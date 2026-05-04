Το κόστος δανεισμού σε ολόκληρη την ευρωζώνη αυξήθηκε κατακόρυφα για λίγο καθώς οι αγορές εμφανίστηκαν να αναμένουν πως η ΕΚΤ ενδέχεται σύντομα να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό, παρά το γεγονός ότι οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν ελαφρώς από τα πρόσφατα υψηλά τους.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν μετά από την αναφορά του Fars ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο που επιχειρούσε να διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ αναγκάστηκε να αποχωρήσει, αφότου επλήγη από δύο πυραύλους.

Οι αποδόσεις, όμως περιόρισαν την άνοδό τους όταν ανώτεροι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσαν την πληροφορία, κάτι καταδεικνύει και το πόσο πολύ επηρεάζεται η οικονομία της ευρωζώνης συνολικά από τις εξελίξεις στο Ιράν και στο Ορμούζ.

Συνολικά, οι συναλλαγές παρέμειναν περιορισμένες, καθώς οι αγορές στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν κλειστές λόγω δημόσιας αργίας.

Τι συνέβη συγκεκριμένα με βάση τις εξελίξεις

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς (Bund – το βασικό σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού στην Ευρώπη) αυξήθηκε κατά περίπου 4 μονάδες βάσης στο 3,05%, ενώ τα αντίστοιχα ιταλικά ομόλογα σημείωσαν παρόμοια άνοδο, φθάνοντας το 3,88%.

Οι αποδόσεις των διετών ομολόγων, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις μεταβολές των επιτοκίων, αυξήθηκαν κατά περίπου 6 μονάδες βάσης σε όλη τη ζώνη του ευρώ.

Παρότι οι τιμές του πετρελαίου παρέμεναν κάτω από τα υψηλά τετραετίας της περασμένης εβδομάδας, εξακολουθούσαν να κινούνται πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά λόγω του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ–Ισραήλ και Ιράν, παρατείνοντας τις επιπτώσεις του παγκόσμιου ενεργειακού σοκ.

Οι αγορές δίνουν περίπου 85% πιθανότητα για αύξηση επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας (0,25%) στη συνεδρίαση της ΕΚΤ τον Ιούνιο, ενώ προεξοφλούν πλήρως τρεις αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο έτος. Η ΕΚΤ ενδέχεται να χρειαστεί να αυστηροποιήσει τη νομισματική της πολιτική, ίσως ήδη από τον Ιούνιο, δήλωσαν αξιωματούχοι την Παρασκευή, προειδοποιώντας ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό επιδεινώνονται και ότι αυξάνεται ο κίνδυνος η υψηλή αύξηση των τιμών να παγιωθεί.

Κόντρα ΕΕ- ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald Trump (Ντόναλντ Τραμπ), δήλωσε την Παρασκευή ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτή την εβδομάδα, από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, υποστηρίζοντας ότι το μπλοκ δεν συμμορφώθηκε με την εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

Τη Δευτέρα, ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιγιερουά ντε Γκαλό, δήλωσε ότι αναμένει ο πληθωρισμός να επιστρέψει στο 2% την περίοδο 2027–2028, μετά την άνοδο που σημειώνεται φέτος λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας. Μια αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ τον Ιούνιο θεωρείται σχεδόν αναπόφευκτη, ανέφερε ο σλοβάκος αξιωματούχος χάραξης πολιτικής Πέτερ Καζίμιρ.