Την Αθήνα επισκέπτεται ο Πρίγκιπας Αλβέρτος Β’ του Μονακό. Πρώτα επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου και πριν από λίγο ολοκλήρωσε τη συνάντησή του με τον Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα ενώ τώρα έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Δήμαρχο των Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την υπεύθυνη διαχείριση και προστασία των ωκεανών και των θαλασσών.

Η συζήτηση πήγε και στα θαλάσσια πάρκα με τον πρωθυπουργό να ενημερώνει τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό για την δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων, στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο Πέλαγος (Νότιες Κυκλάδες).

