Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται ο διεθνής ανθρωπιστικός στόλος «Global Sumud Flotilla», ο οποίος επιχειρεί να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με επίσημες ενημερώσεις και μαρτυρίες ακτιβιστών, ισραηλινές ειδικές δυνάμεις με ταχύπλοα αναχαίτισαν και επιβιβάστηκαν σε σκάφη του στόλου το βράδυ της Τετάρτης, ενώ αυτά έπλεαν σε διεθνή ύδατα κοντά στην Κρήτη.

Ρεσάλτο με ημιαυτόματα όπλα και drones

Ο επίσημος λογαριασμός του στόλου στο Instagram μετέδωσε πληροφορίες που κάνουν λόγο για μια βίαιη επιχείρηση. Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι ομάδες επιβίβασης έστρεψαν ημιαυτόματα όπλα και ακτίνες λέιζερ κατά των επιβαινόντων, διατάσσοντάς τους να γονατίσουν. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι οι επικοινωνίες των πλοίων έχουν υποστεί παρεμβολές (jamming), ενώ έχει εκπεμφθεί σήμα κινδύνου (SOS).

Βρετανός ακτιβιστής, σε ζωντανή μετάδοση, ανέφερε ότι ο στόλος είχε προσεγγιστεί από drones και πολεμικά πλοία, ήδη από το βράδυ της Τρίτης. Ο ίδιος έκανε λόγο για τουλάχιστον δύο πολεμικά πλοία και 20 drones που πετούσαν πάνω από την περιοχή, ενώ κατήγγειλε την επιχείρηση ως «παράνομη», καθώς έλαβε χώρα σε διεθνή ύδατα.

Our boats were approached by military speedboats, self-identified as “israel”, pointing lasers and semi-automatic assault weapons ordering participants to the front of the boats and to get on their hands and knees. Boat communications are being jammed and a SOS was issued. pic.twitter.com/qjkFKLjqPw — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 29, 2026

Στο στόλο η αδελφή της Προέδρου της Ιρλανδίας

Ανάμεσα στους επιβαίνοντες βρίσκεται η Δρ. Μάργκαρετ Κόνολι, αδελφή της Προέδρου της Ιρλανδίας, Κάθριν Κόνολι. Σε βίντεο που έστειλε μέσα από το σκάφος «Blue Toys», η Δρ. Κόνολι απηύθυνε έκκληση στην ιρλανδική κυβέρνηση να σταματήσει να επιτρέπει τη χρήση του αεροδρομίου Σάνον από τον αμερικανικό στρατό για τη μεταφορά όπλων.

«Είμαστε μια ειρηνική αποστολή, δεν έχουμε κάνει τίποτα κακό. Ζητάμε την απελευθέρωσή μας και την απελευθέρωση των παλαιστινίων ομήρων σε περίπτωση που δεχθούμε επίθεση και απαχθούμε απόψε», δήλωσε η ιρλανδή γιατρός, λίγο πριν η επαφή με το σκάφος της χαθεί.

Η μεγαλύτερη ανθρωπιστική επιχείρηση στη θάλασσα

Το «Global Sumud Flotilla» αποτελεί τη μεγαλύτερη πολιτική προσπάθεια σπασίματος του αποκλεισμού μέχρι σήμερα, αποτελούμενο από:

Πάνω από 80 σκάφη.

Περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες.

Ακτιβιστές από 100 διαφορετικές χώρες.

Ο στόλος μεταφέρει είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, φάρμακα και βρεφικό γάλα, για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.

Η θέση του Ισραήλ: «Βιτρίνα της Χαμάς»

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων στις επιχειρήσεις συγκέντρωσης πόρων του στόλου. Ο Κατς ισχυρίστηκε ότι η κίνηση οργανώνεται από τη Χαμάς, υπό το πρόσχημα της ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Στόχος μας είναι να αποτρέψουμε τους δωρητές από το να συνεισφέρουν σε μια τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, παρόμοιοι ισχυρισμοί στο παρελθόν έχουν καταρριφθεί από ανεξάρτητους παρατηρητές.

Το ιστορικό των αναχαιτίσεων

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια αποστολή καταλήγει σε βίαιη καταστολή. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, μια παρόμοια αποστολή αναχαιτίστηκε 72 μίλια μακριά από τις ακτές, ενώ υπάρχουν αναφορές για επιθέσεις με drones και εμπρησμούς σκαφών κοντά στις ακτές της Τυνησίας και της Κρήτης.

Παρά τις διεθνείς συμφωνίες που ορίζουν ότι τα ύδατα έως και 12 ναυτικά μίλια από τις ακτές πρέπει να βρίσκονται υπό παλαιστινιακό έλεγχο, το ισραηλινό ναυτικό διατηρεί συνεχή παρουσία, επιβάλλοντας έναν αποκλεισμό που ο ΟΗΕ και διεθνείς οργανώσεις έχουν χαρακτηρίσει παράνομο βάσει του διεθνούς δικαίου.