Ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει για τις ΗΠΑ μέχρι στιγμής 25 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε την Τετάρτη ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου, δίνοντας για πρώτη φορά μια επίσημη εκτίμηση για το κόστος της σύγκρουσης.

Με μόλις έξι μήνες να απομένουν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί του Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να δυσκολευτούν να διατηρήσουν την πλειοψηφία τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι Δημοκρατικοί ενισχύονται στις δημοσκοπήσεις, επιχειρώντας να συνδέσουν τον αντιδημοφιλή πόλεμο με την ακρίβεια.

Ο Τζουλς Χερστ, ο οποίος ασκεί καθήκοντα ελεγκτή δαπανών, δήλωσε στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής ότι το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αφορά πυρομαχικά.

Ωστόσο, δεν διευκρίνισε τι ακριβώς περιλαμβάνει η εκτίμηση αυτή, ούτε αν συνυπολογίζονται τα μελλοντικά κόστη για την αποκατάσταση στρατιωτικών υποδομών στη Μέση Ανατολή που υπέστησαν ζημιές.

Ο βουλευτής Adam Smith, κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή, σχολίασε: «Χαίρομαι που επιτέλους δόθηκε απάντηση. Ρωτάμε εδώ και πολύ καιρό και κανείς δεν μας έδινε έναν αριθμό».

Το ποσό των 25 δισ. δολαρίων αντιστοιχεί περίπου στον ετήσιο προϋπολογισμό της NASA.

Παραμένει ωστόσο ασαφές πώς το Πεντάγωνο κατέληξε σε αυτή την εκτίμηση, καθώς πηγή είχε αναφέρει στο Reuters ότι οι πρώτες έξι ημέρες του πολέμου κόστισαν τουλάχιστον 11,3 δισ. δολάρια.

«Τι θα πληρώνατε;»

Ο υπουργός Άμυνας Pete Hegseth υπερασπίστηκε το κόστος, τονίζοντας ότι δικαιολογείται από τον στόχο των ΗΠΑ να αποτρέψουν το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

«Τι θα πληρώνατε για να διασφαλίσετε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνική βόμβα;» διερωτήθηκε.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε συνολικά τη στρατηγική των ΗΠΑ, απορρίπτοντας τις επικρίσεις των Δημοκρατικών και κατηγορώντας τους για «ανευθυνότητα» και «ηττοπάθεια».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ σήμερα οι δύο πλευρές τηρούν μια εύθραυστη εκεχειρία. Το Πεντάγωνο έχει ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή, διατηρώντας ακόμη και τρία αεροπλανοφόρα στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, 13 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί.

Η ακρίβεια παραμένει βασικό ζήτημα για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους, με την άνοδο του πληθωρισμού να προκαλεί ανησυχία στους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου, οι οποίες θα κρίνουν τον έλεγχο της Βουλής και πιθανώς της Γερουσίας.

Οι διαταραχές στην προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω του πολέμου έχουν οδηγήσει σε άνοδο των τιμών της βενζίνης και αγροτικών προϊόντων, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές.

Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έφτασε σε υψηλό σχεδόν τετραετίας, σύμφωνα με στοιχεία της American Automobile Association.

Η δημοτικότητα του Τραμπ έχει επίσης υποχωρήσει μετά την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με δημοσκόπηση Reuters/Ipsos, μόλις το 34% των Αμερικανών εγκρίνει τη σύγκρουση με το Ιράν.