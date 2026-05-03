Σε αδιέξοδο παραμένουν οι διαπραγματεύσεις για ειρηνικό σχέδιο στη Μέση Ανατολή και τερματισμό του πολέμου το Ιράν. Σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα μελετήσει την πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ενώ από την πλευρά της η Τεχεράνη διαμηνύει πως «η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ» και πως οι Αμερικανοί «πρέπει να επιλέξουν μεταξύ πολέμου και διπλωματίας, είμαστε έτοιμοι και για τα δυο σενάρια».

«Φιλικός» ο αποκλεισμός της Τεχεράνης

Την ίδια ώρα ο Τραμπ χαρακτήρισε τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης «φιλικό», αναφέροντας ότι το Ιράν δεν έχει πληρώσει ακόμη το τίμημα «για όσα προκάλεσε στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια». Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου άφησε, μάλιστα, ανοιχτό το ενδεχόμενο «οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις» κατά της χώρας.

Οσον αφορά τον σάλο που προκλήθηκε από την επικείμενη απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διασκεδάζει την ένταση που προκάλεσε δηλώνοντας ότι ο αριθμός της απόσυρσης θα είναι πολύ μεγαλύτερος.

Πιθανή η επανέναρξη του πολέμου

Αξιωματικός των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων έκρινε χθες πως είναι «πιθανή» η επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, καθώς ο μοναδικός ως τώρα μεταπολεμικός κύκλος διαπραγματεύσεων των δυο πλευρών στο Ισλαμαμπάντ την 11η Απριλίου ήταν άκαρπος, καθώς τα χάσματα ανάμεσά τους παραμένουν μεγάλα, από το στενό του Χορμούζ ως την πτυχή του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας.

Σε σχετική δημοσιογραφική ερώτηση προς τον Τραμπ στη Φλόριντα εκείνος απάντησε «δεν θέλω να το πω αυτό. Εννοώ, δεν μπορώ να το πω σ’ έναν δημοσιογράφο. θα δούμε. Είναι μια πιθανότητα, θα μπορούσε να συμβεί».

Ιρανικό σχέδιο 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου σε 30 ημέρες

Σύμφωνα με ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, η Τεχεράνη διαβίβασε στην Ουάσιγκτον, μέσω Πακιστάν, σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος μέσα σε 30 ημέρες.

Σύμφωνα με το Tasnim, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από τομείς κοντά στο έδαφός του, να αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν παγωμένοι ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει «μηχανισμός» για το στενό του Χορμούζ και να κηρυχθεί «το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Το πρακτορείο δεν αναφέρθηκε στον φάκελο του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της Τεχεράνης. Αυτό όμως είναι κεντρικό ζήτημα για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που κατηγορούν το Ιράν πως επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο–κάτι που η ιρανική ηγεσία διαψεύδει επί δεκαετίες.

Η ιρανική διπλωματία είχε ήδη διαβιβάσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα νέο κείμενο στο Πακιστάν, χωρίς να διαρρεύσει καμιά λεπτομέρεια.

Δε συμφωνεί ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν τον «ικανοποιεί» η πρόταση. Κι ενώ είχε ήδη απειλήσει να αφανίσει «τον πολιτισμό» του Ιράν, πρόσθεσε πως θα προτιμούσε να μην «κονιορτοποιήσει μια για πάντα» την Ισλαμική Δημοκρατία, η επανέναρξη του πολέμου συνεχίζει να είναι «μια επιλογή».

«Είναι πιθανή η επανέναρξη της σύρραξης ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ και τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι ΗΠΑ δεν τηρούν καμιά υπόσχεση ή συμφωνία», σχολίασε χθες ο Μοχαμάντ Τζαφάρ Ασαντί, στέλεχος της διοίκησης Χατάμ αλ Ανμπιγιά των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

«Έτοιμη» δηλώνει η Τεχεράνη

Είτε ο πόλεμος ξαναρχίσει, είτε επιλεγεί η οδός της διπλωματίας, η Τεχεράνη είναι «έτοιμη» για οποιοδήποτε σενάριο και «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των ΗΠΑ», έκρινε ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί.