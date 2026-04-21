Το μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων απένειμε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό, σε ειδική τελετή, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Απριλίου, στο Δημαρχείο Αθηνών. Η τιμητική αυτή διάκριση έγινε σε ένδειξη αναγνώρισης της διαχρονικής προσφοράς του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ενεργούς συμβολής του στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ο κ. Δούκας, στην τοποθέτησή του, ανέφερε ότι ο Πρίγκιπας Αλβέρτο Β΄ του Μονακό, είναι ένας από τους πιο συνεπείς και δραστήριους υπερασπιστές του περιβάλλοντος διεθνώς. «Μέσα από το Prince Albert II of Monaco Foundation και πρωτοβουλίες, όπως το Monaco Explorations», ανέφερε, «έχει συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης, στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση των κοινωνιών σε ζητήματα περιβαλλοντικής ευθύνης. Η δέσμευσή του για τη διαφύλαξη της βιωσιμότητας της Μεσογείου αποτυπώνεται και στις επισκέψεις του στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων και στην Ελαφόνησο, όπου υποστήριξε έμπρακτα την προστασία απειλούμενων ειδών, όπως η μεσογειακή φώκια Monachus monachus. Το έργο και το παράδειγμά του επιβεβαιώνουν τη σημασία της συνεργασίας των θεσμών και των πόλεων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Μέσα από κοινές δράσεις και ανταλλαγή καλών πρακτικών, μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές».

«Κανείς δεν μπορεί να δράσει μόνος του»

«Για να σώσουμε τον κοινό μας πλανήτη, κανείς μας δεν μπορεί να δράσει μόνος του, πόσο μάλλον εναντίον των άλλων. Γι’ αυτό οι αρχές που επινόησε και διέδωσε η Αθήνα για 2.500 χρόνια είναι πολύτιμες», είπε ο Πρίγκιπας Αλβέρτο Β’ του Μονακό, και πρόσθεσε: «Οφείλουμε να αντλήσουμε από αυτές την πίστη στη λογική και την επιστήμη, την προσήλωση στον διάλογο και τον σεβασμό προς τον νόμο. Αυτά είναι τα μηνύματα που το Πριγκιπάτο του Μονακό προάγει από κοινού μαζί σας, ως μια πόλη-κράτος που θαυμάζει την κληρονομιά της Αθήνας και παραμένει πιστή στις αρχές της. Γι’ αυτό και η τιμή που μου αποδίδετε σήμερα έχει για εμένα ιδιαίτερη σημασία. Επιθυμώ, συνεπώς, να σας ευχαριστήσω ειλικρινά και θερμά».

Ο δήμαρχος Αθηναίων αντάλλαξε δώρα με τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β’ του Μονακό και τον ξενάγησε στους χώρους του Δημαρχείου.