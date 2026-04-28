Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Βρετανίας εκφώνησε μια ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, μετά από την συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο υπογραμμίζοντας τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Ο βρετανός μονάρχης καταδίκασε επίσης την πολιτική βία, στον απόηχο της εισβολής ενόπλου στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον. «Όποιες κι αν είναι οι διαφορές μας, όποιες διαφωνίες κι αν έχουμε, είμαστε ενωμένοι στη δέσμευσή μας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, να προστατεύσουμε τους λαούς μας από κάθε κακό», είπε ο βασιλιάς Κάρολος, συμπληρώνοντας: «Επιτρέψτε μου να τονίσω με ακλόνητη αποφασιστικότητα πως τέτοιες πράξεις βίας δεν θα έχουν ποτέ αποτέλεσμα».

Ο Κάρολος «αντέγραψε» Τραμπ

Απηχώντας τα λόγια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψή του στη Βρετανία, ο βασιλιάς Κάρολος είπε πως «ο δεσμός συγγένειας και ταυτότητας μεταξύ Αμερικής και Ηνωμένου Βασιλείου είναι ανεκτίμητος και αιώνιος. Είναι αναντικατάστατος και άρρηκτος».

Επισημαίνοντας πως διανύουμε μια «περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας», λόγω των ένοπλων συγκρούσεων σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, τόνισε πως «οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολύ μεγάλες για να τις αντιμετωπίσει ένα έθνος μόνο του».

Ο Κάρολος κάλεσε τα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου να επιδείξουν την ίδια «ακλόνητη αποφασιστικότητα» που παρατηρήθηκε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ προκειμένου να στηρίξουν τον αγώνα της Ουκρανίας ώστε να διασφαλιστεί «μια πραγματικά δίκαιη και διαρκής ειρήνη».

Η συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής είναι «σήμερα πιο σημαντική από ποτέ», υποστήριξε. Ο βασιλιάς Κάρολος ολοκλήρωσε την ομιλία του με μια έκκληση στη κοινή ιστορία των δύο χωρών, την οποία χαρακτήρισε «ιστορία συμφιλίωσης, ανανέωσης και αξιοσημείωτης συνεργασίας».

Μήνυμα κατά του απομονωτισμού από Κάρολο

Από τις «πικρές διαιρέσεις» έως μια καθοριστική συμμαχία που αποτελεί «μία από τις σημαντικότερες συμμαχίες στην ανθρώπινη ιστορία», ο Κάρολος είπε ότι αυτή η πορεία υπήρξε μακρά αλλά σε καμία περίπτωση δεδομένη. Κάλεσε τους ηγέτες — αλλά και τους λαούς — του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών να αντισταθούν στον απομονωτισμό.

«Προσεύχομαι με όλη μου την καρδιά η Συμμαχία μας να συνεχίσει να υπερασπίζεται τις κοινές μας αξίες, μαζί με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και την Κοινοπολιτεία και σε όλο τον κόσμο, και να αγνοήσουμε τα δυνατά καλέσματα να στραφούμε ολοένα και περισσότερο προς τον εαυτό μας», δήλωσε.

«Τα λόγια της Αμερικής έχουν βαρύτητα και σημασία, όπως συμβαίνει από την εποχή της Ανεξαρτησίας», παρατήρησε ο βασιλιάς, προκαλώντας επιφωνήματα και ψιθύρους επιδοκιμασίας από το ακροατήριο.

Στη συνέχεια παρέθεσε λόγια του Αβραάμ Λίνκολν, αφήνοντας το Κογκρέσο με τη σκέψη του 16ου προέδρου των ΗΠΑ ότι «ο κόσμος ίσως δώσει λίγη σημασία σε όσα λέμε, αλλά δεν θα ξεχάσει ποτέ όσα κάνουμε».

«Και έτσι, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στα 250ά σας γενέθλια», πρόσθεσε, «ας αφιερώσουμε εκ νέου οι δύο χώρες μας η μία στην άλλη, στην ανιδιοτελή υπηρεσία των λαών μας και όλων των λαών του κόσμου».

Κατά την διάρκεια της ομιλίας, ο λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο Χ, ανάρτησε μια φωτογραφία των δύο ανδρών, με την λεζάντα γραμμένη σε κεφαλαία και στο γνωστό προκλητικό πολιτικά στυλ του προέδρου των ΗΠΑ να αναφέρει: «Δύο Βασιλιάδες».

Τι έγινε στην συνάντηση των δύο

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, μετά από την ιδιωτική – κλειστή συνάντηση που είχε στο Οβάλ Γραφείο με τον βασιλιά Κάρολο, πως αυτή ήταν «πραγματικά πολύ καλή» και χαρακτήρισε τον μονάρχη «φανταστικό άνθρωπο».

«Ήταν μια πραγματικά καλή συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους σε σύντομες δηλώσεις μετά τη συνάντηση. «Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος. Είναι απίστευτοι άνθρωποι και αποτελεί μεγάλη τιμή».

Τα δώρα που αντηλλάγησαν

Τέλος σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Ντόναλντ Τραμπ χάρισε στον βασιλιά Κάρολο ένα «ειδικό πιστό αντίγραφο» επιστολής που είχε γράψει ο Τζον Άνταμς προς τον Τζον Τζέι στις 2 Ιουνίου 1785.

Σύμφωνα με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του Λευκού Οίκου, ο Άνταμς γράφει ότι «η συνάντηση χαρακτηρίστηκε από τη λαμπρότητα και την τελετουργία που απαιτούσε η περίσταση μιας βασιλικής ακρόασης». Ωστόσο, πίσω από την επισημότητα, ο Άνταμς περιέγραψε ένα έντονο συναισθηματικό υπόβαθρο, καθώς ο βασιλιάς και ο πρώην υπήκοός του — κάποτε πικροί εχθροί — συναντήθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο ως κρατικοί άνδρες.

Η Μελάνια Τραμπ χάρισε στη βασίλισσα Καμίλα έξι ασημένια κουταλάκια του τσαγιού Tiffany’s και μέλι από τον Λευκό Οίκο, σε μια κίνηση που φέρεται να αποτελεί «αναφορά στο ενδιαφέρον της βασίλισσας για τη μελισσοκομία».

Από την πλευρά του, ο βασιλιάς προσέφερε στον Τραμπ ένα κορνιζαρισμένο αντίγραφο των σχεδίων του 1879 για το γραφείο Resolute Desk, τα πρωτότυπα των οποίων φυλάσσονται στο Εθνικό Ναυτικό Μουσείο στο Γκρίνουιτς του Λονδίνου. Το Resolute Desk βρίσκεται στο Οβάλ Γραφείο και αποτελεί το βασικό γραφείο εργασίας του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η βασίλισσα χάρισε στη Μελάνια Τραμπ μια καρφίτσα της Βρετανίδας σχεδιάστριας κοσμημάτων Fiona Rae, της οποίας το έργο «συνδυάζει τις παραδοσιακές τεχνικές χειροτεχνίας με τις πιο σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνολογία και τον σχεδιασμό με τη βοήθεια υπολογιστή».