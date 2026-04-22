«Δεν μένω μαζί με τον σύντροφό μου, αλλά όταν κοιμόμαστε στο ίδιο κρεβάτι, αποκοιμιέμαι σχεδόν αμέσως. Όταν είμαι μόνη στο δικό μου κρεβάτι, γυρνάω από τη μια πλευρά στην άλλη όλη τη νύχτα. Μεταξύ των συζητήσεων για το ότι τα “διαζύγια ύπνου” είναι το κλειδί για μια υγιή σχέση και του ότι οι σύντροφοι είναι ενοχλητικοί, μου είναι δύσκολο να παραδεχτώ ότι κοιμάμαι πολύ καλύτερα με τον σύντροφό μου. Μήπως έχω κάποιο πρόβλημα;»

Συναισθηματική εξάρτηση;

«Σίγουρα όχι», λέει η Δρ. Wendy Troxel, ειδική στον ύπνο, κλινική ψυχολόγος και συγγραφέας του βιβλίου «Sharing the Covers: Every Couple’s Guide to Better Sleep»: «Το να δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς χωρίς τον σύντροφό σου δεν είναι απαραίτητα ένδειξη ότι έχεις μια ανθυγιεινή συναισθηματική εξάρτηση».

Σήμα ασφάλειας

Όταν τα ζευγάρια αναπτύσσουν ρουτίνες για την ώρα του ύπνου, ο σύντροφος γίνεται ένα σήμα ασφάλειας και ύπνου, λέει. «Αν για κάποιο λόγο κοιμάσαι χωριστά από τον σύντροφό σου για κάποιο διάστημα, αυτό το ισχυρό σήμα ασφάλειας λείπει πλέον», εξηγεί η Troxel.

Οταν μοιράζεσαι το ίδιο κρεβάτι

Αν και τα ζευγάρια επιλέγουν όλο και περισσότερο να κοιμούνται χωριστά για να ξεκουραστούν καλύτερα, περίπου τα δύο τρίτα των ενηλίκων στις ΗΠΑ γενικά κοιμούνται με τον σύντροφό τους τη νύχτα. Μια έρευνα της YouGov διαπίστωσε ότι το 66% των Αμερικανών δήλωσε ότι η ιδανική ρύθμιση ύπνου με έναν σύντροφο ήταν να μοιράζονται το ίδιο κρεβάτι.

Ακολουθεί η άποψη των ειδικών σχετικά με το γιατί μπορεί να είναι δύσκολο να απολαύσετε έναν καλό ύπνο χωρίς εκείνο το ξεχωριστό πρόσωπο δίπλα σας.

Γιατί κάποιος μπορεί να κοιμάται καλύτερα με τον σύντροφό του

Ένα άτομο μπορεί να απολαμβάνει καλύτερο ύπνο με τον σύντροφό του λόγω της ρουτίνας που συνδέεται με αυτό, λέει ο Δρ Hrayr Attarian, νευρολόγος και διευθυντής των Κέντρων Υγείας Ύπνου του Northwestern Medicine.

Οταν η ρουτίνα ανακουφίζει

«Οι άνθρωποι κοιμούνται καλύτερα όταν έχουν ένα συγκεκριμένο τελετουργικό», λέει. Οι άνθρωποι, όπως και τα άλλα ζώα, μαθαίνουν να συσχετίζουν ορισμένα ερεθίσματα με συγκεκριμένες συμπεριφορές – στην περίπτωση αυτή, συσχετίζουν την παρουσία ενός συντρόφου δίπλα τους στο κρεβάτι με τον ύπνο. Η πράξη του να πηγαίνεις για ύπνο με έναν σύντροφο γίνεται μια «εξαρτημένη αντίδραση», λέει.

Ένας σύντροφος μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να διατηρήσετε μια ρουτίνα πριν τον ύπνο και να χαλαρώσετε το βράδυ, κάτι που είναι σημαντικό για τον ύπνο, προσθέτει ο Δρ Joseph Dzierzewski, ανώτερος αντιπρόεδρος έρευνας και επιστημονικών υποθέσεων της National Sleep Foundation.

Είτε διαβάζετε μαζί ένα βιβλίο πριν τον ύπνο, είτε αφήνετε τα κινητά σας στην άκρη, είτε ακολουθείται μια κοινή ρουτίνα υγιεινής, αυτές οι «μικρές στιγμές» λειτουργούν ως ισχυρό σήμα για το σώμα σας, ώστε να καταλάβει ότι ήρθε η ώρα να πάτε για ύπνο, αναφέρει.

Τα οφέλη του ύπνου με σύντροφο

Ο ύπνος με σύντροφο συνδέεται με καλύτερη συνολική ποιότητα ύπνου, σύμφωνα με μια μελέτη του 2022. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι το να κοιμάται κανείς στο ίδιο κρεβάτι με τον σύντροφό του συνδέεται με διάφορα οφέλη για την ψυχική υγεία, όπως χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, άγχους και στρες.

Η ορμόνη της αγάπης

Ο ύπνος και οι αγκαλιές με έναν σύντροφο τη νύχτα μπορούν να διεγείρουν την έκκριση οξυτοκίνης, που συχνά αποκαλείται «ορμόνη της αγάπης», λέει ο Troxel – έχει «ιδιότητες που ανακουφίζουν από το άγχος και μπορεί να προκαλέσει μια ηρεμιστική αντίδραση» που μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση καλύτερου ύπνου.

Ο Dzierzewski αναφέρει ότι η συνήθεια του να κοιμάται κανείς με τον σύντροφό του ενισχύει επίσης την αίσθηση ότι βρίσκεται σε μια σχέση και προσφέρει μια αίσθηση συναισθηματικής οικειότητας και σύνδεσης. Χωρίς αυτά τα αισθήματα, μπορεί να είναι δύσκολο να κοιμηθεί κανείς μόνος του.

«Ξαφνικά, δεν έχεις αυτή την αίσθηση ασφάλειας, αυτό το τελετουργικό ή τη ρουτίνα. Σου λείπει αυτή η εγγύτητα, αυτή η τυχαία επαφή με το δέρμα», λέει ο Dzierzewski.

Πηγή: The Guardian