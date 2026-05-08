Υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ο 54χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του 21χρονου Νικήτα και η 56χρονη σύζυγός του οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία, κρίθηκαν ομόφωνα προφυλακιστέοι και θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής απόψε σε σωφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης, μια απόφαση που ελήφθη, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος βεντέτας και να εκτονωθεί η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα.

Η απολογία του 54χρονου: «Η ζωή μου ήταν νεκροταφείο – σπίτι»

Ο δράστης επιχείρησε να περιγράψει μια κατάσταση απόλυτου ψυχικού παροξυσμού, υποστηρίζοντας πως η απώλεια του δικού του γιου, το 2023, είχε «σβήσει το φως της ζωής του». Ισχυρίστηκε πως το δικαστικό σύστημα αδράνησε, γεγονός που τον οδήγησε στην αυτοδικία.

«Έγινα σκιά του εαυτού μου. Δεν είχα κλείσει μάτι τις τελευταίες 10 ημέρες. Έκλαιγα ασταμάτητα, γιατί πλησίαζε το μνημόσυνο του παιδιού μου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο άτυχος Γιώργος βέβαια, έφυγε από τη ζωή Οκτώβριο. Περιγράφοντας τη στιγμή του εγκλήματος, ισχυρίστηκε πως μια χειρονομία του 21χρονου ήταν η θρυαλλίδα: «Ένα μαύρο πέπλο σκέπασε το μυαλό μου. Στο πρόσωπό του, δεν έβλεπα τίποτε άλλο, παρά τον φονιά του γιου μου. Ήμουν πλέον ένας τρελός».

Ο ρόλος της συζύγου και το «ακάθαρτο πνεύμα»

Η 56χρονη κατηγορούμενη, παρά τις μαρτυρίες που την παρουσιάζουν να ενθαρρύνει τον σύζυγό της, υποστήριξε πως ήταν ανήμπορη να αντιδράσει. Περιέγραψε τον άνδρα της ως έναν άνθρωπο που είχε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα: «Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου, ήταν ένα ακάθαρτο πνεύμα», δήλωσε, προσθέτοντας πως άρχισε να ουρλιάζει «Μη Κώστα, μη!», όταν πλέον ήταν αργά. Ωστόσο, οι αρχές έκριναν πως η παρουσία της στο σημείο και η στάση της χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, υπό το καθεστώς της προσωρινής κράτησης.

Η ανάρτηση της αδελφής και το ξέσπασμα κατά της ΕΛ.ΑΣ.

Η κηδεία του αδικοχαμένου Νικήτα στο Χωνός Μυλοποτάμου εξελίχθηκε σε μια κραυγή απόγνωσης. Η αδελφή του θύματος, Κατερίνα, ξέσπασε όταν είδε τους αστυνομικούς έξω από την εκκλησία, φωνάζοντας: «Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν;».

Η οικογένεια καταγγέλλει πως ο 21χρονος είχε ζητήσει προστασία τέσσερις φορές, αλλά οι αρχές άφηναν τον δράστη ελεύθερο, παρά τις προηγούμενες απόπειρες, υπονοώντας ότι ο 54χρονος απολάμβανε ειδικής μεταχείρισης σε αντίθεση με την αντιμετώπιση που είχαν οι ίδιοι, σε καθεστώς απαξίας έως και προπηλακισμού, λεκτικού και μη.

Λίγο μετά το τελευταίο αντίο, η Κατερίνα αποχαιρέτησε τον αδελφό της με μια συγκλονιστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντάς τον «κόσμο της» και δίνοντας την υπόσχεση πως οι δυο τους θα συναντηθούν ξανά στο φως, εκεί που δεν υπάρχει πόνος και αδικία.

Μητροπολίτης Πρόδρομος: «Ναι στον αφοπλισμό – Πρότυπο ο Ανδρέας Γιακουμάκης»

Σημαντική ήταν η παρέμβαση του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, ο οποίος μιλώντας στο ΕΡΤnews, ζήτησε να μπει ένα οριστικό τέλος στον κύκλο της βίας. «Η λεβεντιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας και αυτοδικίας. Είναι άλλο η αληθινή λεβεντιά και άλλο οι ψευτοκαπεταναίοι», τόνισε.

Ο κ. Πρόδρομος κάλεσε την κοινωνία να πει ένα ηχηρό «ναι» στον αφοπλισμό του νησιού, σημειώνοντας πως πολλά περιστατικά θα είχαν αποφευχθεί, αν δεν υπήρχε «ένα όπλο στην τσέπη κάθε ανθρώπου». Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα ήθους την οικογένεια Γιακουμάκη: «Στο πρόσωπο του Ανδρέα Γιακουμάκη, του πατέρα του Βαγγέλη, αποτυπώνεται η ευπρέπεια και η αληθινή λεβεντιά. Είναι το πρότυπο στον τρόπο που κάποιος σηκώνει τον σταυρό της απώλειας, χωρίς να γίνεται μίσος η οδύνη του».