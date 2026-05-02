Η τετραήμερη επίσκεψη του βασιλέως Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλλα στις ΗΠΑ ολοκληρώθηκε στις 30 Απριλίου με έναν αποχαιρετισμό προς το προεδρικό ζεύγος στον Λευκό Οίκο. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στα Απαλάχια όρη, σύμφωνα με την επιθυμία του Καρόλου να επισκεφθεί επίσης την αμερικανική επαρχία. Αφού τίμησε την 250η επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας από τη Μεγάλη Βρετανία, ο Κάρολος θα κατευθυνθεί σε μία νήσο που δεν απολαμβάνει μιας παρόμοιας ανεξαρτησίας, τη Βερμούδα.

«Ο σπουδαιότερος βασιλιάς στο βιβλίο μου»

Με το χαρακτηριστικό του ύφος, ο Ντόναλντ Τραμπ συνόψισε το νόημα και την επιτυχία της βασιλικής επίσκεψης προς τους δημοσιογράφους: «Όταν σου αρέσει τόσο πολύ ο βασιλιάς μιας χώρας, αυτό μάλλον βοηθά και τη σχέση σου με τον πρωθυπουργό της».

Το ταξίδι του Καρόλου είχε όντως ως αποστολή να αποκαταστήσει την «ειδική σχέση» μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου. Η τελευταία είχε διαταραχθεί λόγω του γεγονότος ότι η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ θεωρήθηκε ότι δεν συνέδραμε επαρκώς τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Σε αυτή τη συνάφεια είχε αφεθεί να διαρρεύσει εσωτερικό email του Πενταγώνου που πρότεινε να σταματήσει η αμερικανική υποστήριξη στην υπόθεση της βρετανικής κυριότητας επί των νήσων Φόλκλαντ.

Το γεγονός εκλήφθηκε ως απειλή τιμωρίας για τη βρετανική στάση στον πόλεμο κατά του Ιράν, με αποτέλεσμα να χρειάζεται μια επούλωση των τραυμάτων στη συνεργασία των δύο δυνάμεων, την οποία ανέλαβε η γοητεία του βασιλικού ζεύγους.

Στον Ντόναλντ Τραμπ αποδίδεται το προσωνύμιο «ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς», με πρότυπο το διήγημα του Ράντγιαρντ Κίπλινγκ, που έγινε ταινία από τον Τζον Χιούστον με Σον Κόνερι και Μάικλ Κέιν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Το έργο περιγράφει τις μοναρχικές φιλοδοξίες ενός τυχοδιώκτη στη Μέση Ανατολή, οι οποίες ματαιώνονται με συμβολικό τρόπο, όταν ματώνει, αποκαλύπτοντας τη θνητότητα και τη μη θεϊκή καταγωγή του.

Το εγγύτερο που έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο να πραγματώσει το προσωνύμιό του ήταν σε διαδικτυακή ανάρτησή του, κατά τις θετικές αποκρίσεις από τον λόγο του Καρόλου, η οποία φέρει τον τίτλο «δυο βασιλιάδες».

Επρόκειτο για μια προκλητική ανταπάντηση στις διαδηλώσεις εναντίον του Τραμπ στις ΗΠΑ που έχουν ως κύριο σύνθημα το «χωρίς βασιλιάδες».

Ο «άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς» θεώρησε σκόπιμο να επιδαψιλεύσει στον πραγματικό βασιλιά μια τελευταία τιμή αναγνώρισης κατά την τελευταία συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο:

«Είναι ο σπουδαιότερος βασιλιάς, στο δικό μου βιβλίο», είπε προς τους δημοσιογράφους. Έχοντας «περάσει το τεστ με άριστα», ο βασιλέας Κάρολος συνέχισε το ταξίδι με μία περιδιάβαση στη Βιρτζίνια.

Τραπέζι-ρεφενέ και κάντρι μουσική bluegrass

Η πρώτη στάση ήταν στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, όπου κείνται δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην πατρίδα. Ο Κάρολος τίμησε τη μνήμη τους με κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Στη συνέχεια το βασιλικό ζεύγος επισκέφθηκε τη μικρή πόλη Front Royal, όπου σε μια δεξίωση σύμφωνη με τα ήθη της περιοχής τους προσφέρθηκαν τα τοπικά εδέσματα, όπως ντόνατς με βούτυρο μήλου, κροκέτες καβουριού, πικάντικες φτερούγες κοτόπουλου, μπέργκερ και μπισκότα των κοριτσιών-προσκόπων (Girl Scouts cookies).

Επρόκειτο για ό,τι στην τοπική παράδοση αποκαλείται «potluck» γεύμα, δηλαδή «τραπέζι-ρεφενέ», όπου ο καθένας φέρνει τα δικά του φαγητά, που έχει προετοιμάσει στο σπίτι του, και γίνεται ένα μοίρασμα που ενδυναμώνει τους δεσμούς των μελών της κοινότητας. Η περιέργεια του βασιλικού ζεύγους ήταν αρκετή για να περιεργαστούν τα φαγητά με το βλέμμα, αλλά όχι για να τα δοκιμάσουν.

Κατά την επίσκεψη ο Κάρολος και η Καμίλλα είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τοπική ομάδα μπέιζμπολ και να ακούσουν ένα συγκρότημα μουσικής «bluegrass». Πρόκειται για είδος κάντρι μουσικής των Απαλαχίων, η οποία αναπτύχθηκε από τη δεκαετία ου 1940, λαμβάνοντας το όνομά της από το εμβληματικό συγκρότημα Bill Monroe and the Blue Grass Boys. Η bluegrass συνδυάζει επιρροές από τα αφρικανικά μπλουζ και τζαζ με ακούσματα από τις ιρλανδικές μπαλάντες και στοιχεία από τις χριστιανικές παραδόσεις των Μεθοδιστών και των Βαπτιστών.

Οι Front–royals συναντούν τους royals

Οι Front-Royals, όπως αποκαλούνται οι κάτοικοι της μικρής πόλης, είχαν την ευκαιρία να δουν και να συζητήσουν με τους πραγματικούς «royals», καθώς το σκεπτικό της επίσκεψης ήταν το βασιλικό ζεύγος να έλθει σε επικοινωνία με Αμερικανούς από όλα τα κοινωνικά στρώματα, τιμώντας τα 250 χρόνια της δημοκρατικής ανεξαρτησίας.

Πάντως, το βασιλικό όνομα της πόλης ανάγεται στα χρόνια της Αμερικανικής Επανάστασης, όταν στάθμευαν εδώ στρατιώτες του Βρετανού βασιλιά. Κατά ιστορική ειρωνεία, η πρώτη φορά που όντως ένας βασιλιάς επισκέφθηκε την πόλη με τη βασιλική επωνυμία ήταν για να τιμήσει την επέτειο της δημοκρατίας. Ο Κάρολος και η Καμίλλα επικέντρωσαν τις κοινωνικές τους συναναστροφές σε συζητήσεις με ντόπιους μελισσοκόμους, σύμφωνα με το πάθος τους που εξέφρασαν επίσης στον Λευκό Οίκο.

Η Καμίλλα συνεχίζει τις παραδόσεις της Ελισάβετ

Η βασίλισσα Καμίλλα είχε επίσης την ευκαιρία να ικανοποιήσει το δικό της πάθος για τα άλογα, επισκεπτόμενη μια φάρμα με άλογα στο Middleburg της Βιρτζίνια και συζητώντας με εκπροσώπους οργανώσεων για την ασφάλεια των ίππων και των αναβατών τους. Συζήτησε για την προσπάθεια βελτίωσης της υγείας των αλόγων και για δυνατότητες συνεργασίας στις ιπποδρομίες μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου.

Σημειωτέον ότι η βασίλισσα Ελισάβετ, που ήταν επίσης γνωστή για το πάθος της για τα άλογα, είχε επισκεφθεί επανειλημμένως τις φάρμες αλόγων της Βιρτζίνια, όπως και του Κεντάκι. Η παράδοση της βασίλισσας Ελισάβετ τώρα συνεχίζεται από την Καμίλλα.

Ο Κάρολος από τη μεριά του ολοκλήρωσε την περιοδεία με μια επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Shenandoah, όπου ένας δασοφύλακας του σύστησε τον φαλακρό αετό, το εθνικό σύμβολο των ΗΠΑ. Στη συνέχεια ο Κάρολος μετέβη μόνος του στη Βερμούδα, στην πρώτη του επίσκεψη ως μονάρχης στη βρετανική κτήση, όπου το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνάντηση με εκπροσώπους της εταιρείας των ζωολόγων και εκδηλώσεις σχετικές με τη νεότητα, το περιβάλλον και την τοπική πολιτιστική κληρονομιά.