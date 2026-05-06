Αποφασισμένος να πάρει τον νόμο στα χέρια του, ένας 54χρονος πατέρας μετατράπηκε σε ψυχρό εκτελεστή, αφαιρώντας τη ζωή του 21χρονου φίλου του νεκρού γιου του. Μια τραγωδία που ξεκίνησε από ένα τροχαίο το 2023 και κατέληξε σε μια ενέδρα θανάτου στην Αμμουδάρα του Ηρακλείου, αποκαλύπτοντας βαθιές κοινωνικές παθογένειες: Από την ανεξέλεγκτη κατανάλωση αλκοόλ ανηλίκων και την ευθύνη των γονέων που παραχωρούν οχήματα, μέχρι την παταγώδη αποτυχία της Αστυνομίας να προστατεύσει ένα προδιαγεγραμμένο θύμα.

Το μοιραίο βράδυ του 2023: Φίλοι, αλκοόλ και ένα δανεικό τιμόνι

Όλα ξεκίνησαν στις 23 Οκτωβρίου 2023. Ο 17χρονος τότε Γιώργος και ο συνομήλικός του Νικήτας, φίλοι παιδικοί, διασκέδαζαν με την παρέα τους. Με αυτοκίνητο ιδιοκτησίας τρίτου φίλου τους, τα παιδιά γύριζαν από μπαρ σε μπαρ, καταναλώνοντας μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, χωρίς κανέναν έλεγχο από τους καταστηματάρχες.

Όταν ήρθε η ώρα της επιστροφής, ο γιος του 54χρονου ήταν σε τέτοια κατάσταση μέθης που αδυνατούσε να οδηγήσει, όπως και ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Ο Νικήτας, έχοντας πρόσφατα αποκτήσει δίπλωμα και όντας σε ελαφρώς καλύτερη κατάσταση, ανέλαβε το μοιραίο τιμόνι. Η πρόσκρουση στην κολόνα έστειλε τον Γιώργο στην Εντατική για 20 μέρες πριν καταλήξει, ενώ ο Νικήτας επιβίωσε, κουβαλώντας το βάρος της τραγωδίας.

Το αμείλικτο ερώτημα: Ποιος φταίει τελικά;

Πέρα από την ποινική διάσταση, η υπόθεση ανοίγει μια τεράστια συζήτηση για την κοινωνική ευθύνη.

Ποιοι είναι οι γονείς που επιτρέπουν σε ανήλικα παιδιά να οδηγούν τα οχήματά τους, με ή χωρίς δίπλωμα, και να βγαίνουν για ποτό χωρίς καμία επιτήρηση;

Ποια είναι η ευθύνη των κέντρων διασκέδασης που σερβίρουν αλκοόλ σε 17χρονους μέχρι λιποθυμίας;

Ο 54χρονος, ένας πατέρας τυφλωμένος από τον πόνο, επέλεξε να γίνει δικαστής και δήμιος, αγνοώντας τις δικές του παραλείψεις που οδήγησαν στο δυστύχημα του γιου του.

Δολοφονία σε «ζωντανή μετάδοση» μέσω Viber

Μια ανατριχιαστική λεπτομέρεια συμπληρώνει το παζλ της εκτέλεσης. Τη στιγμή που ο 54χρονος εμβόλιζε το αυτοκίνητο του 21χρονου και τον πυροβολούσε έξι φορές, ο Νικήτας μιλούσε με κάμερα μέσω Viber με την κοπέλα του, η οποία σπουδάζει εκτός Κρήτης.

Η νεαρή κοπέλα έγινε αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας της δολοφονίας του συντρόφου της. Ήταν εκείνη που, σε κατάσταση σοκ, ενημέρωσε την αδερφή του θύματος και την αστυνομία, περιγράφοντας τα όσα εφιαλτικά είδε στην οθόνη του κινητού της.

Η παταγώδης αποτυχία των Αρχών

Το πιο εξοργιστικό στοιχείο της υπόθεσης παραμένει η αδράνεια της Πολιτείας. Ο 54χρονος είχε δώσει πλήρη δείγματα των προθέσεών του. Είχε επιτεθεί επανειλημμένα στον Νικήτα και την οικογένειά του, είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας τα Χριστούγεννα, κι όμως κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Παρά τις τέσσερις καταγγελίες και τις κραυγές αγωνίας του 21χρονου, η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη επέτρεψαν στον δράστη να σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια την «ενέδρα θανάτου» στην Αμμουδάρα, αφήνοντας έναν νέο άνθρωπο απροστάτευτο απέναντι στην προαναγγελθείσα μοίρα του.