Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της στυγερής δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο, καθώς βίντεο ντοκουμέντο που βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στα χέρια των αρχών καταγράφει την άφιξη του 20χρονου καθομολογίαν δολοφόνου, στο σημείο του μοιραίου ραντεβού.

Το βιντεοληπτικό υλικό, που εξασφάλισε το ΒΗΜΑ, θεωρείται κομβικής σημασίας για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς αποτυπώνει τη στιγμή που το μαύρο Smart φτάνει λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το έγκλημα.

Σύμφωνα και με την κατάθεση του 20χρονου φίλου του δράστη που ήταν μαζί του μέσα στο αμάξι, στην θέση του οδηγού βρίσκεται ο 20χρονος καθομολογίαν δολοφόνος, ο οποίος λίγα μέτρα πιο κάτω στην οδό Άρτης σταθμεύει το αυτοκίνητο και κατευθύνεται μαζί με τον φίλο του στο πάρκο του Ασυρμάτου, λίγα λεπτά πριν το φονικό.

Το συγκεκριμένο βίντεο έρχεται να ανατρέψει τον βασικό ισχυρισμό του κατηγορούμενου, ο οποίος υποστήριξε σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ότι την ημέρα της δολοφονίας χρησιμοποίησε διαφορετικό όχημα. Ωστόσο, το οπτικό υλικό δείχνει πως ο 20χρονος οδηγούσε ένα Smart, που είχε νοικιάσει από εταιρεία, γεγονός που επιβεβαιώνει και ο 20χρονος φίλος του δράστη στην κατάθεσή του.

Τι είπε ο φίλος του δράστη στους αστυνομικούς: «Όταν έφτασα κάτω από το σπίτι του, ο Κ. (δράστης) με περίμενε ήδη μέσα σε ένα μαύρο smart για να φύγουμε. Αυτό το smart δεν είναι του Κ. (δράστη) αλλά μου είχε πει ότι είναι νοικιασμένο. Ωστόσο δεν ξέρω, ούτε από ποια εταιρία το είχε νοικιάσει, ούτε θυμάμαι τις πινακίδες κυκλοφορίας που έχει. Στο πάρκο φτάσαμε περίπου στις 8:40 το βράδυ».

Προσχεδιασμένο το έγκλημα

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν πως ο νεαρός είχε σχεδιάσει προσεκτικά, κάθε κίνησή του τόσο πριν όσο και μετά τη δολοφονία.

Από την έως τώρα έρευνα ο δράστης φαίνεται να νοίκιασε ένα αυτοκίνητο, να πήγε στο μοιραίο ραντεβού με τον φίλο του και αφού μαχαίρωσε θανάσιμα τον 27χρονο αντίζηλό του, γύρισε στο σπίτι του, άλλαξε ρούχα, έπλυνε και έκρυψε το μαχαίρι στην ταράτσα του σπιτιού του για να εξαφανίσει τα ίχνη. Στη συνέχεια άφησε το smart και πήρε το αυτοκίνητο του πατριού του για να πάει βόλτα στην παραλιακή με την κοπέλα του και τους φίλους του, ενώ μισή ώρα πριν είχε δολοφονήσει τον 27χρονο γιο του Ταξίαρχου.

Η δίκη των τριών συλληφθέντων που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία ορίστηκε για αύριο Δευτέρα ενώ ο 20χρονος καθομολογίαν δολοφόνος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη στον ανακριτή.