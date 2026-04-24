Σε ηλικία 93 ετών άφησε την τελευταία πνοή του στο Παρίσι ο Ντιν Ταβουλάρις, ο βραβευμένος με Οσκαρ για την ταινία «Ο Νονός 2» (1974) του Φράνσις Κόπολα, ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνογράφος και σχεδιαστής παραγωγής.

Από τα σημαντικότερα πρόσωπα παγκοσμίως στον τομέα του, ο Ταβουλάρις είχε υπογράψει τον σχεδιασμό παραγωγής και τα σκηνικά δεκατριών ταινιών του Κόπολα, από τον «Νονό» (1972) που ήταν η ταινία της γνωριμίας τους, μέχρι τον «Αταίριαστο», το «Μια νύχτα ένας έρωτας», τον «Νονό 3», το «Τάκερ: ένας άνθρωπος και το όνειρό του» και φυσικά, την «Αποκάλυψη τώρα!».

Για τις τρεις τελευταίες ο Ταβουλάρις ήταν επίσης υποψήφιος για το Οσκαρ, ενώ μια ακόμη υποψηφιότητά του ήταν για την ταινία «The Brink’s job» του Γουίλιαμ Φρίντκιν.

Ο Κονσταντιν Ταβουλάρης γεννήθηκε στη Μασαχουσέτη στις 18 Μαΐου του 1932 και υπέγραψε την πρώτη κινηματογραφική σκηνογραφία του στα μέσα της δεκαετίας του 1960, στην κλασική ταινία του Αρθουρ Πεν «Μπόνι και Κλάιντ» (1967). Οι δύο τους συνεργάστηκαν και στην ταινία «Το μεγάλο ανθρωπάκι» (1970), αμέσως μετά το «Ζαμπρίσκι Πόιντ» (1970), την ταινία που γύρισε ο Μικελάντζελο Αντονιόνι στην Αμερική, στην οποία ο Ταβουλάρις έκανε επίσης την σκηνογραφία.

Το 2005, ο Ταβουλάρις τιμήθηκε από το 46ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης μέσω μιας εκπληκτικής έκθεσης που διοργανώθηκε από την έκανε Αττική Πολιτιστική Εταιρεία και παρουσιάστηκε στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Φιλοξενήθηκαν σχέδια, σκίτσα, μακέτες, storyboards και άλλα έργα για τον κινηματογράφο, ενώ ανάμεσα στους επισκέπτες της έκθεσης ήταν ο ίδιος ο Κόπολα.

Δεύτερη σύζυγος του Ντιν Ταβουλάρις, η οποία βρισκόταν στο πλευρό του ως το τέλος της ζωής του, ήταν η Γαλλίδα ηθοποιός Ορόρ Κλεμάν.