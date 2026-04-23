«Δυσκολεύομαι να σας πω τη μέρα και την ώρα για την ανακοίνωση του κόμματος, διότι δεν είμαι βέβαιος ότι ζούμε σε μια κανονική χώρα. Αν ζούσαμε σε μια κανονική ευρωπαϊκή δημοκρατία, μετά από όσα είπε σήμερα η κυρία Κοβέσι σε αυτό το φόρουμ — η οποία αναφέρθηκε σε διαφθορά, έγκλημα, απάτη, κατάχρηση εξουσίας, εμπορία επιρροής — και αν είχαμε έναν κανονικό Ευρωπαίο πρωθυπουργό που σεβόταν τους θεσμούς της φιλελεύθερης δημοκρατίας, τότε αυτός θα έπρεπε να παραιτηθεί και να προκηρυχθούν εκλογές». Με αυτή τη δήλωση, ο Αλέξης Τσίπρας άνοιξε την ομιλία του στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, επισημαίνοντας την πολιτική κατάσταση στη χώρα και τη δύσκολη συγκυρία στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα.

Εντονη κριτική στην κυβέρνηση

Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε έντονη κριτική προς την κυβέρνηση και την κατάσταση της χώρας, τονίζοντας ότι «δεν έχουμε μια κανονικότητα» και ότι η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι σταθερότητα. Σχολίασε τις συνεχείς αναφορές στην ανάπτυξη της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι παρά την ανάπτυξη, οι κοινωνικές ανισότητες και η διαφθορά έχουν ενταθεί. Η έλλειψη ισχυρής αντιπολίτευσης, όπως ανέφερε, τον αναγκάζει να παρέμβει, καθώς νιώθει την ευθύνη να συμβάλει στην επιστροφή του πολιτικού συστήματος στη κανονικότητα και στην αναζωογόνηση της σταθερότητας της χώρας.

«Δεν μπορώ να παραμείνω σιωπηλός», είπε, επισημαίνοντας την ανάγκη για έναν πολιτικό και κοινωνικό μετασχηματισμό. Εξήγησε ότι επιστρέφει στην πολιτική γιατί θεωρεί αναγκαία την αποκατάσταση της κανονικότητας και της σταθερότητας στον τόπο. Η επιστροφή του, όπως ανέφερε, δεν είναι μια προσωπική επιλογή, αλλά μια αναγκαία παρέμβαση για την πορεία της χώρας, σε μια περίοδο που, όπως τόνισε, βιώνουμε «γεωπολιτικές εξελίξεις που μας οδηγούν από το διεθνές δίκαιο στο δίκαιο του ισχυρού», προκαλώντας έτσι ανασφάλεια και εντείνοντας τις ανισότητες και την αδικία.

Στη συνέχεια, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Υπογράμμισε ότι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας δεν είναι μόνο η ανάπτυξη, αλλά η παραγωγικότητα. Η χώρα, όπως είπε, έχει παραμείνει υπερβολικά εξαρτημένη από την οικονομία του real estate και τον τουρισμό, και πρέπει να περάσει σε ένα μοντέλο που θα προάγει την παραγωγή. Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε τη δημιουργία ενός εθνικού ταμείου σύγκλισης που θα χρηματοδοτεί παραγωγικούς τομείς και θα αναδιαρθρώνει το παραγωγικό μοντέλο. Αυτό το νέο μοντέλο, όπως τόνισε, πρέπει να στηρίζεται σε φιλοεπενδυτικό περιβάλλον, το οποίο όμως δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν καταπολεμηθεί η διαφθορά.

Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, η διαφθορά είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ανάπτυξη και πρέπει να καταπολεμηθεί με ισχυρή πολιτική βούληση και δημόσια παρέμβαση, χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία για να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και να καταπολεμηθούν τα καρτέλ εις βάρος του καταναλωτή. Επεσήμανε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση για να μεταφερθεί η πίστη στην παραγωγή και όχι στα κέρδη των λίγων.

Συνεχίζοντας, ο κ. Τσίπρας παρουσίασε τις προτάσεις του για τη φορολογική πολιτική, με βασικό στόχο την αναδιανομή του πλούτου και την ενίσχυση των κοινωνικών τάξεων που πλήττονται. Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε τη δημιουργία ενός δικαιότερου φορολογικού συστήματος, όπου οι έμμεσοι φόροι θα μειώνονται και οι άμεσοι φόροι θα γίνονται πιο δίκαιοι. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι η φορολογία του κεφαλαίου είναι 25 μονάδες χαμηλότερη από τη φορολογία της μισθωτής εργασίας, και αυτό πρέπει να αλλάξει. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορεί κάποιος που έχει εισόδημα από μια εργασία με κατώτατο μισθό, π.χ., 10.000 ευρώ το χρόνο, να φορολογείται με 9% και κάποιος που έχει εισόδημα 1.000.000 ευρώ από μερίσματα να φορολογείται με 5%».

«Πατρωτική εισφορά»

Ο πρώην πρωθυπουργός πρότεινε επίσης την επιβολή μιας «πατριωτικής εισφοράς» από τις επιχειρήσεις με υπερβολικά υψηλά κέρδη, η οποία θα χρηματοδοτήσει τις επόμενες γενιές της χώρας και θα ενισχύσει τον κοινωνικό τομέα, όπως τη στέγη, την παιδεία, την υγεία και την έρευνα.

«Αυτή η πατριωτική εισφορά θα πάει σε έναν ειδικό λογαριασμό, που θα χρηματοδοτήσει τις επόμενες γενιές της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά την πολιτική του επιστροφή, ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι δεν επιδιώκει να ηγηθεί ενός κόμματος που θα ακολουθεί τις υπάρχουσες πολιτικές, αλλά ότι είναι εδώ για να αλλάξει αυτές τις πολιτικές και να προχωρήσει σε μια νέα προοπτική για τη χώρα. «Οι εκλογές θα δείξουν τους συσχετισμούς, και αυτοί οι συσχετισμοί θα μας οδηγήσουν σε αποφάσεις», είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν κλείνει καμία πόρτα, ούτε ανοίγει κάτι. Το σημαντικό, όπως τόνισε, είναι η αλλαγή πολιτικής και η εφαρμογή ενός εναλλακτικού κυβερνητικού σχεδίου για την ανασυγκρότηση της οικονομίας και τη σωτηρία της κοινωνίας.

Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε τη σημασία της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής για την Ελλάδα, τονίζοντας ότι η χώρα πρέπει να επιστρέψει στην ενεργητική και πολυδιάστατη στρατηγική που ακολουθούσε από το 1974 έως το 2019, προκειμένου να αξιοποιήσει τις δυνατότητες και τις συμμαχίες της. «Η χώρα μας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις παθογένειες της οικονομίας με επιδόματα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί υπαρξιακό κίνδυνο για τη χώρα, καθώς η γήρανση του πληθυσμού και η συρρίκνωση της κοινωνίας μειώνουν τις προοπτικές ανάπτυξης.

Για το μεταναστευτικό, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι πρέπει να προστατευτούν τα σύνορα και να καταπολεμηθούν οι παράνομες ροές. Ωστόσο, σημείωσε τη σημασία μιας πολιτικής ένταξης για τους μετανάστες, ειδικά από χώρες όπου η ενσωμάτωση μπορεί να γίνει πιο εύκολα, ώστε να μην αναπαράγονται οι κοινωνικές ανισότητες. «Ναι, πρέπει να φυλάξουμε τα σύνορά μας, να σταματήσουμε τις παράνομες ροές και να καταπολεμήσουμε τα δίκτυα των διακινητών. Αλλά πρέπει να έχουμε μια πολιτική ένταξης, ειδικά από χώρες όπου η ενσωμάτωση μπορεί να γίνει πιο εύκολα», είπε.