Στην τελική ευθεία μπαίνει η δίκη για την πολύνεκρη έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους τον Οκτώβριο του 2024, με την Εισαγγελέα της έδρας να καταθέτει την πρότασή της επί των ενοχών, ανάμεσά τους και ο Νίκος Ρωμανός.

Ποιοι κρίθηκαν ένοχοι κατά την Εισαγγελέα

Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή των δύο γυναικών της υπόθεσης: της συντρόφου του άνδρα που έχασε τη ζωή του από την έκρηξη (η οποία είχε τραυματιστεί βαρύτατα) και της φίλης του ζευγαριού.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, οι δύο κατηγορούμενες πρέπει να καταδικαστούν για:

Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση.

Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών μηχανισμών και υλών.

Πρόκληση έκρηξης και διακεκριμένες φθορές.

Απαλλαγή λόγω αμφιβολιών για τον Νίκο Ρωμανό

Στον αντίποδα, η Εισαγγελέας πρότεινε την αθώωση του Νίκου Ρωμανού και δύο ακόμη κατηγορουμένων, κρίνοντας ότι οι αμφιβολίες γύρω από τη συμμετοχή τους δεν επιτρέπουν την καταδίκη τους.

Το «αόρατο» δίκτυο και ο άγνωστος στόχος

Σύμφωνα με την εισαγγελική αγόρευση, η τρομοκρατική οργάνωση διέθετε και άλλα μέλη που παραμένουν ασύλληπτα.

Όπως επισημάνθηκε, οι δράστες είχαν σχεδόν ολοκληρώσει την κατασκευή του εκρηκτικού μηχανισμού και προετοίμαζαν άμεσα ένα τρομοκρατικό χτύπημα, ο στόχος του οποίου παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστος.