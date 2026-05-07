Περίπου τρεις ώρες κράτησε η πρώτη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠαΣοΚ με τη νέα του σύνθεση και έγινε κατά κοινή ομολογία σε αρκετά καλό κλίμα. Κριτική υπήρχε, διαφορετικές απόψεις ασφαλώς και ακούστηκαν, όμως όταν αποχωρούσαν τα μέλη του οργάνου έκαναν λόγο για μία πολιτική συζήτηση «πολιτισμένη και χωρίς διαρροές».

Στα στιγμιότυπα της συνεδρίασης που ξεχώρισαν ήταν το μπράβο της Άννας Διαμαντοπούλου στον Κώστα Τσουκαλά για την παρουσία του το τελευταίο διάστημα στα πάνελ, αλλά και η ατάκα «κλίνω το γόνυ με σέβας» που είπε ο Μιχάλης Κατρίνης στον Θανάση Γλαβίνα για την αντιπαράθεση που είχε με τον πολιτικό αναλυτή Ανδρέα Δρυμιώτη.

Ανδρουλάκης: «Η κυβέρνηση απέτυχε»

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ στην τοποθέτηση του επιχείρησε να αποδομήσει το κυβερνητικό έργο, τονίζοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέτυχε να μειώσει το κόστος διαβίωσης και στάθηκε ιδιαιτέρα στο θέμα της οικονομίας ,υπογραμμίζοντας «πως η οικονομία μπαίνει στην κατάψυξη μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Χαιρέτισε επίσης την πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας να υπάρξει λογοδοσία της κυβέρνησης για το πώς διαχειρίστηκαν τους πόρους του Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ έκανε ειδική αναφορά στα θέματα της τετραήμερης εργασίας, των τραπεζών και των κοινωνικών κατοικιών.

«Βάλαμε την ατζέντα, η Νέα Δημοκρατία δαιμονοποιεί τις προτάσεις μας γιατί έχασε την πρωτοβουλία των κινήσεων να θέσει εκείνη την ατζέντα» φέρεται να δήλωσε υπογραμμίζοντας πως το ΠαΣοΚ έχει «ολοκληρωμένο προοδευτικό πρόγραμμα».

Παράλληλα ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε πως τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου θα πάρουν τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση στις οποίες κατέληξε ο Τομέας Θεσμών και στη συνέχεια θα κάνουν τις παρατηρήσεις τους, καταλήγοντας πως «το ΠαΣοΚ θα είναι το εμπόδιο στις θεσμικές εκτροπές της κυβέρνησης».

Διαμαντοπούλου: Δικό μας κανάλι στο YouTube

Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, κατά την τοποθέτηση της, επεσήμανε πως το ΠαΣοΚ το επόμενο διάστημα πρέπει να δείξει το κυβερνητικό του πρόσωπο και έκανε συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Σύμφωνα με πληροφορίες εξέφρασε την άποψη της πως πρέπει να υπάρξουν χρεώσεις στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου που να αντιστοιχούν με τους κοινοβουλευτικούς τομείς ελέγχου και να δημιουργηθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία μία ομάδα που θα λειτουργεί άτυπα σαν σκιώδη κυβέρνηση και θα έχει ρόλο.

Πρότεινε επίσης να υπάρχει ένα όργανο σαν τον «πρωινό καφέ» με καθημερινή λειτουργία και μικρή σύνθεση για καλύτερο συντονισμό στην οποία θα μετέχουν και πρόσωπα που θα προέρχονται από το Πολιτικό Συμβούλιο, ώστε να λειτουργούν συνθετικά ανάμεσα στο κόμμα και την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Θετικά ωστόσο σχολιάστηκε και η πρόταση της για δημιουργία ενός σταθερού καναλιού YouTube του ΠαΣοΚ, που θα λειτουργεί καθημερινά και θα αποτελεί βήμα, ώστε ο Εκπρόσωπος Τύπου να ανοίγει την ατζέντα. Παράλληλα, σε αυτή την οργανωμένη και ψηφιακά στοχευμένη παρουσία του κόμματος θα παρεμβαίνουν στελέχη του ΠαΣοΚ και θα τοποθετούνται με βάση το αντικείμενό τους, ενώ θα συμμετέχουν και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου εκ περιτροπής σε θεματικές συζητήσεις.

Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠαΣοΚ θεωρεί σημαντική και την παρουσία του προέδρου του ΠαΣοΚ σε αυτό διαδικτυακό κανάλι, έστω και μία φορά την εβδομάδα ως καθορισμό ατζέντας.

Οι 35 ώρες εργασίας και το τετραήμερο

Ο Παύλος Χρηστίδης μίλησε για τις προτάσεις του ΠαΣοΚ στα κόκκινα δάνεια, το δημογραφικό, τις χρεώσεις τραπεζών, το κράτος δικαίου, το κυκλοφοριακό, το ταμείο ανάκαμψης και στάθηκε στη διαδικασία της διεύρυνσης δηλώνοντας πως «το ΠαΣοΚ αποτελεί επιλογή σήμερα χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι παρακολουθούν τις κινήσεις μας και βλέπουν τη διεύρυνση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον».

Τόνισε επίσης πως «χωρούν όλοι εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν στο πολιτικό, ιδεολογικό στρατηγικό και αξιακό μας πλαίσιο». Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του σημείωσε επίσης πως η προσπάθεια του ΠαΣοΚ δεν έχει να κάνει μόνο με την εναλλαγή της κυβέρνησης, αλλά και με την αναγκαία ανάδειξη ενός άλλου παραδείγματος πολιτικής, στην οποία οι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή εκφράζουν ένα συγκεκριμένο πολιτικό ήθος στο οποίο μπορεί να πιστέψει ο ελληνικός λαός. «Μόνο τότε η διεύρυνση θα γίνει με όσους σήμερα γυρνούν την πλάτη στην πολιτική, θεωρώντας τους πάντες το ίδιο».

Ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόταση του ΠαΣοΚ για τετραήμερη εργασία, αλλά και στην ολομέτωπη σύγκρουση που πρέπει να έχει το ΠαΣοΚ «με τη δεξιά και τον νεοφιλελευθερισμό» όπως ανέφερε. Θεώρησε αρκετά σημαντικό να προβληθεί η κοινωνική ατζέντα του ΠαΣοΚ και το πως θα αναδιαρθρώσει το κοινωνικό κράτος. Ζήτησε επίσης να τρέξει ο κομματικός μηχανισμός και μέχρι το τέλους Ιουνίου να ανακοινωθούν ψηφοδέλτια και υποψηφιότητες. Ενώ όσον αφορά τη διεύρυνση σημείωσε πως αυτή πρέπει να γίνει «χωρίς face control». Θέση με την οποία συμφώνησε και ο Μιχάλης Κατρίνης.

Ο εκπρόσωπος της νεολαίας Γιώργος Τσούμας παρέθεσε στοιχεία που δείχνουν πως διευρύνονται οι ανισότητες και τόνισε πως «το 35ωρο και η τετραήμερη εργασία δεν είναι ένα «πείραμα». Είναι μια νέα κοινωνική ισορροπία, είναι το κοινωνικό συμβόλαιο της εποχής μας».

Η διεύρυνση και το καταστατικό

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης από τη μεριά του ζήτησε να υπάρξει πολιτικό κείμενο που να αποτυπώνει την στρατηγική του χώρου, έτσι ώστε οτιδήποτε σχετίζεται με την διεύρυνση να γίνει πρωτίστως με ορούς πολιτικής συμφωνίας.

Ενώ η Έφη Χαλάτση σύμφωνα με πληροφορίες ζήτησε η το κατάστικτο να τηρείται από όλους και οι διατάξεις του να ισχύουν και για τα πρόσωπα που πηγαίνουν στο ΠαΣοΚ με τη διαδικασία της διεύρυνσης. Στην Έφη Χαλάτση απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης που συμφώνησε μαζί της εξηγώντας πως «όλοι συμφωνούν σε αυτό. Δεν υπήρξε από κανέναν διαφοροποίηση για την πιστή τήρηση του καταστατικού που ψηφίστηκε στο συνέδριο, καθώς οι θητείες που μπήκαν δεν είχαν καμία σκοπιμότητα».