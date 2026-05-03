Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στους δημοσιογράφους το Σάββατο ότι θα μπορούσε να διατάξει νέα στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν εάν «δεν συμπεριφερθεί σωστά» η άλλη πλευρά. «Αν φερθούν άσχημα, αν κάνουν κάτι κακό – αλλά αυτή τη στιγμή, θα δούμε. Είναι μια πιθανότητα που θα μπορούσε να συμβεί, σίγουρα», ανέφερε χαρακτηριστικά σχετικά με νέες επιθέσεις.

Αυτό έχει σημασία, καθώς η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη εξακολουθούν να ανταλλάσσουν σχέδια μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, όπως υπογραμμίζει το Axios. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του μέσου, ο αμερικανός πρόεδρο εξετάζει επίσης σοβαρά το ενδεχόμενο να διατάξει νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν σε μια προσπάθεια να σπάσει το τρέχον αδιέξοδο.

Ωστόσο, τι περιέχει το σχέδιο των 14 σημείων που υπέβαλε το Ιράν στις ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης;

Οι προτάσεις του Ιράν για ειρήνη

Σύμφωνα με δύο πηγές που ενημερώθηκαν για την πρόταση, αναφέρεται ότι:

Ορίζεται προθεσμία ενός μηνός για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια συμφωνία για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και στον Λίβανο.

Μετά την επίτευξη μιας τέτοιας συμφωνίας, θα ξεκινήσει ένας ακόμη μήνας διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το Aljazeera, το σχέδιο απαιτεί εγγυήσεις κατά μελλοντικών επιθέσεων, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν, απελευθέρωση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και άρση των κυρώσεων, πολεμικές αποζημιώσεις, τερματισμό όλων των εχθροπραξιών.

Η αντίδραση των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε επίσης την Πέμπτη από τον διοικητή της CENTCOM, Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, σχετικά με τα νέα σχέδια για στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Στη συνέχεια, ο Κούπερ αναχώρησε για την περιοχή και το Σάββατο συναντήθηκε με στρατιώτες στο USS Tripoli στην Αραβική Θάλασσα.

Ωστόσο, ο αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε την Παρασκευή ότι δεν ήταν ικανοποιημένος με την ιρανική πρόταση. Από την άλλη πλευρά, το Σάββατο, σημείωσε, πριν αναχωρήσει από το Παλμ Μπιτς για το Μαϊάμι, ότι επρόκειτο να την εξετάσει στο αεροπλάνο. «Το εξετάζω. Θα σας ενημερώσω αργότερα… Μου είπαν για την ιδέα της συμφωνίας. Θα μου δώσουν τώρα την ακριβή διατύπωση», εξήγησε στους δημοσιογράφους.

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι «δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα ήταν αποδεκτό» και τόνισε ότι το Ιράν «δεν έχει ακόμη πληρώσει αρκετά μεγάλο τίμημα για όσα έχουν κάνει στην Ανθρωπότητα και στον Κόσμο τα τελευταία 47 χρόνια».