Η οικονομία της ευρωζώνης αναπτύχθηκε μόλις κατά 0,1% το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν επιβαρύνει την ανάπτυξη στην περιοχή και εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Τα στοιχεία δημοσιεύθηκαν την ώρα που τα προκαταρκτικά δεδομένα έδειξαν ότι οι τιμές καταναλωτή στη ζώνη του ενιαίου νομίσματος αυξάνονται σταδιακά, με τον πληθωρισμό να εκτινάσσεται στο 3% τον Απρίλιο, από 2,6% στους δώδεκα μήνες έως τον Μάρτιο και από 1,9% τον μήνα πριν από αυτόν. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 4,6% τον Απρίλιο.

Τα στοιχεία έρχονται ενόψει της απόφασης για τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας να αναμένεται ευρέως να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο 2%, καθώς αξιολογεί πώς θα εξελιχθούν οι πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν, ιδιαίτερα μέσω της ανόδου των τιμών ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat ο βασικός λόγος για την άνοδο του πληθωρισμού που καταγράφεται είναι το αυξημένο κόστος ενέργειας, το οποίο ανέβηκε κατά 10,9% σε σύγκριση με 5,1% τον Μάρτιο. Ο πληθωρισμός στην περιοχή έχει πλέον ξεπεράσει τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας, αυξάνοντας την πίεση προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εξετάσουν αυξήσεις επιτοκίων.

Το φάντασμα του «στασιμοπληθωρισμού»

Οι οικονομολόγοι φοβούνται ότι η Ευρώπη ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με μια περίοδο «στασιμοπληθωρισμού» — χαμηλή ανάπτυξη, αυξανόμενο πληθωρισμό και ανεργία — καθώς ο πόλεμος προκαλεί παγκόσμια ενεργειακή κρίση, αυξήσεις τιμών και πλήττει την εμπιστοσύνη επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Ωστόσο, για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι προσπάθειες ελέγχου του πληθωρισμού μέσω αυξήσεων επιτοκίων ενδέχεται να επιβαρύνουν περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα και την καταναλωτική εμπιστοσύνη. Η βασική πηγή των σημερινών πληθωριστικών πιέσεων — η άνοδος των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου με το Ιράν — βρίσκεται επίσης εκτός του ελέγχου της τράπεζας.

Ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, αποτελεί βασική πηγή ανησυχίας για την Ευρώπη, καθώς αναζητά προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου και καυσίμων αεροσκαφών από προμηθευτές εκτός Μέσης Ανατολής, σε μια περίοδο που η ζήτηση και ο ανταγωνισμός είναι ήδη αυξημένα.

Όπως σημειώνουν ειδικοί, που επικαλείται το CNBC, όσο τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά και η διάχυτη αβεβαιότητα επιβαρύνει την εμπιστοσύνη, οι οικονομίες της ευρωζώνης και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν μια περίοδο στασιμοπληθωρισμού. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ακόμη και αν τα χειρότερα του πολέμου έχουν περάσει μέχρι το τέλος Απριλίου, η ανάπτυξη στην Ευρώπη φέτος θα υπολείπεται του ρυθμού του περασμένου έτους.