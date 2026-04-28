Στην προφυλάκιση του 20χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο προχώρησαν οι δικαστικές αρχές μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας.

Ο κατηγορούμενος προσήλθε το πρωί της Τρίτης, 28 Απριλίου 2026, στο Ναυτοδικείο Πειραιά υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Η διαδικασία ενώπιον του ανακριτή διήρκεσε περίπου τρεισήμισι ώρες. Ο 20χρονος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό που στοίχισε τη ζωή στον γιο ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο 20χρονος ισχυρίστηκε ότι το θανάσιμο πλήγμα στην καρδιά του θύματος σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής, χωρίς ο ίδιος να έχει συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα του τραυματισμού εκείνη τη στιγμή. Παραδέχθηκε μεν πως γνώριζε για τον τραυματισμό του 27χρονου, αρνήθηκε όμως ότι είχε πρόθεση να αφαιρέσει την ανθρώπινη ζωή.

Σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, έφερε μαζί του το μαχαίρι αποκλειστικά για λόγους αυτοπροστασίας, υποστηρίζοντας πως φοβόταν το θύμα. Παρά τους ισχυρισμούς του, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος.