Ώρες αγωνίας βιώνει η τοπική κοινωνία των Χανίων για ένα 4χρονο αγόρι, το οποίο δίνει την πιο δύσκολη μάχη της ζωής του στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Το παιδί έπεσε θύμα μιας άγριας επίθεσης από δεσποζόμενο σκύλο στην περιοχή Βατόλακκος του Δήμου Πλατανιά, φέροντας βαριά τραύματα, κυρίως στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Στο χειρουργείο η «μάχη» των γιατρών

Αυτή την ώρα, το παιδί βρίσκεται στο χειρουργείο του Νοσοκομείου Χανίων, παραμένοντας διασωληνωμένο. Το ιατρικό προσωπικό καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αντιμετωπίσει τα σοβαρά τραύματα και να σταθεροποιήσει τις ζωτικές του λειτουργίες. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη, με τους γιατρούς να αξιολογούν διαρκώς κάθε δευτερόλεπτο της πορείας του.

Στόχος της ιατρικής ομάδας είναι να καταστεί δυνατή η σταθεροποίηση του μικρού αγοριού, ώστε, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, να πραγματοποιηθεί η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ για περαιτέρω εξειδικευμένη νοσηλεία.

Η δραματική επιχείρηση του ΕΚΑΒ

Η κινητοποίηση από την πρώτη στιγμή ήταν ακαριαία, με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να περιγράφουν μια από τις πιο απαιτητικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών. Στο σημείο έσπευσαν:

Κινητή Μονάδα με ιατρό και τέσσερις διασώστες.

Συμβατικό ασθενοφόρο για την άμεση υποστήριξη.

Οι διασώστες εφάρμοσαν αμέσως τα πρωτόκολλα επείγουσας αντιμετώπισης, ενώ η σοβαρότητα της κατάστασης επέβαλε την άμεση διασωλήνωση του νηπίου από τον γιατρό του ΕΚΑΒ, κατά την άφιξή του στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Συντονισμός και ελπίδα

Μέσα από ανάρτησή τους, οι διασώστες του ΕΚΑΒ Χανίων κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στον άρτιο συντονισμό του τηλεφωνικού κέντρου και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων – διασωστών, γιατρών και νοσηλευτών – που λειτούργησαν ως μια αλυσίδα ζωής για το 4χρονο αγόρι.

Η αγωνία κορυφώνεται, με το ιατρικό προσωπικό να δίνει κυριολεκτικά μάχη με τον χρόνο. Η εξέλιξη της υγείας του παιδιού τις επόμενες ώρες, θα κρίνει τα επόμενα κρίσιμα βήματα για τη νοσηλεία του.