Στο νέο βίντεο που ανέβασε στο TikΤok, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει την πρόταση του ΠαΣοΚ για την πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας στα πρότυπα των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών, σε επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων και για θέσεις έντασης διανοίας όπως προγραμματιστές, υπηρεσίες HR, λογιστές, marketeers, data analysts, διοικητικές υπηρεσίες κ.α.

«Λιγότερο burnout, μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Σχεδιάζουμε την Ελλάδα που κρατά τους νέους της εδώ», τονίζει ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ.