Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου θα περάσουν σήμερα το κατώφλι της Χαριλάου Τρικούπη, προκειμένου να συνεδριάσουν για πρώτη φόρα μετά το συνέδριο του ΠαΣοΚ.

Η συνεδρίαση αυτή ξεκινάει στις 12:00 και γίνεται στη σκιά της παραίτησης του Χάρη Καστανίδη και της επίθεσης που πραγματοποίησε το ιστορικό στέλεχος του ΠαΣοΚ, με αφορμή την απόφαση του συνεδρίου, που βάζει όρια στις θητείες των βουλευτών, αλλά και της απάντησης που του έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, μέσα από την συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, δήλωσε πως «ο κ. Καστανίδης δεν ήρθε στο συνέδριο του ΠαΣοΚ για να διαφωνήσει». Ενώ όσον αφορά του χαρακτηρισμούς του κ. Καστανίδη υποστήριξε πως «δεν είναι η πρώτη φορά, είναι συνεπής. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σημίτη. Γι’ αυτό, τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Κώστα Σημίτης και διέσπασε το ΠαΣοΚ επί προεδρίας Γιώργου Παπανδρέου».

Οι δημοσκοπήσεις και η βελόνα που ξεκολλάει

Η συνεδρίαση όμως του κορυφαίου οργάνου του κόμματος, γίνεται και στη σκιά των δημοσκοπήσεων που το τελευταίο διάστημα ευνοούν το ΠαΣοΚ. Στη Χαριλάου Τρικούπη υπάρχει αισιοδοξία, καθώς βλέπουν πως τον τελευταίο μήνα όλες οι εταιρείες μετρούν το ΠαΣοΚ ανοδικά, από 1,5% μέχρι 1,8%.

Η εικόνα αυτή δείχνει πως η βελόνα έχει αρχίσει να ξεκολλάει. Σύμφωνα όμως με στενός συνεργάτη του προέδρου του ΠαΣοΚ δείχνει και κάτι ακόμη πως «το αίτημα για πολιτική αλλαγή αντιστοιχίζεται σιγά-σιγά με την κοινωνία, που βλέπει πως μόνο το ΠαΣοΚ έχει πρόγραμμα και στελεχιακό δυναμικό για να την υλοποιήσει»

Ωστόσο, η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία παραμένει μεγάλη και θα χρειαστεί ακόμη περισσότερη προσπάθεια για να καλυφθεί. Υπάρχει όμως η αίσθηση πως στο ΠαΣοΚ αυτό μπορεί να συμβεί, αρκεί να χτίσει σε αυτό το θετικό momentum που έχει. Για αυτό και οι συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη μελετούν και αναλύουν τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων και προγραμματίζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Στόχος τους είναι να συνομιλήσουν με κάθε κοινωνική ομάδα που μπορεί να γίνει κοινωνός του προγράμματος του ΠαΣοΚ.

Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται μεγάλη προσπάθεια να έρθει το ΠαΣοΚ πιο κοντά και να μιλήσει με τους νέους επιστήμονες που εργάζονται σε «θέσεις έντασης διανοίας». Προγραμματιστές, στελέχη σε start up επιχειρήσεις και marketing, υπάλληλοι διοικητικών υπηρεσιών και άλλοι νέοι εργαζόμενοι «μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πιλοτικά προγράμματα τετραήμερης εργασίας» σημειώνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Ενώ ο εκπρόσωπος Τύπου και εργατολόγος Κώστας Τσουκαλάς, που υπήρξε ένας εκ των εμπνευστών της συγκεκριμένης πρότασης, υπογραμμίζει πως «απευθυνόμαστε σε όλους, αλλά και στους νέους που έχουν προσόντα και θα μπορούσαν με καλύτερο τρόπο οργάνωσης εργασίας να είναι πιο αποδοτικοί και να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής» καταλήγει.