Σε ένα κλίμα με βουβό πόνο και αναπάντητα «γιατί», συγγενείς και φίλοι συνοδεύουν σήμερα στην τελευταία του κατοικία τον Νικήτα, θύμα της στυγερής δολοφονίας στην Αμμουδάρα της Κρήτης.

Ωστόσο, λίγο πριν το στερνό αντίο, η οδύνη έδωσε τη θέση της στην έκρηξη: η θέα των αστυνομικών δυνάμεων λειτούργησε ως θρυαλλίδα για την οικογένεια, που ξέσπασε ζητώντας την άμεση αποχώρησή τους.

Μέσα σε λυγμούς και φωνές, οι δικοί του άνθρωποι κατήγγειλαν την πολυετή αδιαφορία των Αρχών, με τη φράση «ήρθαν τώρα που τον σκότωσαν» να αντηχεί ως πικρό κατηγορητήριο για μια προστασία που δεν ήρθε ποτέ αναφέρει το neakriti.gr.