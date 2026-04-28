Η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη έφυγε από τη ζωή, όπως έκανε γνωστό ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφερε, την είδηση του θανάτου της πληροφορήθηκε από τον αδελφό της, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της συναδέλφου του.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

«Με πολλή θλίψη πληροφορήθηκα πριν από λίγο από τον αδελφό της ότι η αγαπημένη μας και αξιοπρεπέστατη συνάδελφός μας, η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη, έφυγε από τη ζωή.

Από το 1972 έως το 2004 συμμετείχε σε ταινίες, σειρές και εκπομπές, με πολύ ωραίους, χαρακτηριστικούς ρόλους μεγάλης γκάμας. Ευγενική φυσιογνωμία του θεάτρου μας, παρούσα παντού.

Πριν από έναν μήνα με φώναξε στο ωραίο σπίτι της στη Γλυφάδα και μας δώρισε για το βεστιάριο του ΤΑΣΕΗ την ακριβή γκαρνταρόμπα του συζύγου της, που έφυγε πρόσφατα κι αυτός από τη ζωή, καθώς και δικά της ρούχα.

Σε ευχαριστούμε, αγαπημένη μας Ελπίδα.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Πέμπτη στις 12:00, στο νέο κοιμητήριο Γλυφάδας».