Στη δημιουργία ενιαίου ψηφιακού μητρώου επιδομάτων, προχωρεί η κυβέρνηση με στόχο την καταγραφή και καλύτερη οργάνωση του συνόλου των κοινωνικών παροχών που δίδονται στους πολίτες. Πρόκειται για μια ευρύτερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού της κοινωνικής πολιτικής και ενίσχυσης της διαφάνειας στη διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Σε πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί η ψηφιακή απεικόνιση των επιδομάτων, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσει η αναθεώρηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, βάση των οποίων υλοποιούνται οι παροχές. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλλά και η καλύτερη στόχευση των παροχών.

Η δημιουργία του ψηφιακού μητρώου προχωρεί άμεσα ενώ οι αλλαγές στα κριτήρια τοποθετούνται μετά τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Κατακερματισμός

Το σημερινό σύστημα χορήγησης επιδομάτων χαρακτηρίζεται από σημαντικό κατακερματισμό. Διάφοροι φορείς της δημόσιας διοίκησης όπως οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, υπηρεσίες πρόνοιας και διαφορετικά υπουργεία – παρέχουν παροχές χωρίς να υπάρχει μία ενιαία βάση δεδομένων που να αποτυπώνει ποιοι λαμβάνουν, ποιες παροχές.

Το αποτέλεσμα αυτού είναι οι συχνές επικαλύψεις και οι δυσκολία ελέγχου. Η δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου επιδομάτων στοχεύει ακριβώς στην αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών. Μέσα από τη συγκέντρωση των στοιχείων σε μια κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα, το κράτος θα μπορεί να έχει πλήρη εικόνα των παροχών που καταβάλλονται σε κάθε δικαιούχο. Η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει τη συστηματική καταγραφή των επιδομάτων, την ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων και τη διασταύρωση των στοιχείων με άλλες βάσεις δεδομένων του δημοσίου τομέα.

Στο πλαίσιο της χαρτογράφησης των επιδομάτων θα συγκεντρωθούν πληροφορίες για μια μεγάλη γκάμα κοινωνικών παροχών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα επιδόματα παιδιού, τα επιδόματα στέγασης, οι παροχές ανεργίας, οι ενισχύσεις για άτομα με αναπηρία, καθώς και τα βonθήματα που καταβάλλονται σε ανασφάλιστους υπερήλικες.

Επιπλέον, θα καταγραφούν ειδικές παροχές που παρέχονται από προγράμματα κοινωνικής προστασίας ή τοπικούς φορείς. Η συγκέντρωση αυτών των δεδομένων αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη στόχευση της κοινωνικής πολιτικής. Μέσω της ανάλυσης των στοιχείων, οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να εντοπίζουν τις κοινωνικές ομάδες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης και να προσαρμόζουν τα κριτήρια των παροχών ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Παράλληλα, η ύπαρξη ενιαίου μητρώου θα επιτρέψει τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των δαπανών, περιορίζοντας περιπτώσεις καταχρήσεων ή διπλής καταβολής επιδομάτων.

Τα επιδόματα που θα ενταχθούν

Με την ενοποίηση των δεδομένων οι δικαιούχοι δεν θα χρειάζεται να υποβάλλουν επανειλημμένα τα ίδια δικαιολογητικά σε διαφορετικές υπηρεσίες.. Αντίθετα, τα στοιχεία θα αντλούνται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας την εξέταση των αιτήσεων.

Παράλληλα, η χαρτογράφηση των επιδομάτων θα αποτελέσει τη βάση για πιθανές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα κοινωνικών παροχών.

Ορισμένα από τα βασικά επιδόματα και παροχών στην Ελλάδα, που θα ενταχθούν στην σχετική διαδικασία χαρτογράφησης είναι:

Οικογενειακά επιδόματα. Επίδομα Παιδιού (Α21 ).

Επίδομα Γέννησης.

Στεγαστικά επιδόματα.

Επίδομα Στέγασης (ενοικίου).

Στεγαστική συνδρομή σε ευάλωτα νοικοκυριά.

Προγράμματα επιδότησης στέγασης για νέους.

Επιδόματα ανεργίας και εργασίας.

Τακτικό επίδομα ανεργίας.

Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της ανεργίας.

Ειδικό εποχικό βοήθημα εργαζομένων.

Επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας.

Προγράμματα επιδότησης εργασίας ή κατάρτισης.

Επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης για ευάλωτες ομάδες.

Επιδόματα αναπηρίας κλπ.

Πηγή: ot.gr