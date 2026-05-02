Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν σε υπαίθριο χώρο της παλιάς βιομηχανικής εγκατάστασης Pirelli, στην περιοχή Λεύκα, στην Πάτρα, ώστε να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που έχει εκδηλωθεί.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή Λεύκα στην Πάτρα. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 2, 2026

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην εστία της φωτιάς, με αποτέλεσμα να παραμένει αδιευκρίνιστο, μέχρι στιγμής, αν τα πύρινα μέτωπα αναπτύσσονται εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων του πρώην εργοστασίου.

Καίγονται ελαστικά

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, καθώς πυκνός μαύρος καπνός έχει σκεπάσει τον ουρανό, καθιστώντας ορατή την πυρκαγιά από μεγάλη απόσταση. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, καίγονται ελαστικά.

Παράλληλα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος των εγκαταστάσεων, χωρίς να απειλούνται κατοικίες ή να υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της.

Ήχησε το 112

Προειδοποιητικό μήνυμα, μέσω του 112, για επικίνδυνους καπνούς, έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα στις 19:55 κάτοικοι της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα λοιπόν με το προειδοποιητικό μήνυμα, λόγω πυρκαγιάς σε υπαίθριο χώρο βιομηχανικής εγκατάστασης, στην περιοχή Λεύκα, νότια της Πάτρας, καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να ελέγξουν την φωτιά και να μην επεκταθεί σε γειτονικούς χώρους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή #Λεύκα της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας ‼️Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) May 2, 2026

Δύσκολη επιχείρηση κατάσβεσης

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η επιχείρηση αναμένεται να είναι πολύωρη, καθώς η καύση μεγάλων ποσοτήτων ελαστικών δυσχεραίνει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

