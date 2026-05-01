Η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια συνεχίζει να απασχολεί την παγκόσμια κοινή γνώμη, καθώς νέα στοιχεία και οπτικό υλικό έρχονται στο φως, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για το επίπεδο προστασίας του αμερικανού προέδρου. Ειδικότερα, ένα νέο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας εστιάζει σε μια λεπτομέρεια που πολλοί έχασαν, αλλά οι ειδικοί ασφαλείας χαρακτηρίζουν ως «μοιραία».

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ομοσπονδιακών αρχών, ο 31χρονος δράστης, Κόουλ Τόμας Άλεν, προσέγγισε σημείο ελέγχου ασφαλείας και πέρασε αιφνιδιαστικά τον έλεγχο κρατώντας μακρύκαννο όπλο, πυροδοτώντας σκηνές πανικού.

Η επίθεση εκτυλίχθηκε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, με τον δράστη να ανοίγει πυρ και να τραυματίζει πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, ο οποίος σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του.

BRO WTF 🤬 The dog clocks the gunman right away and follows the shooter into another room twice. The dumb ass guard just walks away. 1/2 a second later the shooter runs out of the same room with a rifle in his hand. pic.twitter.com/5HS6TqJIef — TUPACABRA (@tupacabra) April 30, 2026

Η «αόρατη» παρουσία του δράστη

Στο νέο υλικό που αναλύεται, ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς φαίνεται να κινείται με χαρακτηριστική άνεση στον χώρο γύρω από το κτίριο που χρησιμοποίησε ως ορμητήριο. Η «ανησυχητική λεπτομέρεια» που αναδεικνύεται είναι η διάρκεια της παραμονής του σε εμφανή σημεία και η χρήση τεχνικού εξοπλισμού (όπως αποστασιομέτρου) αρκετή ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας.

Το βίντεο καταγράφει τον δράστη να κατοπτεύει τον χώρο, ενώ την ίδια στιγμή αστυνομικές δυνάμεις και πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση. Το γεγονός ότι ένας πολίτης με ύποπτη συμπεριφορά κατάφερε να παραμείνει στο «ραντάρ» των αρχών χωρίς να εξουδετερωθεί εγκαίρως, αποτελεί το κεντρικό σημείο της έρευνας.

Το κενό ασφαλείας των 150 μέτρων

Σύμφωνα με τις αναλύσεις, η απόσταση του δράστη από την εξέδρα του Τραμπ ήταν περίπου 150 μέτρα – μια απόσταση που θεωρείται «στοιχειώδης» για έναν εκπαιδευμένο σκοπευτή, αλλά και για την περίμετρο ασφαλείας μιας τέτοιας εκδήλωσης.

Το κτίριο από όπου πυροβόλησε ο Κρουκς είχε χαρακτηριστεί ως «ευάλωτο σημείο», ωστόσο δεν υπήρχε φυσική παρουσία αστυνομικού στη στέγη. Η προειδοποίηση: Μαρτυρίες πολιτών που καταγράφονται στο βίντεο δείχνουν ανθρώπους να δείχνουν τον ένοπλο στη στέγη και να φωνάζουν προς τις αρχές λεπτά πριν πέσουν οι πυροβολισμοί.

Τα ερωτήματα

Η δημοσίευση αυτών των πλάνων εντείνει την πίεση προς τη διοίκηση των Μυστικών Υπηρεσιών (Secret Service). Η υπόθεση έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για τα πρωτόκολλα ασφαλείας σε εκδηλώσεις υψηλού κινδύνου στις ΗΠΑ.

Το γεγονός ότι ο δράστης κατάφερε να περάσει από σημείο ελέγχου με όπλο προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για ενδεχόμενα κενά ή αστοχίες στην επιτήρηση, ειδικά σε εκδηλώσεις όπου παρευρίσκεται ο πρόεδρος.

Παράλληλα, εξετάζεται αν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια, καθώς πληροφορίες δείχνουν ότι ο δράστης είχε αναπτύξει έντονη πολιτική ρητορική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία χρόνια.

Ποιος είναι ο δράστης

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών, ταξίδεψε από την Καλιφόρνια στην Ουάσινγκτον λίγες ημέρες πριν την επίθεση, ενώ φέρεται να είχε προμηθευτεί τα όπλα του νόμιμα τα προηγούμενα χρόνια.

Αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων:

απόπειρα δολοφονίας προέδρου των ΗΠΑ

επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματικό

χρήση πυροβόλου όπλου σε βίαιο έγκλημα

Οι αρχές τον χαρακτηρίζουν «επικίνδυνο για την κοινότητα», ενώ έχει ήδη αποφασιστεί η προφυλάκισή του χωρίς εγγύηση έως τη δίκη.

Η επόμενη μέρα και οι πολιτικές προεκτάσεις

Το περιστατικό αυτό δεν είναι απλώς μια αποτυχία ασφαλείας, αλλά έχει μετατραπεί σε κεντρικό σημείο της προεκλογικής αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ. Η πλευρά των Ρεπουμπλικανών ζητά πλήρη διαφάνεια και παραιτήσεις, ενώ οι ανεξάρτητες έρευνες προσπαθούν να διαπιστώσουν αν πρόκειται για μια σειρά από τυχαία ανθρώπινα λάθη ή για μια δομική κατάρρευση του συστήματος προστασίας υψηλών προσώπων. «Είναι μια στιγμή που θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο που σχεδιάζονται οι δημόσιες εμφανίσεις πολιτικών ηγετών», αναφέρει βετεράνος των υπηρεσιών ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι η τεχνολογία (όπως τα βίντεο από κινητά πολιτών) πλέον εκθέτει την πραγματικότητα πιο γρήγορα από τις επίσημες αναφορές.

Παράλληλα, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν αν ο δράστης έδρασε μόνος ή αν υπήρξε υποστήριξη ή προετοιμασία από τρίτους. Το βίντεο αποτελεί πλέον βασικό αποδεικτικό στοιχείο, ενώ αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επερχόμενη δίκη. Την ίδια στιγμή, οι υπηρεσίες ασφαλείας εντείνουν τα μέτρα προστασίας γύρω από τον πρόεδρο, υπό τον φόβο νέων απειλών σε ένα ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα.