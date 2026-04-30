Κατά την τρίτη ημέρα της επίσκεψής τους στις ΗΠΑ (29/4), ο βασιλέας Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλλα τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 με εναπόθεση ανθών στο μνημείο που βρίσκεται στην τοποθεσία των Διδύμων Πύργων, όπου ξεναγήθηκαν από τον Μάικλ Μπλούμπεργκ, πρώην δήμαρχο Νέας Υόρκης και γνωστό δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία. Τα άνθη περιείχαν σημείωμα που εξέφραζε αλληλεγγύη προς τον αμερικανικό λαό, την οποία είχαν την ευκαιρία να επιδείξουν και προς συγγενείς των θυμάτων τους οποίους συνάντησαν. Μεταξύ τους ήταν και η ελληνικής καταγωγής ακτιβίστρια και ηθοποιός Ανθούλα Κατσιματίδη, που είχε χάσει την 11η Σεπτεμβρίου 2001 τον αδελφό της Γιάννη κατά το τρομοκρατικό χτύπημα. Ύστερα από έναν εναγκαλισμό έκφρασης αλληλεγγύης, η βασίλισσα ρώτησε την Ανθούλα Κατσιματίδη αν έρχεται συχνά στο μνημείο, στο οποίο αυτή απάντησε καταφατικά, επειδή το βιώνει ως έναν τόπο ειρήνης και ησυχίας, αλλά επίσης μνήμης.

Η 11η Σεπτεμβρίου ως παράδειγμα συμπόρευσης ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου

Ο βασιλέας Κάρολος είχε επιμείνει στο θέμα της 11ης Σεπτεμβρίου κατά την προηγούμενη ομιλία του στο αμερικανικό Κογκρέσο στην Ουάσινγκτον, τονίζοντας ότι η αντίδραση ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου το 2001 υπήρξε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου η απάντηση των δύο δυνάμεων σε μία πρόκληση ήταν άμεση και απολύτως κοινή. Η αναφορά του Καρόλου σε αυτά τα γεγονότα του 2001, που οδήγησαν στον πόλεμο στο Αφγανιστάν και δύο χρόνια αργότερα, το 2003, στον Δεύτερο Πόλεμο του Κόλπου, έρχονται σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει κατά τον Τρίτο Πόλεμο του Κόλπου, όπου η βρετανική κυβέρνηση Στάρμερ δεν έχει συνδράμει με τον ίδιο τρόπο την πολεμική προσπάθεια των ΗΠΑ. Για τον λόγο αυτό, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προσπαθήσει να εμπλέξει τον Κάρολο σε μια αποδοχή του πολέμου στο Ιράν.

Κατά τη διάρκεια επίσημου γεύματος στον Λευκό Οίκο στις 28 Απριλίου, ενώπιον 120 καλεσμένων, στους οποίους περιλαμβάνονταν και οι Τζεφ Μπέζος της Amazon, Τιμ Κουκ της Apple και ο γκόλφερ Ρόρι ΜακΊλροϊ, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε «Κάνουμε μια μικρή δουλειά στη Μέση Ανατολή τώρα και την κάνουμε πολύ καλά. […] Έχουμε νικήσει στρατιωτικά τον συγκεκριμένο αντίπαλο, και δεν θα τον αφήσουμε ποτέ, και ο Κάρολος συμφωνεί με εμένα ακόμη περισσότερο από ό,τι εγώ, δεν θα αφήσουμε ποτέ αυτόν τον αντίπαλο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Το ξέρουν αυτό, και το έμαθαν τώρα, με έναν πολύ ισχυρό τρόπο». Οι δηλώσεις Τραμπ προκάλεσαν μια διπλωματική αμηχανία, καθώς ο Βρετανός μονάρχης θεωρείται ότι δεν μπορεί να εκφράζει με ανεπτυγμένο τρόπο πολιτικές απόψεις που να διαφέρουν από αυτές τις κυβέρνησης.

Πώς ερμηνεύθηκαν οι δηλώσεις Τραμπ από το Παλάτι

Ο εκπρόσωπος του Παλατιού του Μπάκιγχαμ προσπάθησε να διασκεδάσει την εντύπωση ότι ο βασιλιάς μπορεί να είχε λάβει κάποια παρόμοια πρωτοβουλία διατύπωσης πολιτικής άποψης ερήμην της βρετανικής κυβέρνησης, με τη δήλωση: «Ο βασιλιάς έχει φυσικά κατά νου τη μακρά και γνωστή θέση της κυβέρνησης για την αποτροπή της διάδοσης των πυρηνικών όπλων». Η επίσημη γραμμή των Βρετανών αξιωματούχων είναι ότι μια παρόμοια στάση αποτροπής της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν είναι σύμφωνη με τις κυβερνητικές θέσεις. Τυπικά, το ζήτημα της αποτροπής απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν είναι διακριτό από αυτό της ενεργούς συμμετοχής σε πόλεμο εναντίον του, καθώς η αποτροπή μπορεί να συμβεί και μέσω διπλωματίας. Τα δύο ζητήματα βεβαίως συνδέονται ντε φάκτο στο πλαίσιο της τρέχουσας αμερικανικής πολιτικής. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μια από τις χώρες που είχαν συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν το 2015, βάσει της οποίας υπήρχαν διεθνείς επισκοπήσεις των εγκαταστάσεων του και από την οποία αποσύρθηκαν μονομερώς οι ΗΠΑ κατά την πρώτη θητεία Τραμπ. Κατά συνέπεια, από τυπική άποψη οι δηλώσεις Τραμπ δεν αποκαλύπτουν κάποια διαφορά Καρόλου και βρετανικής κυβέρνησης.

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ δείχνει ότι στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις είχε την ευκαιρία να συζητήσει σημαντικά γεωπολιτικά ζητήματα με τον Κάρολο, με το ερώτημα που τίθεται να είναι αν συζητήθηκε επίσης το θέμα των Νήσων Φόλκλαντ. Το προηγούμενο διάστημα είχε αφεθεί να διαρρεύσει σχετικά ένα εσωτερικό σημείωμα του Πενταγώνου, που φερόταν να προτείνει άρση της αμερικανικής στήριξης στις βρετανικές θέσεις περί βρετανικής κυριότητας των νήσων ως οιονεί τιμωρία για τη μη υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά το Ιράν. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τις κατ’ ιδίαν συζητήσεις, οι δημόσιες παρεμβάσεις του βασιλέως Καρόλου συνάντησαν τον ενθουσιασμό των Αμερικανών πολιτικών, Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων από κοινού, με τον Πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει χαρακτηριστικά προς τους δημοσιογράφους: «Έκανε μια πάρα πολύ καλή ομιλία. Ζηλεύω».

Η συνάντηση με Μαμντάνι και το διαμάντι Κοχινούρ

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στο μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου το βασιλικό ζεύγος είχε την ευκαιρία για μια πολύ σύντομη συνάντηση με τον Δημοκρατικό δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους, ο Ζοχράν Μαμντάνι είχε δηλώσει ότι ήλπιζε να διατηρηθεί η επικέντρωση της εκδήλωσης στα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου και για αυτό δεν θα συζητούσε άσχετα πολιτικά θέματα με τον Κάρολο, ώστε να μην υπάρξει εκτροπή. Ωστόσο, όταν πιέστηκε από δημοσιογράφο να δηλώσει τι θα μπορούσε να συζητήσει με τον Κάρολο υπό διαφορετικές περιστάσεις, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης απάντησε ότι θα τον παρότρυνε να επιστρέψει το διαμάντι Κοχινούρ. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα διαμάντια στον κόσμο 105,6 καρατίων, που αποτελεί μέρος των κοσμημάτων του Στέμματος. Το όνομά του σημαίνει «Βουνό του Φωτός» στα περσικά. Είχε προσφερθεί στη Βασίλισσα Βικτωρία από την Εταιρία Ανατολικών Ινδιών, η οποία το είχε αποκτήσει μετά τον πόλεμο του 1849 στην Ινδία. Σήμερα εκτίθεται στον Πύργο του Λονδίνου, αλλά διεκδικείται από την Ινδία, αλλά και από Πακιστάν, Ιράν και Αφγανιστάν. Με τη δήλωση αυτή ο δήμαρχος, που έχει γεννηθεί στην Ουγκάντα σε οικογένεια ινδικής καταγωγής, ανέδειξε ζητήματα μεταποικιακής πολιτικής. Σημειωτέον ότι το εν λόγω διαμάντι δεν χρησιμοποιήθηκε κατά τη στέψη του Καρόλου, ακριβώς για να μην αναζωπυρωθεί η σχετική συζήτηση με αρνητική δημοσιότητα.

Αστική κτηνοτροφία και επιχειρήσεις αιχμής

Στη Νέα Υόρκη, μετά το μνημείο για την 11η Σεπτεμβρίου, ο βασιλιάς Κάρολος μετέβη στο Χάρλεμ, όπου τάισε κοτόπουλα και μίλησε με νεαρά παιδιά σε κοινότητα, η οποία υποστηρίζει τη βιώσιμη αστική καλλιέργεια και αστική κτηνοτροφία. Η ενασχόληση με το ζήτημα αποτελεί ένα από τα πάθη του βασιλέως Καρόλου για πολλές δεκαετίες, σύμφωνα με το οικολογικό προφίλ του. Ο Κάρολος είχε την ευκαιρία να φυτέψει σπόρους λεβάντας και σιναπιού και να παρακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, απευθυνόμενο προς παιδιά, για τη σημασία της διατροφής. Μεταξύ των αυθόρμητων στιγμιοτύπων ήταν η παρέμβαση ενός παιδιού που εξέφρασε στον Κάρολο την αρέσκειά του για το στυλ των μαλλιών του Βρετανού μονάρχη. Στη συνέχεια ο Κάρολος παρακολούθησε μια συνάντηση στο Κέντρο Ροκφέλερ που περιλάμβανε ιθύνοντες επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων από εταιρείες όπως η Google, η OpenAI, η Comcast και η JPMorgan Chase.

Ο Ρω-το-κανγκουρώ βρίσκει τη μητέρα του Κάνγκα στη Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης

Η βασίλισσα Καμίλλα είχε στο μεταξύ συνάντηση με μια άλλη ομάδα παιδιών στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης στο πλαίσιο εορτασμού για τα εκατοστά γενέθλια της ηρωίδας Γουίνι το Αρκουδάκι. Στο πλαίσιο αυτό χάρισε στη Βιβλιοθήκη μια κούκλα του χαρακτήρα Ρω, που είναι ένα μικρό καγκουρό, ώστε να ενωθεί με την αντίστοιχη κούκλα της μητέρας του Κάνγκα και τις υπόλοιπες κούκλες που στεγάζονται στη συλλογή της Βιβλιοθήκης με τους χαρακτήρες από τα παιδικά βιβλία του Α.Α. Μιλν, οι οποίες ανήκαν στον γιο του συγγραφέως Κρίστοφερ Ρόμπιν και άρχισαν να εκτίθενται στον χώρο το 1987. Το αρχικό παιχνίδι του χαρακτήρα Ρω είχε χαθεί στη δεκαετία του 1930 και τώρα ανακατασκευάστηκε από Βρετανούς κουκλοποιούς, ώστε με την αφορμή της επίσκεψης της βασίλισσας Καμίλλα να ολοκληρώσει μια συλλογή, η οποία περιλαμβάνει επίσης τους χαρακτήρες Γουίνι το Αρκουδάκι, Γουρουνάκι (Piglet), Τίγρη, Γκαρή (Eeyore) και Κάνγκα. Η επίσκεψη της βασίλισσας στη βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης περιέλαβε 100 καλεσμένους από τον χώρο του πολιτισμού, μεταξύ τους την ηθοποιό Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, που έχει συνδέσει το όνομά της με την πόλη της Νέας Υόρκης.

Η βασίλισσα Καμίλλα συνάντησε επίσης εκπροσώπους οργανώσεων για την αντιμετώπιση της ενδο-οικογενειακής βίας. Σχολιάστηκε πάντως το γεγονός ότι παρά την επίδειξη ευαισθησίας για θέματα ενδο-οικογενειακής βίας, το βασιλικό ζεύγος δεν περιέλαβε στο πρόγραμμά του αντίστοιχη συνάντηση με επιζώσες της υπόθεσης Έπστιν. Ταυτοχρόνως, η έμμεση σχετική αναφορά του Καρόλου κατά την ομιλία του στο Κογκρέσο ήταν αφηρημένη και όχι ονομαστική, καθώς είπε υπαινικτικά: «Σε αμφότερες τις χώρες μας είναι το ίδιο το γεγονός των δονούμενων, δυναμικών, ποικιλόμορφων και ελεύθερων κοινωνιών που μας προσφέρει τη συλλογική μας δύναμη, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης των θυμάτων κάποιων από τα δεινά που με τόσο τραγικό τρόπο υπάρχουν και στις δύο χώρες μας σήμερα». Ορισμένοι είδαν εδώ μία αναφορά στην υπόθεση Έπστιν, αν και η δήλωση είναι αρκετά γενικόλογη, ώστε να μπορεί να αναφέρεται και σε άλλα κοινωνικά προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, η αναφορά καταλαμβάνει μόνο το μισό μιας μακράς πρότασης με την οποία επίσης έθιξε τη σημασία της κοινωνικής ελευθερίας και ποικιλομορφίας, ασκώντας ίσως πλάγια κριτική στην αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Η πολύ γεμάτη ημέρα του βασιλικού ζεύγους στη Νέα Υόρκη ολοκληρώθηκε με δεξίωση στο Κέντρο Ροκφέλερ, όπου συμμετείχαν ο τραγουδιστής και συνθέτης Λάιονελ Ρίτσι, η σχεδιάστρια μόδας Ντονατέλα Βερσάτσε, η αρχισυντάκτρια του Vogue Άννα Γουίντουρ και η επονομαζόμενη «βασίλισσα του λάιφσταϊλ» και «ντίβα της οικοκυρικής» Μάρθα Στιούαρτ. Ο βασιλιάς Κάρολος εξέφρασε με το χαρακτηριστικό βρετανικό του χιούμορ τον θαυμασμό του για τον Λάιονελ Ρίτσι.