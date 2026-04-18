Γάλλος στρατιώτης έπεσε νεκρός και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν το Σάββατο στον Νότιο Λίβανο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάνοιξης οδού. Τόσο η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ (UNIFIL) όσο και γάλλοι αξιωματούχοι δείχνουν ως πιθανό υπαίτιο τη Χεζμπολάχ, σε μια επίθεση που χαρακτηρίζεται ως «σκόπιμη».

Η οργή του Εμανουέλ Μακρόν

Σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, και τον πρωθυπουργό, Ναουάφ Σαλάμ, ο Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε την «απαράδεκτη επίθεση».

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηλυσίων Πεδίων, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση, με τον γάλλο πρόεδρο να καλεί τις λιβανέζικες αρχές να δράσουν άμεσα κατά των υπευθύνων.

Le Sergent-chef Florian Montorio du 17eme régiment du génie parachutiste de Montauban est tombé ce matin au sud-Liban lors d’une attaque contre la FINUL. Trois de ses frères d’armes sont blessés et ont été évacués. La Nation s’incline avec respect… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 18, 2026

Το χρονικό της ενέδρας στη Γκαντουρίγια

Η γαλλίδα υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, Κατρίν Βοτρίν, δήλωσε ότι η περίπολος έπεσε σε ενέδρα στο χωριό Γκαντουρίγια, ενώ προσπαθούσε να ανοίξει δρόμο προς ένα φυλάκιο της UNIFIL, που είχε αποκλειστεί λόγω των μαχών. Ο γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε από άμεσα πυρά ελαφρών όπλων, ενώ δύο από τους τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, εκφράζοντας την «έκπληξή» της για τις «ανυπόστατες κατηγορίες» που διατυπώθηκαν εις βάρος της.

Νέα αιματηρά επεισόδια και παραβιάσεις της εκεχειρίας

Παράλληλα με το περιστατικό της UNIFIL, η ένταση παραμένει στα ύψη με εμπλοκή των ισραηλινών δυνάμεων:

Εξουδετέρωση «τρομοκρατικού πυρήνα»: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε μέλη «τρομοκρατικού πυρήνα» που παραβίασαν την εκεχειρία (η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 16 Απριλίου) και προσέγγισαν στρατιώτες του στον νότιο Λίβανο.

Θάνατος ισραηλινού στρατιώτη: Το Ισραήλ επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατο ενός στρατιώτη, που είχε τραυματιστεί την Παρασκευή. Αναφορές δείχνουν ότι ο τραυματισμός προκλήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό που πιθανότατα είχε τοποθετηθεί πριν από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός.

Το καθεστώς της συμφωνίας

Η συμφωνία «παύσης των εχθροπραξιών», που επιτεύχθηκε με μεσολάβηση των ΗΠΑ, προβλέπει μια αρχική περίοδο 10 ημερών για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, το κείμενο της συμφωνίας δεν απαιτεί από το Ισραήλ να αποσυρθεί άμεσα από τον νότιο Λίβανο, μια περιοχή που αποτελεί περίπου το 8% της λιβανέζικης επικράτειας και στην οποία οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν κατά υποδομών.