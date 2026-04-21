Συγκλονίζουν οι νέες αποκαλύψεις για τις τελευταίες στιγμές της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι στην Κεφαλονιά, με τον 23χρονο φίλο της –γνωστό ως «Ολίβια»– να περιγράφει για πρώτη φορά μέσα από τη φυλακή το χρονικό της τραγωδίας.

Ως ο άνθρωπος που βρισκόταν δίπλα της από την αρχή της μοιραίας βραδιάς μέχρι την τελευταία της ανάσα, η μαρτυρία του αποτελεί το «κλειδί» για να φωτιστούν τα σκοτεινά σημεία μιας υπόθεσης που δείχνει να κρύβει πίσω της κυκλώματα μαστροπείας και ναρκωτικών.

Έτσι έσβησε η Μυρτώ – Η Ολίβια αποκαλύπτει μέσα από τη φυλακή

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της 14ης Απριλίου 2026, με μια «χαλαρή» επικοινωνία για έξοδο. Σύμφωνα με τον 23χρονο, συναντήθηκαν κοντά σε γυμναστήριο και κατέληξαν σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στο Αργοστόλι. «Η ατμόσφαιρα ήταν χαλαρή, με μουσική και ποτά», περιγράφει, μέχρι τη στιγμή που η 19χρονη φέρεται να ζήτησε τη χρήση σκληρών ουσιών.

Τότε, ο 26χρονος πρωταθλητής άρσης βαρών –που ήδη τελεί υπό προφύλαξη– μετέφερε κοκαΐνη στο χώρο. Μετά τη δεύτερη δόση, γύρω στις 4 τα ξημερώματα, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Η Μυρτώ παρουσίασε έντονη διέγερση, σπασμούς και τελικά κατέρρευσε.

Ο πανικός και η «σκηνοθετημένη» μεταφορά

Η αφήγηση του 23χρονου αποκαλύπτει στιγμές απόλυτου χάους. Παρά την κρισιμότητα της κατάστασης, φαίνεται πως υπήρξε καθυστέρηση στην κλήση για βοήθεια, καθώς οι παρευρισκόμενοι συζητούσαν πώς θα παρουσιάσουν το περιστατικό στις αρχές.

Σύμφωνα με τις ομολογίες, η Μυρτώ μεταφέρθηκε αναίσθητη εκτός του διαμερίσματος και εγκαταλείφθηκε πάνω σε ένα τοιχάκι, σκεπασμένη με το παλτό της, ώστε να δοθεί η εντύπωση ότι βρέθηκε στον δρόμο και όχι μέσα στο δωμάτιο.

«Πήγα με τη Μυρτώ στο δωμάτιο, βάφτηκα και κάλεσα τον 66χρονο»

«Δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα και σε καμία εγκληματική οργάνωση. Με τη Μυρτώ γνωριστήκαμε πριν από 1,5 χρόνο σε γάμο στην Κεφαλονιά και από τότε αρχίσαμε να κάνουμε παρέα. Το Πάσχα πήγα στο χωριό μου στην Κεφαλονιά και με την Μυρτώ συναντηθήκαμε 2 -3 φορές για καφέ και ποτό», ανέφερε.

«Το βράδυ που πήγα με τη Μυρτώ στο δωμάτιο μεταμφιέστηκα, έβαλα περούκα και βάφτηκα γιατί είχαμε σκοπό να κάνουμε βιντεοκλήση με τον 66χρονο», συνέχισε, αποκαλύπτοντας πως γνωρίστηκαν.

«Τον 66χρονο τον γνώρισα από μία 40χρονη τρανς γυναίκα στην Αθήνα. Οι δυο τους είχαν ερωτική σχέση. Εγώ πήρα τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ και ο 26χρονος μίλησε από το κινητό μου. Έμεινα στο δωμάτιο για να βγάλω την περούκα, τα ρούχα που είχα βάλει και να ξεβαφτώ. Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα όσα ακούγονται περί μαστροπείας», είπε.

Η 40χρονη, το «πρόσωπο-κλειδί» από την Αθήνα

Ενώ ο 23χρονος μιλά για μια τραγική σύμπτωση, οι αρχές ξεψαχνίζουν τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, αναζητώντας στοιχεία για «παρόμοιες πράξεις» στο παρελθόν. Στο μικροσκόπιο έχει μπει μια 40χρονη από τα νότια προάστια της Αττικής, η οποία φέρεται να εκδίδεται σε πολυτελή οίκο ανοχής.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν αυτή η γυναίκα ήταν ο συνδετικός κρίκος που έφερε σε επαφή την «Ολίβια» με τον 66χρονο συνταξιούχο, ο οποίος φέρεται να είχε δώσει στη Μυρτώ το ποσό των 220 ευρώ λίγο πριν τον θάνατό της. Το ερώτημα που πλανάται πάνω από την Κεφαλονιά είναι εφιαλτικό: Ήταν ο 23χρονος ο άνθρωπος που μεσολάβησε για να παγιδευτεί η 19χρονη σε κύκλωμα μαστροπείας;

Τι ισχυρίζεται ο 66χρονος

Κεντρικό πρόσωπο στις νέες έρευνες αποτελεί ο 66χρονος άνδρας από την Πρέβεζα, ο οποίος φέρεται να είχε οικονομικές συναλλαγές με τη Μυρτώ. Μιλώντας αποκλειστικά στο «Mega», ο ίδιος προσπάθησε να εξηγήσει τη φύση της σχέσης τους:

«Μου τη σύστησε ο 23χρονος σαν φίλη του. Το μοιραίο βράδυ με πήρε βιντεοκλήση. Ήταν ντυμένη, καθισμένη σε σκαλιά και μου είπε ότι τσακώθηκε και έφυγε από το σπίτι. Της έβαλα χρήματα σε έναν λογαριασμό για να βρει δωμάτιο να μείνει ασφαλής».

Σύμφωνα με τον 66χρονο, στις 04:04 τα ξημερώματα υπήρξε και δεύτερη βιντεοκλήση μέσα από το δωμάτιο, η οποία όμως διεκόπη απότομα όταν κάποιος μπήκε στον χώρο. «Είπε ”α, ο…” και μου το έκλεισε απότομα», περιγράφει ο ίδιος, αφήνοντας αιχμές για την παρουσία τρίτου προσώπου τη στιγμή που η Μυρτώ άφηνε την τελευταία της πνοή.

Η άλλη όψη της «Ολίβιας», η μαρτυρία του ιερέα

Την ώρα που η δικαιοσύνη αναζητά απαντήσεις για το τι συνέβη πίσω από την πόρτα του Δωματίου 10, πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του 23χρονου στην Κεφαλονιά δηλώνουν σοκαρισμένα, περιγράφοντας έναν χαρακτήρα που δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία του πατρός Ξενοφώντα, ο οποίος μιλώντας στον ΑΝΤ1, σκιαγράφησε το προφίλ μιας εργατικής και ευσεβούς οικογένειας κτηνοτρόφων. «Το παιδί ήρθε στην εκκλησία τη Μεγάλη Πέμπτη μαζί με τη μητέρα του. Είναι μια γλυκιά οικογένεια, άνθρωποι του μόχθου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιερέας, τονίζοντας πως γνώριζε προσωπικά και τη Μυρτώ.

Ο ίδιος, φανερά συγκινημένος, έκανε λόγο για ένα «ευγενικό παιδί» που συμμετείχε στη ζωή της ενορίας, εκφράζοντας την ελπίδα η τραγωδία να οφείλεται σε μια σειρά από μοιραίες συγκυρίες και όχι σε δόλο. Ωστόσο, αυτή η εικόνα του «παιδιού της διπλανής πόρτας» έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με τα ευρήματα των Αρχών, που ερευνούν αν κάτω από αυτό το πέπλο κανονικότητας κρυβόταν μια επικίνδυνη διπλή ζωή με διασυνδέσεις σε σκοτεινά κυκλώματα.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Με τη λήψη βιολογικού υλικού και από τους τρεις προφυλακισμένους, η ΕΛ.ΑΣ. επιχειρεί να ταυτοποιήσει την παρουσία τους στον χώρο και να διαπιστώσει αν η χρήση κοκαΐνης έγινε σκόπιμα για να καμφθούν οι αντιστάσεις της κοπέλας.

Ο 23χρονος, ο μοναδικός άνθρωπος που είδε τη Μυρτώ να μετατρέπεται από μια ζωντανή κοπέλα σε θύμα των ουσιών, παραμένει το κεντρικό πρόσωπο σε ένα παζλ που ξεκινά από τα στενά του Αργοστολίου και φτάνει μέχρι τα «σαλόνια» της Αθήνας.

Η υπόθεση παραμένει στο στάδιο της ανάκρισης, με τα κινητά τηλέφωνα των κατηγορουμένων να αναμένεται να «μιλήσουν» για τις κινήσεις τους από την 1η Μαρτίου έως την ημέρα του θανάτου.