Ατυχές περιστατικό στον Πειραιά με συνέπεια τον τραυματισμό ενός δίχρονου κοριτσιού και τη σύλληψη της γιαγιάς του.

Ολα συνέβησαν όταν η μικρή, μόλις δύο ετών, διέφυγε της προσοχής της γιαγιάς της και πλησίασε σκύλο ο οποίος της επιτέθηκε και τη δάγκωσε στο κεφάλι, τραυματίζοντάς την.

Το μικρό κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων από αστυνομικούς. Η γιαγιά της, η οποία είναι Ολλανδή, συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, απόγευμα Μεγάλης Δευτέρας, 6 Απριλίου 2026.