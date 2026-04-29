Στην 28λεπτη ομιλία του στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ο βασιλιάς Κάρολος άφησε αιχμές για τη διοίκηση Τραμπ, χωρίς να κατονομάσει ρητά τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά και κανέναν άλλο πολιτικό ηγέτη. Τόνισε τη σημασία της ενότητας της Δύσης έναντι γεωπολιτικών προκλήσεων, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και εξήρε την κοινή κληρονομιά που μοιράζονται Βρετανοί και Αμερικανοί, βασισμένη στη δημοκρατία και τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας. Το τελευταίο θεωρήθηκε ως υπαινιγμός για την προσωποπαγή εξουσία Τραμπ, ενώ ο Βρετανός μονάρχης παρότρυνε ταυτόχρονα το αμερικανικό νομοθετικό σώμα να αναλογιστεί τα προβλήματα όλου του πλανήτη. Ο Κάρολος υπογράμμισε την επικαιρότητα του ρόλου του ΝΑΤΟ και για την περίπτωση της Ουκρανίας με τον ίδιο τρόπο που οι Αμερικανοί είχαν κάνει επίκληση σε αυτό μετά τα πλήγματα της 11ης Σεπτεμβρίου. Επίσης υπογράμμισε την αξία της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, καθώς και της ποικιλομορφίας στις κοινωνίες.

Ο Κάρολος για την «κατάρρευση των φυσικών συστημάτων»

Αν η πολιτισμική και φυλετική ποικιλία αποτελεί πλούτο και ισχύ των δημοκρατικών κοινωνιών, τότε η εξωστρέφεια ως προς την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί κριτήριο για τη βιωσιμότητά τους. Ο Κάρολος μίλησε για την «κατάρρευση κρίσιμων φυσικών συστημάτων», ασκώντας έμμεση κριτική στην αντι-οικολογική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. Οι αξίες αυτές που προέβαλε ο βασιλιάς Κάρολος βρίσκονται προφανώς στους αντίποδες του συναλλακτικού αλλά πλέον και στρατιωτικού βολονταρισμού του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, εξάλλου, αναζητεί συχνά συνεννόηση με τη Ρωσία, χωρίς αυτό να σημαίνει μία βιώσιμη ειρήνη.

«Two kings» versus «No kings»

Ταυτοχρόνως, ο αφηρημένος χαρακτήρας του λόγου του Καρόλου επέτρεπε την ερμηνεία του και ως μιας συμφιλιωτικής χειρονομίας, ενώ ο Λευκός Οίκος έκανε λόγο για «δύο βασιλιάδες», ειρωνευόμενος το αντιτραμπικό κίνημα «No Kings». Ο Βρετανός μονάρχης τόνισε ότι η ειδική σχέση ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου χαλυβδώνεται μέσα από τη διαφωνία, όπως η δημοκρατία ενδυναμώνεται από τη διάκριση των εξουσιών.

Οι σχετικές παρατηρήσεις απέσπασαν επευφημίες Δημοκρατικών, αλλά επίσης και Ρεπουμπλικανών. Ο Κάρολος δεν έκανε αναφορά στο Ιράν, ούτε στη δεύτερη «ειδική σχέση» που έχουν οι ΗΠΑ, αυτή με το Ισραήλ. Επίσης, δεν κατονόμασε ρητά το μεταναστευτικό ζήτημα και την κλιματική κρίση, αν και έκανε πλάγιες αναφορές στις θεματικές αυτές, μέσω της ποικιλίας των κοινωνιών και της ανάγκης να αναστραφεί η κατάρρευση των φυσικών συστημάτων.

«Τα τραύματα που έγιναν φιλία»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος από τη μεριά του έδειξε σεβασμό στον Βρετανό μονάρχη παρά την έμμεση κριτική που δέχθηκε, σε ένα ύφος εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχει επιδείξει προς τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, λόγω της άρνησης του τελευταίου να συνδράμει αποφασιστικά στον πόλεμο των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Στη δική του ομιλία στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι οι Αμερικανοί έχουν τις ίδιες ρίζες και αξίες με τους Βρετανούς, με τους οποίους μοιράζονται άλλωστε την ίδια γλώσσα, ενώ πολέμησαν συχνά υπό τα ίδια λάβαρα. Μίλησε επίσης για το αγγλοσαξονικό θάρρος των επαναστατών του 1776, αλλά και για την εγκατάσταση των Βρετανών σε μια άγρια και αδάμαστη ήπειρο, για την αγγλική πίστη και για την αίσθηση του αγαθού και του αληθούς που τους στήριξε.

Σε ένα πιο προσωπικό ύφος ο Ντόναλντ Τραμπ θυμήθηκε τη μητέρα του, η οποία είχε γεννηθεί στις Εβρίδες νήσους και είχε μεγάλο σεβασμό στη βασιλική οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς και μια αδυναμία για τον ίδιο τον Κάρολο. «Τι θα έλεγαν οι Πατέρες του Έθνους αν ήξεραν ότι ο απόγονος του Γεωργίου Γ΄ θα επισκεπτόταν τον Λευκό Οίκο;», αναρωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, για να απαντήσει ο ίδιος στη ρητορική ερώτηση: «Μπορεί να δοκίμαζαν το απόλυτο σοκ, αλλά μόνο για μια στιγμή. Σίγουρα θα ήταν πολύ ευχαριστημένοι που τα τραύματα του πολέμου θεραπεύτηκαν εξελισσόμενα στην πιο ακριβή φιλία».

Ο Πρόεδρος Τραμπ χάρισε στον Κάρολο μια επιστολή του 1785, όπου ο Τζον Άνταμς έγραφε στον Τζον Τζέι για την εμπειρία της συνάντησης με τον Γεώργιο Γ΄, όταν υπηρέτησε ως πρέσβης των ΗΠΑ. Η Μελάνια Τραμπ σε μια οικολογική κίνηση σύμφωνη με τις ανησυχίες του βασιλικού ζεύγους δώρισε στην Καμίλλα μέλι από τις κυψέλες του Λευκού Οίκου.