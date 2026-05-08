Στο Προεδρικό Μέγαρο υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Σύμφωνα με τον Βηματοδότη, οι δύο τους αντάλλαξαν και δώρα.

Του Πατριάρχη ήταν ένα ημερολόγιο για το 2026, καθώς και μια κορνιζαρισμένη παλιά γκραβούρα της Αγίας Σοφιάς. Από την πλευρά του, ο κ. Τασούλας δώρισε έναν χάρτη της Ίμβρου από τον 17ο αιώνα, πρόκειται άλλωστε για την ιδιαίτερη πατρίδα του Πατριάρχη.

Σήμερα πάντως ο κ.κ. Βαρθολομαίος θα βρεθεί ξανά στην Ηρώδου Αττικού, αυτή την φορά για να επισκεφθεί το Μέγαρο Μαξίμου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρει ο Βηματοδότης.

Μετά την ανταλλαγή των δώρων και ενώπιον του ΠτΔ, στην «κατάρα του εθνοφυλετισμού» που διχάζει, ξανά την ορθοδοξία. «Δυστυχώς οι Σλάβοι αδελφοί μας, με επικεφαλής την Αγιοτάτη Εκκλησία της Ρωσίας, είναι κυρίως εκείνοι που διασπούν την πανορθόδοξο ενότητα», είπε στρεφόμενος κατά της Μόσχας.

Ας θυμίσω σ’ αυτό το σημείο πως από την ομιλία του κ.κ. Βαρθολομαίου στη Βουλή έλειπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.