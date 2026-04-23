«Φωτιά» εκ νέου στα Στενά του Ορμούζ βάζει με ανάρτηση του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρει έχει δώσει εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να «πυροβολεί και να εξουδετερώνει οποιοδήποτε πλοίο» τοποθετεί νάρκες στα Στενά.

Σύμφωνα με τον ίδιο δε, τα αμερικανικά ναρκαλιευτικά επιχειρούν «σε τριπλάσια ένταση» για την απομάκρυνση πιθανών ναρκών από τα ύδατα της περιοχής.

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, έγραψε: «Έχω δώσει εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να πυροβολεί και να σκοτώνει οποιοδήποτε σκάφος, ακόμη κι αν πρόκειται για μικρά πλοιάρια, που τοποθετεί νάρκες στα ύδατα των Στενών του Ορμούζ. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία καθυστέρηση.

Επιπλέον, τα ναρκαλιευτικά μας καθαρίζουν ήδη τα Στενά αυτή τη στιγμή. Δίνω εντολή η δραστηριότητα αυτή να συνεχιστεί, αλλά σε τριπλάσια ένταση! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα. Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Η ανάρτηση αυτή έρχεται ενώ η κατάσταση στην σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν γίνεται ξεκάθαρο ότι έχει φτάσει σε ένα αδιέξοδο, τόσο διπλωματικό όσο και επιχειρησιακό επίπεδο, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν κάνει πίσω αφού ευελπιστούν σε κέρδη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων άμα αυτές ξεκινήσουν και πάλι.

Και δεύτερη ανάρτηση Τραμπ μέσα σε λίγα λεπτά

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε και σε δεύτερη ανάρτηση του για το ίδιο θέμα, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως στο Ιράν επικρατεί έντονη εσωτερική σύγκρουση για την ηγεσία της χώρας, ενώ παράλληλα δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλήρη έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Το Ιράν δυσκολεύεται πολύ να καταλάβει ποιος είναι ο ηγέτης του! Απλώς δεν ξέρουν! Η εσωτερική διαμάχη μεταξύ των «σκληροπυρηνικών», που έχουν υποστεί πολύ βαριές ήττες στο πεδίο της μάχης, και των «μετριοπαθών», που δεν είναι καθόλου τόσο μετριοπαθείς (αλλά κερδίζουν τον σεβασμό!), είναι ΤΡΕΛΗ!

Έχουμε πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Κανένα πλοίο δεν μπορεί να μπει ή να βγει χωρίς την έγκριση του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι «σφραγισμένα ερμητικά», μέχρι τη στιγμή που το Ιράν θα μπορέσει να κάνει μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».