Στο Ναυτοδικείο Πειραιά θα βρεθεί ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, προκειμένου να απολογηθεί. Η δίκη των τριών κατηγορούμενων από την άλλη πλευρά, οι οποίοι βαραίνονται με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία, αναβλήθηκε για τις 10 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι η 20χρονη σύντροφος του δράστη, ένας 20χρονος φίλος του και ακόμη μία 20χρονη φίλη, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονταν μαζί του μετά τη διάπραξη της δολοφονίας.

Το παρελθόν του κατηγορούμενου

Ο 20χρονος κατηγορούμενος φέρεται να κυκλοφορούσε προηγουμένως με μαχαίρι και να έχει συλληφθεί για παρόμοια περιστατικά. Μάλιστα, η πρώην σύντροφός του ομολόγησε ότι ο ίδιος είχε ένα κρητικό μαχαίρι 20 εκατοστών, για το οποίο δε, περηφανευόταν που βρισκόταν στην κατοχή του.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο παππούς του νεαρού απέδωσε την ευθύνη στην κοπέλα του καθ’ ομολογίαν δράστη, υποστηρίζοντας ότι του έλεγε πως ο πρώην σύντροφός της την απειλούσε. «Από την κοπέλα ξεκίνησε το κακό. Αυτή του έλεγε ότι “με βαράει, με κάνει” και ο δικός μας τρελάθηκε, την αγαπούσε, την θέλει καψούρης, όπως θέλεις πες το, και έγινε το κακό. “Εμένα” λέει “δεν είναι άνδρας που θα μου φάει τη γυναίκα” και πήγε να βρεθούνε, να πλακωθούνε και ο δικός μας το λάθος ήταν που πήρε μαζί του το μαχαίρι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ζήλευε, αλλά ζήλευε το φυσιολογικό»

Στην εκπομπή «Live News» μίλησε και η πρώην κοπέλα του κατηγορουμένου, η οποία δήλωσε πως όσα αποκαλύφθηκαν την έχουν συνταράξει. «Δεν μου είχε δείξει κάποιο σημάδι, πέρα από το ότι ήταν μερικές φορές ζηλιάρης. Ζήλευε, εντάξει. Το φυσιολογικό δηλαδή. Δεν μου είχε δείξει ποτέ ότι κινδυνεύει κάποιος δίπλα του. Έχω πέσει απ’ τα σύννεφα. Απλά δεν είναι τέτοιο παιδί», σημείωσε η ίδια.

Όπως εξήγησε, δεν είχε ικανό τον 20χρονο να φτάσει στο έγκλημα. Όταν έμαθε τι είχε συμβεί, προσπαθούσε ανάστατη να διασταυρώσει στοιχεία και πληροφορίες. «Ήταν ζηλιάρης, ναι. Ζήλευε, αλλά ζήλευε το φυσιολογικό, τουλάχιστον σε μένα. Έκανε απλά τις γκρίνιες του. Μου έλεγε ότι “εγώ θέλω να είσαι μαζί μου, να μην με αφήσεις για κάποιον άλλον” και έμενε εκεί. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω ότι το έχει κάνει», επεσήμανε από την πλευρά της η πρώην σύντροφος του καθ’ ομολογίαν δράστη.

«Εγώ γνώρισα ένα παιδί γλυκό, ένα παιδί με στο χαμόγελο. Αγαπούσε πάρα πολύ το Ναυτικό. Εγώ θέλω να διευκρινίσω ότι επειδή μου είχε τύχει μια παρόμοια να του μιλήσω για κάποιον πρώην που με ενοχλεί. Γι’ αυτό σοκάρομαι, γιατί η αντίδρασή του ήταν πάρα πολύ ήρεμη. Μου απάντησε θέλεις να του μιλήσω εγώ; Και του είχα πει ότι όχι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν έκανε κάτι. Τον ένα μήνα που εγώ το γνώριζα, δεν το είχε πάρει κάποτε ούτε μαζί του κάπου(το μαχαίρι). Το είχε μέσα στην ντουλάπα του και μου είχε πει ότι το μαχαίρι αυτό είναι κρυμμένο στην ντουλάπα», πρόσθεσε.

Τι θα ισχυριστεί στην απολογία του ο 20χρονος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, ο καθ’ ομολογίαν δράστης αναμένεται να ισχυριστεί πως το θύμα ζήτησε το ραντεβού και πως ο ίδιος είχε πάνω του το μαχαίρι, γιατί φοβόταν. Ειδικότερα, πρόκειται να αναφέρει: «Το θύμα ζήτησε το ραντεβού. Είχα πάνω μου το μαχαίρι επειδή φοβόμουν. Θόλωσα πάνω στον τσακωμό και τον μαχαίρωσα. Δεν νοίκιασα όχημα για να πάω στη συνάντηση με τον 27χρονο».

Τι είπε στην κατάθεσή του ο 20χρονος

Το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, ο 20χρονος έφτασε στο πάρκο Ασυρμάτου, για να λύσει οριστικά τις διαφορές του με τον 27χρονο, όπως έλεγε στο περιβάλλον του. Επιμένει πως δεν πήγε αποφασισμένος να κάνει κακό. «Είμαι συντετριμμένος και νιώθω θλίψη για ό,τι συνέβη. Δεν είχα σκοπό να τον τραυματίσω θανάσιμα. Όταν κατάλαβα τι είχε συμβεί έπαθα νευρικό κλονισμό και προσπάθησα να αυτοκτονήσω», κατέθεσε.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε σε αστυνομικούς, επέστρεψε σπίτι του για να αλλάξει ρούχα και να κρύψει το μαχαίρι της δολοφονίας. «Αφού έγινε το κακό ανέβηκα με το ασανσέρ στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας που μένω. Από εκεί συνέχισα ανεβαίνοντας την σκάλα και έφτασα στο επίπεδο που υπάρχει. Αφού ανέβηκα σε αυτό πέρασα το πλαίσιο όπου παλιά υπήρχε πόρτα και βγήκα έξω όπου είναι ο ηλιακός. Πήγα σε εκείνον που είναι τέρμα δεξιά, έσκυψα και έβαλα το μαχαίρι πίσω από κάτι καλύμματα που υπάρχουν εκεί».

Επιπλέον, ο 20χρονος φέρεται να αποκάλυψε τα όσα έγιναν στον 21χρονο φίλο του και τις δύο 20χρονες που συνάντησε: «Το μαχαίρι το είχα σκουπίσει και μετά του έριξα λίγο νερό. Θέλω να ζητήσω για άλλη μία φορά συγνώμη. Η αντίδραση μου ήταν στιγμιαία. Θόλωσα από κάποια πράγματα που άκουσα και μετανιώνω πικρά για την αντίδραση μου. Το άλλο παιδί που ήταν μαζί μου δεν έχει καμία ανάμειξη σε όλο αυτό. Δεν ήξερε καν ότι εκεί θα συναντούσα το θύμα ούτε και πως πάνω μου είχα μαχαίρι».