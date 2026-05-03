Σε αύξηση της παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα, προχωρούν οι χώρες μέλη του ΟΠΕΚ, όπως αποφασίστηκε στην πρώτη συνάντησή τους μετά την απώλεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, εκ των βασικών και ιδρυτικών μελών του καρτέλ.

Η ομάδα των επτά μεγάλων παραγωγών πετρελαίου ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει την παραγωγή του Ιουνίου ελαφρώς λιγότερο από όσο τον Μάιο, που ήταν 206.000 βαρέλια την ημέρα. Τα στοιχεία της Κυριακής δεν περιλαμβάνουν το μερίδιο παραγωγής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το οποίο αποχώρησε επίσημα από τον ΟΠΕΚ+ την 1η Μαΐου.

Οι επτά χώρες περιλαμβάνουν τη Σαουδική Αραβία, τη Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Καζακστάν, την Αλγερία και το Ομάν.

«Στη συλλογική τους δέσμευση να υποστηρίξουν τη σταθερότητα της αγοράς πετρελαίου, οι επτά συμμετέχουσες χώρες αποφάσισαν να εφαρμόσουν μια προσαρμογή παραγωγής 188.000 βαρελιών την ημέρα από τις πρόσθετες εθελοντικές προσαρμογές που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο του 2023», ανέφερε ο ΟΠΕΚ σε ανακοίνωσή του.

Η προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς τα Στενά του Ορμούζ -η ζωτική αυτή ναυτιλιακή οδός για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο και φυσικό αέριο- παρέμεινε ουσιαστικά κλειστό.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ

Οι ανησυχίες σχετικά με την παραγωγή εντάθηκαν περαιτέρω την προηγούμενη Τρίτη με την είδηση ​​της αιφνιδιαστικής αποχώρησης των ΗΑΕ, του τρίτου μεγαλύτερου παραγωγού του καρτέλ.

Το κράτος του Κόλπου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έξοδος από τον όμιλο είναι προς το εθνικό του συμφέρον μετά από μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση της πολιτικής και της παραγωγικής του ικανότητας, ανέφερε το υπουργείο Ενέργειας σε γραπτή δήλωση.

Τα ΗΑΕ είχαν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις του ΟΠΕΚ για σχεδόν έξι δεκαετίες και ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου του ομίλου τον Φεβρουάριο, μετά από τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ.

Πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για την ομαλοποίηση των ροών πετρελαίου

Θα πρέπει, βέβαια, να σημειωθεί ότι στην πραγματικότητα η αύξηση της παραγωγής θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό συμβολική, στον βαθμό που τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, ενώ, ακόμη και όταν ανοίξουν, θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες, αν όχι μήνες, για να ομαλοποιηθούν οι ροές, σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών εταιρειών πετρελαίου από τον Κόλπο και διεθνών εμπόρων πετρελαίου.

Η διακοπή ώθησε τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλό τεσσάρων ετών αυτή την εβδομάδα, πάνω από τα 125 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς οι αναλυτές αρχίζουν να προβλέπουν εκτεταμένη έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών σε ένα έως δύο μήνες και απότομη αύξηση του παγκόσμιου πληθωρισμού.

Πηγή: ot.gr