουσία πίσω στο 2016, όταν η προεκλογική του εκστρατεία βασίστηκε στη ρατσιστική θεωρία περί «τόπου γέννησης» του Μπαράκ Ομπάμα – υποστήριζε ότι δεν είχε γεννηθεί στις ΗΠΑ.

Μπάρον Τραμπ, ο χρονοταξιδιώτης

Όσον αφορά τις θεωρίες συνωμοσίας, αυτή είναι ιδιαίτερα τραβηγμένη. Η θεωρία, που έχει γίνει viral, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μια σύνδεση μεταξύ του γιου του Προέδρου και του πρωταγωνιστή των μυθιστορημάτων του 19ου αιώνα από τον συγγραφέα Ίνγκερσολ Λόκγουντ: «The Travels and Adventures of Little Baron Trump and his Wonderful Dog Bulger», «The Last President», και «Baron Trump’s Marvelous Underground Journey».

• Γιατί μας αρέσει να πιστεύουμε ότι δεν πατήσαμε ποτέ στο φεγγάρι

Στα βιβλία, ένα αγόρι ονόματι Μπάρον Τραμπ είναι ένας χρονοταξιδιώτης που ζει στο «Κάστρο Τραμπ» και έχει ως μέντορα κάποιον ονόματι «Ντον».

Οι συμπτώσεις

Το βιβλίο «The Last President» είναι γεμάτο με αρκετές παράξενες και σχεδόν απόκοσμες ομοιότητες μεταξύ του φανταστικού προέδρου του μυθιστορήματος και του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτές περιλαμβάνουν μια χαοτική και αμφισβητούμενη εκλογική αναμέτρηση, ταραχές στην Πέμπτη Λεωφόρο όπου βρίσκεται ο Πύργος Τραμπ, καθώς και έναν διορισμένο στο υπουργικό συμβούλιο με το όνομα Πενς.

Φυσικά, η συνωμοσία δεν σταματά εκεί. Ο θείος του Ντόναλντ Τραμπ, ο φυσικός του MIT Τζον Τραμπ, φέρεται να εξέτασε το έργο του Νίκολα Τέσλα μετά τον θάνατο του επιστήμονα το 1943.

Η ιστορία λέει ότι ο Τζον Τραμπ δεν βρήκε τίποτα ενδιαφέρον στα έγγραφα ή τουλάχιστον αυτό δήλωσε. Ορισμένοι συνωμοσιολόγοι πιστεύουν ότι ο φυσικός βρήκε όντως πληροφορίες για το ταξίδι στον χρόνο και τις μοιράστηκε με την οικογένειά του. Με αυτόν τον τρόπο υποτίθεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέκτησε τη μηχανή που χρησιμοποιεί ο γιος του, Μπάρον, για να ταξιδεύει στο χρόνο.

Η απάντηση της Λάρα Τραμπ

Παρόλο που υπάρχει ένας φανταστικός Μπάρον Τραμπ που ταξιδεύει στο χρόνο, η Λάρα Τραμπ δεν θέλει να έχει καμία σχέση με αυτή την «παράλογη» θεωρία. Όταν ρωτήθηκε για τον Μπάρον σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast της, δήλωσε ότι όλο αυτό είναι τρελό και ότι δεν προσπαθεί να χαλάσει το κέφι κανενός, αλλά ο Μπάρον Τραμπ δεν είναι χρονοταξιδιώτης.

Ζήτησε, επίσης, συγγνώμη που στεναχωρεί όσους πιστεύουν σε αυτή τη θεωρία συνωμοσίας, αλλά τόνισε ότι τη θεωρεί εξωφρενική.

Η Λάρα συνέχισε προκαλώντας το κοινό να της ονομάσει έναν πραγματικό χρονοταξιδιώτη συμπληρώνοντας ότι οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει τελείως. Κατέληξε λέγοντας πως γνωρίζει τον Μπάρον εδώ και 18 χρόνια και τον έχει δει να μεγαλώνει, οπότε γνωρίζει καλά ότι δεν είναι χρονοταξιδιώτης.