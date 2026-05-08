Σε μία κίνηση η οποία είναι ικανή να ανάψει φωτιές στην νοτιοανατολική Μεσόγειο φέρεται να προχωρά η Τουρκία. Η τουρκική κυβέρνηση προετοιμάζει την κατάθεση νομοσχεδίου στην Εθνοσυνέλευση με αντικείμενο την επίσημη διεκδίκηση «θαλάσσιας δικαιοδοσίας» σε «αμφισβητούμενες ζώνες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, το προσχέδιο νόμου χαρακτηρίζεται ως η πρώτη θεσμική απόπειρα της Άγκυρας να «παγιώσει τις θαλάσσιες αξιώσεις της και να κατοχυρώσει νομικά την κυριότητα επί υφιστάμενων και δυνητικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου».

Πηγές που γνωρίζουν το θέμα και διατήρησαν την ανωνυμία τους επισημαίνουν πως η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην επίσημη οριοθέτηση περιοχών τις οποίες η Τουρκία θεωρεί εντός της δικής της επιρροής.

Ο ηγέτης του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP) και κυβερνητικός εταίρος, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, έδωσε το στίγμα των προθέσεων της Άγκυρας κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο κοινοβούλιο την Τετάρτη: «Η Τουρκία δεν επιδιώκει την τεχνητή ένταση. Ωστόσο, οποιαδήποτε πρωτοβουλία παραγνωρίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας μας ή τα δίκαια των Τουρκοκυπρίων, θα αντιμετωπιστεί με σθεναρή απάντηση».

Το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, όταν κλήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα και το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, απέφυγε μέχρι στιγμής να προβεί σε επίσημη τοποθέτηση.