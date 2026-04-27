Σε μια πρωτοφανή κίνηση, που ανατρέπει την παράδοση αιώνων στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να επιβάλει ομοσπονδιακό έλεγχο πάνω στις εκλογές, οι οποίες ιστορικά διεξάγονται από τις τοπικές και πολιτειακές αρχές. Έρευνα του Reuters αποκαλύπτει ότι μέσω ερευνών, εφόδων και αιτημάτων για απόρρητα δεδομένα, ο Λευκός Οίκος επεκτείνει την επιρροή του στις κάλπες, προκαλώντας κύμα ανησυχίας σε εκλογικούς αξιωματούχους και από τα δύο μεγάλα κόμματα.

Το «παράξενο» τηλεφώνημα στο Οχάιο

Τον περασμένο Ιανουάριο, το Εκλογικό Συμβούλιο της κομητείας Φράνκλιν στο Οχάιο δέχθηκε μια απρόσμενη κλήση. Ένας άνδρας, που συστήθηκε ως πράκτορας του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), ζήτησε άμεση πρόσβαση στα αρχεία ψηφοφόρων. Η κομητεία, προπύργιο των Δημοκρατικών, βρέθηκε στο στόχαστρο μιας έρευνας που ζητούσε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως αριθμούς διπλωμάτων οδήγησης και ιστορικό ψηφοφορίας.

«Δεν είχαμε λάβει ποτέ ξανά κλήση από την Εσωτερική Ασφάλεια. Ήταν ασυνήθιστο», δήλωσε ο Άντον Γουάιτ, διευθυντής εκλογών της κομητείας. Το DHS αρνήθηκε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη επιχείρηση, σημειώνοντας γενικά ότι οι πράκτορές του «ξεριζώνουν την εκλογική απάτη όπου κι αν βρίσκεται».

Πιέσεις και «εισβολή» στα μηχανήματα ψηφοφορίας

Το μοτίβο επαναλαμβάνεται σε τουλάχιστον οκτώ πολιτείες, ανάμεσα στις οποίες η Νεβάδα, το Κολοράντο και το Μίσιγκαν. Στο Κολοράντο, ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι και λομπίστες, που συνδέονται με τον Τραμπ, πίεσαν τοπικούς υπαλλήλους για πρόσβαση στα μηχανήματα της Dominion Voting Systems, της εταιρείας που βρέθηκε στο επίκεντρο των αβάσιμων θεωριών περί νοθείας, το 2020.

Ο ρεπουμπλικάνος υπάλληλος Στιβ Σλάικερ περιέγραψε μια κλήση από στέλεχος της CISA (Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας), ο οποίος του ζήτησε πρόσβαση στα μηχανήματα. «Αρνήθηκα, καθώς αυτό θα παραβίαζε τη νομοθεσία του Κολοράντο», δήλωσε ο Σλάικερ, προσθέτοντας ότι η κλήση έληξε απότομα.

Ο στόχος της «εθνικοποίησης»

Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν κρύβει τις προθέσεις του. Έχει καλέσει ανοιχτά το κόμμα του να «καταλάβει» και να «εθνικοποιήσει» την ψηφοφορία σε 15 κρίσιμα σημεία. Μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων, η κυβέρνησή του επιδιώκει:

Την υποχρεωτική απόδειξη υπηκοότητας για την εγγραφή στους καταλόγους.

Την εκκαθάριση των εκλογικών καταλόγων, με βάση ομοσπονδιακές βάσεις δεδομένων.

Τον περιορισμό της επιστολικής ψήφου.

Κλίμα εκφοβισμού και παραιτήσεις

Η αυξανόμενη εμπλοκή ομοσπονδιακών πρακτόρων έχει δημιουργήσει ένα τοξικό περιβάλλον για τους τοπικούς λειτουργούς. Στο Μισούρι, περίπου 15 εκλογικοί αξιωματούχοι παραιτήθηκαν μέσα σε 14 μήνες, επικαλούμενοι ακραίο στρες και απειλές. Στο Τέξας, η Bridgette Escobedo, υπεύθυνη εκλογών, δέχθηκε απειλές για τη ζωή της μετά από ένα παραποιημένο βίντεο που την εμφάνιζε να νοθεύει κάλπες.

«Υπάρχει ο παράγοντας του εκφοβισμού», λέει η Amy Burgans από τη Νεβάδα. «Αναρωτιέσαι: ποιος θα είναι ο επόμενος;».

Προετοιμασία για την 8η Νοεμβρίου

Με τις ενδιάμεσες εκλογές (midterms) να πλησιάζουν, οι πολιτείες προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο ομοσπονδιακής παρέμβασης. Πολλοί διευθυντές εκλογών εκπαιδεύουν πλέον το προσωπικό τους στο πώς να αναγνωρίζουν νόμιμα εντάλματα και πώς να αντιδρούν, αν εμφανιστούν ένοπλοι ομοσπονδιακοί πράκτορες στα εκλογικά τμήματα.

«Κάποτε θεωρούσαμε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σύμμαχο στην ασφάλεια των εκλογών. Τώρα την αντιμετωπίζουμε με καχυποψία», σχολιάζουν αναλυτές, επισημαίνοντας ότι η μάχη για τη «δημοκρατία της κάλπης» δίνεται πλέον σώμα με σώμα, από κομητεία σε κομητεία.

Η λίστα με τις 8 Πολιτείες και τις προσπάθειες παρέμβασης

1. Αριζόνα

Πότε: Φεβρουάριος – Μάρτιος 2026

Τι συνέβη: Το FBI κλήτευσε την πολιτειακή Γερουσία για αρχεία που σχετίζονται με την έκθεση ελέγχου των εκλογών του 2020. Παράλληλα, η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI) ζήτησε αρχεία από την έρευνα για απάτη του προηγούμενου Γενικού Εισαγγελέα.

Έκβαση: Η Γερουσία της Αριζόνα συμμορφώθηκε με την κλήτευση και ο Γενικός Εισαγγελέας παρέδωσε το υλικό.

2. Οχάιο

Πότε: Ιανουάριος – Μάρτιος 2026

Τι συνέβη: Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ζήτησε και έλαβε αρχεία ψηφοφόρων από τουλάχιστον έξι κομητείες του Οχάιο για απροσδιόριστες έρευνες.

Έκβαση: Οι κομητείες παρείχαν τα αρχεία.

3. Κολοράντο

Πότε: Καλοκαίρι 2025

Τι συνέβη: Λομπίστας που συνδέεται με τον Λευκό Οίκο, επικοινώνησε με τουλάχιστον 10 γραμματείς κομητειών. Στη συνέχεια, άτομο που αυτοπροσδιορίστηκε ως αξιωματούχος της CISA (Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας) ζήτησε πρόσβαση στα μηχανήματα ψηφοφορίας Dominion στην κομητεία El Paso.

Έκβαση: Ο γραμματέας αρνήθηκε την πρόσβαση στα μηχανήματα. Το DHS αρνήθηκε να σχολιάσει, αν όντως αξιωματούχος της CISA κάλεσε τον γραμματέα.

4. Μιζούρι

Πότε: Σεπτέμβριος 2025

Τι συνέβη: Αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης επικοινώνησε με τουλάχιστον δύο γραμματείς κομητειών, ζητώντας πρόσβαση στον εκλογικό εξοπλισμό.

Έκβαση: Οι γραμματείς των κομητειών αρνήθηκαν την πρόσβαση.

5. Κονέκτικατ

Πότε: Καλοκαίρι 2025

Τι συνέβη: Αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης έδωσε οδηγία στην πολιτεία να ερευνήσει καταγγελίες για εκλογική απάτη από έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με ιστορικό αβάσιμων καταγγελιών.

Έκβαση: Η πολιτειακή έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

6. Νεβάδα

Πότε: Καλοκαίρι 2025

Τι συνέβη: Το FBI ζήτησε αρχεία ψηφοφόρων από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Πολιτείας, αφού ένας διορισμένος από τον Τραμπ εισαγγελέας ανακοίνωσε έρευνα για απάτη στις εκλογές του 2020.

Έκβαση: Τα ζητούμενα αρχεία δεν υπήρχαν και η έρευνα έκλεισε αργότερα.

7. Τζόρτζια

Πότε: Ιανουάριος 2026

Τι συνέβη: Οι ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου πραγματοποίησαν έφοδο στην κομητεία Fulton για εκλογικά αρχεία του 2020.

Έκβαση: Κατασχέθηκαν ψηφοδέλτια και αρχεία ψηφοφόρων. Η έρευνα συνεχίζεται.

8. Μίσιγκαν

Πότε: Απρίλιος 2026

Τι συνέβη: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης απαίτησε από την κομητεία Wayne να παραδώσει μια σειρά αρχείων από τις εκλογές του 2024.

Έκβαση: Οι πολιτειακοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν το αίτημα.