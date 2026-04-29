Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», με αιχμή την αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, την οποία χαρακτήρισε πλήγμα για το κράτος Δικαίου. Παράλληλα, προανήγγειλε την κατάθεση πρότασης για Εξεταστική Επιτροπή, ενώ ανέπτυξε τις θέσεις του κόμματος για την οικονομία, τη φορολογία και τη στεγαστική πολιτική.

«Και σε εμένα φαίνονταν περίεργα πολλά πράγματα, τώρα πια δεν με εκπλήσσει τίποτα πια. Πέρσι είχα πει κάτι και δέχθηκα μεγάλη επίθεση, το ότι «έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μου στη Δικαιοσύνη». Το είπα αυτό γιατί έχω μια εμπειρία στην έκβαση αυτής της υπόθεσης και αν κάποιος διαβάσει την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών πριν από μερικές εβδομάδες και την απόφαση του κ. Τζαβέλλα να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση, οποιοσδήποτε πολίτης θα καταλάβει ότι εδώ μιλάμε για μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία πια πλήττει τον πυρήνα του κράτους Δίκαιου. Όλα ξεκινάνε από το Μαξίμου. Θα σας πω δύο απλά παραδείγματα: εσείς και όλοι μας γνωρίζουμε ότι στοχοποιήθηκαν οι 4 αρχηγοί των Ε.Δ. από το predator και ο κ. Τζαβέλλας λέει ότι δεν χρειάζεται να ερευνήσουμε «τι, πως, πού», δηλαδή ποιος, γιατί και που είναι το υλικό που κάποιοι υπέκλεψαν από τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό πια είναι θέμα Εθνικής Ασφάλειας», είπε αρχικά.

Και συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης: «Δεύτερο ζήτημα: Βγαίνει ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ και λέει «Νίξον» τον κ. Μητσοτάκη, λέει ότι πουλάει αυτό το λογισμικό μόνο σε κράτη και κρατικές υπηρεσίες. «Φωτογραφίζει» την χώρα μας δηλαδή, το κράτος και την ΕΥΠ. Και ο κύριος Τζαβέλλας δεν τον καλεί να του πει «έλα εδώ, λες Νίξον τον πρωθυπουργό της Ελλάδας. Λες ότι έχεις στοιχεία ότι το πουλάς μόνο σε κράτη. Φέρε μας τα στοιχεία για να αποδείξεις τα λεγόμενά σου». Άρα ο κύριος Τζαβέλλας δεν ενδιαφέρεται να μάθει η ελληνική δικαιοσύνη στο ανώτατο επίπεδο, ποιοι έστησαν ένα παρακράτος εις βάρος των Ενόπλων Δυνάμεων και ποιοι εκβιάζουν τον Έλληνα πρωθυπουργό. Ωραία ηγεσία της Δικαιοσύνης. Η λογική είναι μία, ότι το 2019 ο ελληνικός λαός ψήφισε τον κύριο Μητσοτάκη γιατί είπε και δεσμεύτηκε ότι θα έρθει και θα αντιμετωπίσει την θεσμική παρακμή που δημιούργησε ο Τσίπρας με τον Καμμένο. Και αντί να την αντιμετωπίσει, έκανε τα ίδια και τα χειρότερα. Τι έκανε; Μαζί με τον ανιψιό του δημιούργησαν μια συμμορία στο Μαξίμου, η οποία επηρεάζει τη Δικαιοσύνη, ελέγχει τη ροή του χρήματος και δημιούργησε και έναν μηχανισμό προπαγάνδας από τα media και τα social media για να παραπληροφορεί συγκροτημένα τον ελληνικό λαό. Θέλετε παραδείγματα; Επηρεασμός δικαιοσύνης; Η υπόθεση των υποκλοπών ή συγκάλυψη. Ροή χρήματος;

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το ‘20 το ξέρανε από τον κύριο Βάρα, δεν κάνανε τίποτα και χάσαμε δισεκατομμύρια ευρώ από την εγκληματική οργάνωση που περιγράφει η ευρωπαϊκή εισαγγελία και δεν επέτρεψαν μετά βάσει του άρθρου 86 να ερευνηθούν ούτε ο κύριος Αυγενάκης, ούτε ο κύριος Βορίδης. Υπάρχουν γνωστά τρολ στο διαδίκτυο που υπηρετούν τον γνωστό μηχανισμό προπαγάνδας της ΝΔ. Αυτούς λοιπόν ποιος τους μάζεψε; Ποιος έδωσε την εξουσία; Ποιος τους πληρώνει; Ποιος τους καλύπτει; Ο ίδιος ο πρωθυπουργός και η παρέα του Μαξίμου. Άρα για ό,τι λέω έχω στοιχεία. Λένε ότι επιτίθεμαι στη δικαιοσύνη. Εγώ αξιολογώ τις αποφάσεις της δικαιοσύνης διότι και οι κρίνοντες κρίνονται. Εκβίασα εγώ κανέναν δικαστή; Επιτέθηκα προσωπικά σε κάποιον και οργάνωσα μέσω των media τη δολοφονία χαρακτήρα του; Η άποψή μου παραμένει σταθερή. Έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη στην ηγεσία της δικαιοσύνης. Γι’ αυτό και προτείνω ο τρόπος που επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης να αλλάξει. Να μην την επιλέγει ο πρωθυπουργός ή η εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά ένα διευρυμένο σώμα».

«Ορφανά του ΛΑ.ΟΣ. και τύποι από τα «Παρατράγουδα» οι πραίτορες του Μητσοτάκη»

Οι τελευταίοι πραίτορες του κυρίου Μητσοτάκη είναι τα ορφανά του ΛΑ.ΟΣ. και κάτι τύποι από τα παρατράγουδα της κυρίας Πάνια. Αυτοί του έχουν μείνει. Ακόμη και πέντε βουλευτές και ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο προηγούμενος, αρθρογράφησαν χθες και τι είπαν; Ότι αυτό το επιτελικό κράτος, ο τρόπος που λειτουργεί, δημιουργεί τεράστια ζητήματα. Το λένε οι ίδιοι. Οι ίδιοι οι βουλευτές τους επιβεβαιώνουν αυτά που περιγράφουμε τόσο καιρό. Πρέπει να τελειώσει το επιτελικό κράτος. Πρέπει να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση. Γι αυτό αγωνίζομαι για την πολιτική αλλαγή. Θα σας πω γιατί ασχολούμαι τόσο πολύ με το θέμα των υποκλοπών. Δεν είναι για μένα ένα προσωπικό θέμα. Η χώρα μας είναι σε μια κρίσιμη γεωγραφική θέση. Έχουμε απέναντί μας την Τουρκία, του αναθεωρητισμού. Εγώ δεν δέχομαι, ο κάθε απόστρατος Ισραηλινός, να έρχεται στην Ελλάδα και να στήνει τις Ένοπλες Δυνάμεις μας και να τις παρακολουθεί και να εκβιάζει τον πρωθυπουργό. Εγώ δεν το δέχομαι. Αν το δέχεται ο κύριος Μητσοτάκης, δείχνει και το ποιόν του. Εγώ λοιπόν, δίνω ένα αγώνα για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πατρίδα και την εθνική ασφάλεια. Και θα τον δώσω μέχρι τέλους», σημείωσε σχετικά.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τα μερίσματα, τράπεζες, υπερκέρδη, φορολόγηση

Στην συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης τοποθετήθηκε για την στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα καθημερινά προβλήματα και έδωσε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μείζονα ζητήματα.

Για τις τράπεζες και τα υπερκέρδη: «Λέτε για τα προβλήματα του κόσμου. Χωρίς ποιοτική δημοκρατία, χωρίς δικαιοσύνη που λειτουργεί, χωρίς ανεξάρτητες αρχές, χωρίς Κοινοβούλιο εύρυθμης λειτουργίας, δεν μπορεί να έχουμε ανάπτυξη στη χώρα. Θα έχουμε ένα σύστημα που κάνει πλάτες στην εγχώρια ολιγαρχία και δεν υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Πάμε λοιπόν και στα πραγματικά προβλήματα. Οι τράπεζες είναι ένα πραγματικό πρόβλημα; Είναι ένα πρόβλημα ότι οι άνθρωποι στις καταθέσεις τους έχουν μηδενικά επιτόκια και όταν πάνε να πάρουν ένα δάνειο έχουν πολύ υψηλά επιτόκια ή προμήθειες ή υπερχρεώσεις; Εγώ λοιπόν έκανα μια νομοθετική πρόταση, την προηγούμενη εβδομάδα και είπα: για να πιέσουμε τις τράπεζες να δείξουν ένα άλλο πρόσωπο, πιο κοινωνικό, να φορολογήσουμε με 8% τα κέρδη τους, που έφτασαν παρακαλώ πέρυσι τα 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ και να δώσουν 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ μερίσματα, που θα φορολογηθούν, από 15% που το είχε το ΠΑΣΟΚ, το έκανε 10% ο κύριος Τσίπρας και 5% ο κύριος Μητσοτάκης. Δηλαδή με 5% φορολόγηση θα πάρουν 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ μερίσματα οι μέτοχοι των τραπεζών. Πρέπει να έχουμε παραπάνω φορολόγηση στα μερίσματα αυτά. Λέμε οι τράπεζες να φορολογηθούν τα κέρδη τους για να πιεστούν, να αλλάξουν πολιτική με χρεώσεις, προμήθειες και επιτόκια και στις, στα μερίσματα ένα plus 8% όχι για να τα πάρουμε εμείς, για να μείνουν στις τράπεζες, είναι 230 εκατομμύρια τα δεύτερα, 370 τα πρώτα, ώστε να επιταχύνουμε την αποπληρωμή του αναβαλλόμενου φόρου. Τι είναι ο αναβαλλόμενος φόρος; Όταν οι τράπεζες ήταν σχεδόν χρεοκοπημένες, είπε το κράτος, ότι για να μην πληρώνετε φόρο σήμερα, για να μπορείτε να συμψηφίσετε ζημιές του χθες με φόρο του αύριο. Αυτό όμως έχει τελειώσει. Τώρα έχουμε πολύ μεγάλα κέρδη. Άρα πρέπει να επιταχύνουμε την αποπληρωμή του αναβαλλόμενου φόρου. Γιατί αν δεν τον πληρώσουν τώρα που έχουν υπερκέρδη, θα τον πληρώσει ο λαός, αν πάμε σε μια νέα κρίση».

Για τα μερίσματα: «Εμείς είχαμε πει κλιμακωτά να πάνε στο 15%. Κλιμακωτά να πάνε πάνω από 100.000 κλιμακωτά έως το 15%. Το έχουμε πει από το ΄23 αυτό. Η αύξηση φορολόγησης στα μερίσματα είναι μια αποχή που μου προτείνει ήδη. Αυτό που προτείνω τώρα είναι και κάτι άλλο. Επειδή τώρα έχουμε 5% και δεν το αλλάζει η Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό το 5% εμείς βάζουμε συν 8% που θα μείνουν στις τράπεζες, για να επιταχύνουμε την αποπληρωμή. Δηλαδή ένας που έχει 1,5 εκ. ευρώ σε μετοχές και παίρνει ένα πολύ μεγάλο ποσό, 150.000 ευρώ από μερίσματα. Δεν μπορεί να είναι στο 5%. Πρέπει να υπάρχει μια κλίμακα».

Για ΦΠΑ και ΕΦΚ

Για την φορολόγηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε: «Δίκαιη φορολόγηση για την κοινωνία σημαίνει ο μεγάλος πλούτος να πληρώνει περισσότερα και οι αδύναμοι λιγότερα. Ποιος είναι ο πιο άδικος φόρος; Είναι ο οριζόντιος φόρος του ΦΠΑ. Εμείς προτείναμε να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και μας είπε όχι η Νέα Δημοκρατία. Και πάω στην Κύπρο πριν από ένα μήνα και μου λέει ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ότι τον μείωσαν, τον μηδένισαν στα βασικά αγαθά. Πώς τα καταφέραν για να περάσουν την τιμή; Έκαναν ελέγχους πριν, κατέγραψαν τιμές προϊόντων, μηδένισαν το ΦΠΑ και μετά ξανά έκαναν ελέγχους και όσοι δεν το είχαν περάσει την τιμή τους έβαλαν πρόστιμα. Πώς το πέτυχε η Κυπριακή Δημοκρατία και δεν μπορεί να το πετύχει η ελληνική κυβέρνηση; Εγώ είπα να μειωθεί, δεν είπα μηδενικό φόρο. Είπαμε να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Μέσω της ακρίβειας έχει υπεραπόδοση του ΦΠΑ και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί όσο πιο υψηλές είναι οι τιμές λόγω του πληθωρισμού, τόσο περισσότερα έσοδα έχει από τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άρα μας παίρνει μια τσέπη δισεκατομμύρια και όποτε έχει ανάγκη η δημοσιονομική ο κύριος Μητσοτάκης δίνει ένα κομμάτι πολύ μικρότερο των εσόδων στην κοινωνία και λέει «ορίστε, σας στηρίζω». Υπάρχουν άλλοι τρόποι να στηρίξουμε την κοινωνία θεσμικά: δηλαδή κάνοντας τη φορολόγηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον μέσο ευρωπαϊκό όρο, κάνοντας παρεμβάσεις για τη στέγαση θεσμικές με κοινωνικές κατοικίες, με πλαφόν στα ενοίκια. Και όχι να λες «δίνω ένα ενοίκιο στον χρόνο» που ουσιαστικά το παίρνει η αγορά και αυξάνει περισσότερο τα ενοίκια».

Τι είπε για το δημογραφικό

Για τα ενοίκια και την στεγαστική πολιτική: «Μπορούν να γίνουν ζώνες πίεσης, δηλαδή κάθε δήμος να κάνει μία μελέτη, να δούμε ποια είναι η κατάσταση στα ενοίκια και να κάνουμε δύο μεγάλες κινήσεις: Η μία είναι περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης, δηλαδή λιγότερα Airbnb, άρα περισσότερη μακροχρόνια μίσθωση και το δεύτερο είναι το πλαφόν στα ενοίκια που θα έχει να κάνει και με κριτήρια. Δηλαδή ένα σπίτι που είναι πάρα πολύ παλιό και έχει σοβαρές αδυναμίες, πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν, δηλαδή με συγκεκριμένα κριτήρια να μπει το πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων. Αυτά που λέω γίνονται σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Εμείς έχουμε 50% αύξηση των ενοικίων σε 4 χρόνια και φέτος είχαμε συν 10%. Δηλαδή μετά το ένα ενοίκιο το χρόνο που βάζαμε με κάποια κριτήρια, έχουμε περαιτέρω αύξηση 10%. Και μετά λέμε για δημογραφικό. Εάν δεν έχουμε μια πολιτική στη στέγαση, πώς θα λύσουμε το δημογραφικό; Αν ένα νέο ζευγάρι δεν μπορεί να βρει ένα σπίτι με αξιοπρέπεια, πώς θα αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό; Όταν μια οικογένεια δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της;».

Για τη Golden Visa

«Έχω πει πολλές φορές να καταργήσουμε την Golden Visa που ξεπουλάμε χιλιάδες ακίνητα κάθε χρόνο. Ακίνητα, διαμερίσματα, σπίτια σε κατοίκους τρίτων χωρών, από το Ισραήλ, από την Τουρκία, από αραβικές χώρες. Έχω μια πρόταση και την κατέθεσα στη Βουλή. Όταν στα πέντε χρόνια έρχεται κάποιος που έχει πάρει Golden Visa και θέλει να την επιμηκύνει, τότε να λέει το κράτος ότι «το ακίνητο που πήρες δεν μπορείς να το δώσεις σε βραχυχρόνια μίσθωση ή θα μένεις εσύ μέσα ή θα το δώσεις σε μακροχρόνια μίσθωση». Άρα χιλιάδες ακίνητα πάνω από 70.000 που έχουν πουληθεί να μην μπορούν να μπουν Airbnb όταν κάποιος ανανεώνει τη βίζα του».

«Έρχεται πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές»

Στην συνέχεια ο Νίκος Ανδρουλάκης τοποθετήθηκε για την πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή από πλευράς ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές.

«Η εξεταστική θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Μπορεί και να είναι τις επόμενες μέρες και μετά την Πρωτομαγιά. Εμείς θα καταθέσουμε την πρόταση, το αίτημα και ελπίζω τα υπόλοιπα κόμματα να το στηρίξουν και να γίνει μια εξεταστική που θα καλέσει τον κύριο Ντίλιαν. Αφού λοιπόν ο κύριος Τζαβέλλας δεν είχε την αγωνία να μάθει γιατί εκβιάζει τον πρωθυπουργό ο κύριος Ντίλιαν, έχουμε εμείς το ΠΑΣΟΚ, και νομίζω και τα άλλα κόμματα, την αγωνία να μάθουμε. Θα καλέσουμε λοιπόν τον κύριο Ντίλιαν στην εξεταστική, να μας προσκομίσει τα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά του ότι πούλησε το predator κράτος. Θα μας φέρει λοιπόν τα στοιχεία. Θα τον καλέσουμε. Και θα δούμε. Θα αρνηθεί η Νέα Δημοκρατία την κλήση του; Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Για μένα εθνική ασφάλεια και ποιότητα δημοκρατίας δεν είναι επιμέρους, είναι ο πυρήνας εθνικής ισχύος του κράτους. Ένας πολίτης για να νιώθει ασφάλεια, πρέπει να νιώθει εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Ο κύριος Μητσοτάκης δυστυχώς έχει απαξιώσει τους θεσμούς και τη διάθεση των εξουσιών. Γι’ αυτό πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε ως ΠΑΣΟΚ και δημοκρατική παράταξη, για να ανατάξουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στους θεσμούς. », σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Μακάρι να κάνει αύριο εκλογές ο Μητσοτάκης»

«Μακάρι να κάνει αύριο εκλογές, για να κάνουμε εξεταστική με άλλη κυβέρνηση. Και να δούμε θα είναι ο ίδιος πρωθυπουργός; Θα έχουμε κυβέρνηση, ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή. Ο κόσμος κουράστηκε από την ακρίβεια, απ’ την περιφρόνηση, από τις παρακρατικές λειτουργίες, από την απαξίωση της δικαιοσύνης. Τέλος. Χρειάζεται νέος αέρας. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή και ελπίζω οι πολίτες να μας εμπιστευτούν, να νικήσουμε και να γυρίσει η χώρα σελίδα», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η άποψή μου είναι ότι η ΑΑΔΕ είναι μια πρόχειρη και προσωρινή λύση. Δηλαδή, αυτό θα μπορούσε να γίνει για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Εμείς πρέπει να πιστοποιήσουμε ένα νέο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος θα έχει ηγεσία τετραετούς θητείας που δεν θα μπορεί κανείς να την αλλάξει. Άρα θα είναι αυτόνομος από το ρουσφέτι του υπουργείου και της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Όλες αυτές οι θέσεις θα έχουν μία θητεία τέσσερα ή πέντε χρόνια, η οποία δεν θα ταυτίζεται με τον εκλογικό κύκλο. Θα γίνεται με έναν ανοιχτό διαγωνισμό και θα έχουν μια αυτόνομη. Όταν ο άλλος δεν είναι εξαρτημένος από σένα δεν ζητούνται και ρουσφέτια. Δεν θα τον διορίζει ο πρωθυπουργός, ούτε ο υπουργός τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θα μπορεί εύκολα ο οποιοσδήποτε να σηκώνει το τηλέφωνο. Θέλω να είμαι δίκαιος. Πιθανόν κάποιοι – εγώ δεν θα το κάνω ποτέ στη ζωή μου, όπως δεν το έχω κάνει και ποτέ – μπορεί να το κάνουν. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να το διαφυλάξω αυτό σήμερα. Τι μπορώ να διαφυλάξω; Την αυτονομία του οργανισμού, αυτόνομη διοίκηση».

«Ζητώ από τον λαό να με εμπιστευθεί»

Και κλείνοντας δήλωσε: «Οι θεσμικές αλλαγές που προτείνουμε είναι πολύ συγκεκριμένες. Αλλαγή του άρθρου 86. Δεν μπορεί πια, ο κάθε πρωθυπουργός να καλύπτει τους υπουργούς του, όταν έρχονται δικογραφίες στη Βουλή. Αλλαγή τρόπου επιλογής ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Δεν μπορεί ο κάθε πρωθυπουργός να επιλέγει τη ηγεσία της Δικαιοσύνης. Τετραετία από την αφυπηρέτηση των δικαστικών, για να μην μπορούν να πάρουν δημόσια θέση, άρα να μην γίνεται «ντιλάρισμα» κάτω από το τραπέζι. Και η επιλογή αυτή που είπα: Ανοιχτός διαγωνισμός. Όποιος Έλληνας θέλει καταθέτει βιογραφικό. Έχουμε αυτόνομους παίκτες, που θα μπορούν να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον, πέρα από την εκάστοτε κυβέρνηση. Ζητώ από τον ελληνικό λαό να με εμπιστευτεί γιατί έχω μια πορεία μέχρι σήμερα. Εμένα η πορεία μου δεν έχει ούτε ρουσφέτι, ούτε διαπλοκή, ούτε παιχνίδια με τη Δικαιοσύνη, ούτε με τα media. Αυτοί που τα έκαναν ανήκουν στο κακό παρελθόν της χώρας και αυτό το παρελθόν κάνει ζημιά και σήμερα. Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει οι αμετανόητοι να μπουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας».