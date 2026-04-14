Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι η αύξηση του κόστους της ενέργειας έχει απομακρύνει τη ζώνη του ευρώ από τις βασικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αν και αυτό δεν αρκεί ακόμη για να δικαιολογήσει μια στροφή προς την αύξηση των επιτοκίων.

«Βρισκόμαστε μεταξύ του βασικού και του δυσμενούς σεναρίου» για τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε η Λαγκάρντ στο Bloomberg Television σήμερα στην Ουάσινγκτον, όπου συμμετέχει στις εαρινές συναντήσεις του ΔΝΤ.

Λαγκάρντ: Θα δούμε για τα επιτόκια

Ερωτηθείσα αν αυτό σημαίνει ότι η ΕΚΤ έχει πλέον μια τάση προς τη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής, απάντησε αρνητικά. «Έχουμε μια πυξίδα που δείχνει τη σταθερότητα των τιμών με βάση τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα», είπε η Λαγκάρντ.

Η ΕΚΤ εξετάζει ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν μετά από 6,5 εβδομάδες συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε ραγδαία άνοδο των τιμών του πετρελαίου και έχουν πλήξει το οικονομικό κλίμα. Ο γενικός πληθωρισμός στην Ευρώπη έχει ήδη ξεπεράσει κατά πολύ τον στόχο του 2%. Το βασικό ερώτημα είναι πόσο θα διαρκέσει αυτή η απότομη αύξηση.

Οι αγορές εκτιμούν ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων είναι απλώς θέμα χρόνου. Ωστόσο, με την τύχη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν να παραμένει αβέβαιη, δεν προβλέπουν αύξηση στην επόμενη συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί στις 29-30 Απριλίου.

Τι «βλέπουν» οι επενδυτές

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε δύο αυξήσεις κατά 25 μονάδες βάση η καθεμία φέτος, με περίπου 30% πιθανότητα για μια τρίτη, σε σύγκριση με προβλέψεις που υπήρχαν την προηγούμενη εβδομάδα για έως και τέσσερις τέτοιες αυξήσεις . Οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων διετούς διάρκειας, οι οποίες είναι ευαίσθητες στις αλλαγές πολιτικής, υποχώρησαν έως και 11 μονάδες βάσης στο 2,54%.

«Πρέπει να είμαστε απόλυτα ευέλικτοι και έτοιμοι να κινηθούμε προς την κατεύθυνση που απαιτείται», δήλωσε η Λαγκάρντ.

«Πρέπει να βασιζόμαστε στα στοιχεία, όπως έχουμε επανειλημμένα δηλώσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει, όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, ότι θα κινηθούμε προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Και σίγουρα σήμερα δεν καθορίζει μια πορεία επιτοκίων που μπορώ να επιβεβαιώσω».

Οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα σήμερα ενδέχεται να προσθέσουν κάποια σαφήνεια, υποδηλώνοντας ταχύτερο παγκόσμιο πληθωρισμό παράλληλα με πιο περιορισμένη ανάπτυξη. Στην ευρωζώνη των 21 χωρών, οι τιμές καταναλωτή αναμένεται να αυξηθούν κατά 2,6% φέτος — σύμφωνα με τις προβλέψεις της ίδιας της ΕΚΤ.

Το βασικό σενάριο

Αρκετοί αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας με έδρα τη Φρανκφούρτη θεωρούν αυτό το βασικό σενάριο λιγότερο πιθανό, καθώς η σύγκρουση παρατείνεται και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ επιδεινώνεται.

Αυτό θα έφερνε πιο κοντά το αρνητικό σενάριο που προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κορυφωθεί στο 4,2%. Εάν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω, ένα δυσμενές σενάριο περιλαμβάνει μια σύντομη ύφεση και αυξήσεις τιμών που θα ξεπερνούν το 6%.

Προς το παρόν, οι αρμόδιοι παρακολουθούν το πόσο έντονα μετακυλίονται τα αυξημένα ενεργειακά κόστη σε άλλους τομείς της οικονομίας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ζητήματα όπως οι μισθολογικές απαιτήσεις, οι οποίες αυξήθηκαν δραματικά αφότου ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 10% μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

«Έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα χρειαστούμε στοιχεία για να αναλάβουμε δράση, αλλά ότι δεν θα διστάσουμε να δράσουμε», δήλωσε η Λαγκάρντ, ενώ πρόσθεσε: «Αυτό αντικατοπτρίζει απόλυτα τη θέση μας. Χρειαζόμαστε τα στοιχεία για να αναλύσουμε αν πρόκειται για μια παροδική κατάσταση, αν θα είναι βραχύβια ή αν θα επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση, αν θέλετε. Αν και δεν πιστεύω ότι αυτό είναι πραγματικά εφικτό».

