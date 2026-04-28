Νέα ποινική δίωξη ασκήθηκε την Τρίτη κατά του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, στο πλαίσιο έρευνας για μια φωτογραφία που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η φωτογραφία απεικόνιζε κοχύλια τοποθετημένα σε μια παραλία, μια κίνηση που οι επίσημες αρχές χαρακτήρισαν ως απειλή κατά του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση.

Η συγκεκριμένη πηγή, που μίλησε στο Associated Press, υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσε την άσκηση δίωξης, αν και οι ακριβείς κατηγορίες δεν έχουν γίνει ακόμη πλήρως γνωστές.

Ο κωδικός «86 47» και η ερμηνεία του «θανάτου»

Πρόκειται για τη δεύτερη ποινική υπόθεση που κινεί το υπουργείο Δικαιοσύνης κατά του Κόμεϊ, ορκισμένου εχθρού του Τραμπ. Η επίμαχη ανάρτηση έδειχνε τα κοχύλια να σχηματίζουν τον αριθμό «86 47».

Στην αμερικανική αργκό, ο όρος «86» σημαίνει «ξεφορτώνομαι» ή «διώχνω», ωστόσο το λεξικό Merriam-Webster σημειώνει πως μια πρόσφατη (αν και σπάνια) ερμηνεία του όρου μπορεί να σημαίνει και «σκοτώνω». Ο αριθμός «47» αναφέρεται στον Ντόναλντ Τραμπ, τον 47ο Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο ίδιος ο Κόμεϊ υποστήριξε ότι επρόκειτο για ένα πολιτικό μήνυμα που είδε τυχαία, κατά τη διάρκεια περιπάτου και όχι για κάλεσμα σε βία. Μάλιστα, διέγραψε την ανάρτηση αναφέροντας: «Δε συνειδητοποίησα ότι κάποιοι συνδέουν αυτούς τους αριθμούς με τη βία. Αντιτίθεμαι σε κάθε είδους βία, γι’ αυτό και κατέβασα το ποστ».

Τραμπ: «Ακόμα κι ένα παιδί καταλαβαίνει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News, τον περασμένο Μάιο, είχε επιτεθεί με σφοδρότητα στον Κόμεϊ: «Ένα παιδί καταλαβαίνει τι σήμαινε αυτό. Αν είσαι διευθυντής του FBI και λες ότι δεν ξέρεις, λες ψέματα. Αυτό σήμαινε δολοφονία. Και το λέει δυνατά και ξεκάθαρα».

Η δίωξη ασκείται σε μια περίοδο που ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας, Τοντ Μπλανς, επιδιώκει να εδραιώσει τη θέση του, ενώ η υπεράσπιση του Κόμεϊ αναμένεται να κάνει λόγο για πολιτική στοχοποίηση. Σημειώνεται ότι ο Κόμεϊ ήταν εκείνος που ηγήθηκε των ερευνών για τη σχέση της καμπάνιας Τραμπ με τη Ρωσία, το 2016, μια υπόθεση που ο Τραμπ χαρακτηρίζει διαρκώς ως «κυνήγι μαγισσών».

Το χρονικό μιας θυελλώδους σχέσης

Ο Κόμεϊ διορίστηκε στο FBI από τον Μπαράκ Ομπάμα, αλλά η σχέση του με τον Τραμπ ήταν συγκρουσιακή από την πρώτη στιγμή. Ο Κόμεϊ έχει καταγράψει σε υπομνήματα την πίεση που δέχθηκε από τον Τραμπ σε ιδιωτικό δείπνο, για να του ορκιστεί «προσωπική πίστη».

Τελικά, ο Τραμπ τον απέλυσε τον Μάιο του 2017, εν μέσω της έρευνας για τη Ρωσία. Η νέα αυτή δίωξη, μαζί με την έρευνα που διεξάγεται κατά του πρώην διευθυντή της CIA, Τζον Μπρέναν, ερμηνεύεται από πολλούς ως μια προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να πάρει «ρεβάνς» από τα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας που τον αμφισβήτησαν.