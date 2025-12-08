Η ανείπωτη τραγωδία με το μόλις 2 ετών αγοράκι στη Ζάκυνθο, που τον κατασπάραξε ο σκύλος που είχε η οικογένεια στην αυλή του σπιτιού, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα περιστατικά επιθέσεων από σκύλους, που ολοένα και αυξάνονται.

Το χρονικό της τραγωδίας στη Ζάκυνθο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι, που έχει άλλα δύο παιδιά, είχε βγει για να προμηθευτεί τρόφιμα. Όταν επέστρεψαν λίγο μετά το μεσημέρι του Σαββάτου, το δίχρονο αγοράκι κατάφερε να ξεφύγει της προσοχής των γονιών και πλησίασε το δέντρο όπου ήταν δεμένο το πίτμπουλ. Εκείνο του επιτέθηκε, προκαλώντας του θανατηφόρα τραύματα.

Ο πατέρας μετέφερε το παιδί βαριά τραυματισμένο στο γενικό νοσοκομείο Ζακύνθου, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Η μητέρα του παιδιού είναι βρετανικής καταγωγής και ο πατέρας αλβανικής, ενώ και οι δύο διαμένουν μόνιμα στον Άγιο Λέοντα.

Το pitbull που βρισκόταν δεμένο με αλυσίδα στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας στη Ζάκυνθο, το είχε σώσει ο πατέρας του αγοριού, όταν το είχε βρει σε κακή κατάσταση παρατημένο στο δρόμο.

«Ο σκύλος ήταν αδέσποτος και βρέθηκε κοντά στο σπίτι μας πριν από δύο μήνες. Τον πήρα για να τον φιλοξενήσω μέχρι να βρεθεί ανάδοχος για την υιοθεσία του. Τον είχαμε δεμένο σε εξωτερικό χώρο […] Του επιτέθηκε δαγκώνοντάς το στο πρόσωπο και το κεφάλι» είπε ο πατέρας.

Τα στοιχεία

Η πρώτη μελέτη του ΕΟΔΥ για τα δαγκώματα σκύλων στην Ελλάδα έδειξε ότι το 2023 σημειώθηκαν συνολικά 2.820 περιστατικά που αναζήτησαν ιατρική φροντίδα σε δημόσια νοσοκομεία και δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Στο 63% των περιστατικών καταγράφηκε ένα μόνο δάγκωμα, ενώ το 51% των τραυμάτων εντοπίστηκε στα κάτω άκρα. Αιμορραγία παρατηρήθηκε στο 75% των περιστατικών, ενώ στα υπόλοιπα δεν σημειώθηκε εκροή αίματος.

Μεγαλύτερη συχνότητα δαγκωμάτων παρουσίασε η ηλικιακή ομάδα 60-69 ετών και τη χαμηλότερη τα παιδιά 1-9 ετών. Οι αδέσποιτοι προκαλούσαν περισσότερα τραύματα σε ενήλικες, ενώ οι δεσποζόμενοι εμπλέκονταν σε περισσότερα περιστατικά με παιδιά.

Τα πιο πολλά περιστατικά συνέβησαν τον Απρίλιο και περιόδους καλοκαιρίας, ενώ τα λιγότερα τον Οκτώβριο.

Τα περιστατικά επιθέσεων στους σκύλους

Δεκέμβριος 2025, Ζάκυνθος

Νοέμβριος 2025, Πέραμα : Ένα αγοράκι 12 ετών περιμένει τη μαμά του στο σχολείο και δέχεται επίθεση από οικόσιτο σκύλο, που του προκαλεί βαριά τραύματα στο χέρι.

: Ένα αγοράκι 12 ετών περιμένει τη μαμά του στο σχολείο και δέχεται επίθεση από οικόσιτο σκύλο, που του προκαλεί βαριά τραύματα στο χέρι. Νοέμβριος 2025, Ηράκλειο Κρήτης : Στη Λέσχη του Πανεπιστημίου φοιτήτρια δέχεται επίθεση αδέσποτου σκύλου, που τη δάγκωσε στο χέρι και τη λεκάνη.

: Στη Λέσχη του Πανεπιστημίου φοιτήτρια δέχεται επίθεση αδέσποτου σκύλου, που τη δάγκωσε στο χέρι και τη λεκάνη. Οκτώβριος 2025, Καλαμάτα : 76χρονος τραυματίζεται βαριά από το αλυσοδεμένο ροτβάιλερ που είχε η οικογένεια στην κατοχή της για 10 χρόνια. Η επίθεση καταγράφηκε καρέ καρέ σε βίντεο. Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να πυροβολήσουν τον σκύλο.

: 76χρονος τραυματίζεται βαριά από το αλυσοδεμένο ροτβάιλερ που είχε η οικογένεια στην κατοχή της για 10 χρόνια. Η επίθεση καταγράφηκε καρέ καρέ σε βίντεο. Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να πυροβολήσουν τον σκύλο. Δεκέμβριος 2024, Άγιος Στέφανος: Μία γυναίκα που είχε πάει βόλτα τον σκύλο δέχεται επίθεση από πίτμπουλ που τη δάγκωσε στο πρόσωπο, στο στόμα και στο ούλο. Τη γυναίκα έσωσε διερχόμενο ‘οχημα, ενώ την ίδια μέρα το σκυλί επιτέθηκε και σε άλλο κάτοικο της περιοχής.

Τι κάνει ένα σκυλί επιθετικό

Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί στο MEGA ποιοι παράγοντες είναι ικανοί ώστε ένα σκυλί να εμφανίσει επιθετική συμπεριφορά. Επιτροπή ειδικών θα αποφασίσει εάν το pitbull θα θανατωθεί ή θα παραμείνει σε καταφύγιο ζώων, ανάλογα με την συμπεριφορά που θα επιδείξει.

«Το πρόβλημα ξεκινάει από την άγνοια που έχουμε για τον χαρακτήρα του σκύλου. Οταν θέλω να φροντίσω κάποιο ζώο πρέπει να αξιολογήσω τον χαρακτήρα του και το μέρος που θα τον βάλω. Για κάθε παιδί και σκύλο πρέπει να υπάρχει από ένας ενήλικας. Κάποιες φορές εξετάζουμε τα γονίδια του σκύλου και κατά πόσο η ιδιοσυγκρασία του έχει τέτοιες τάσεις. Το ότι ήταν αλυσοδεμένο το συγκεκριμένο pitbull ενδέχεται όντως να έχει παίξει ρόλο στη συμπεριφορά του» είπε στο Mega ο εκπαιδευτής και σύμβουλος συμπεριφοράς σκύλων, Δημήτρης Γραμματικάκης.