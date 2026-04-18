Συγκλονισμένη παρακολουθεί η διεθνής κοινή γνώμη τις εξελίξεις στο Κίεβο, όπου μια αιματηρή επίθεση με αυτόματο όπλο κατέληξε σε λουτρό αίματος. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν στην περιοχή Χολοσίβσκι, όταν ένοπλος άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως περαστικούς στον δρόμο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, επιβεβαίωσε τον αυξημένο αριθμό των θυμάτων, εκφράζοντας τα βαθιά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των νεκρών. Μεταξύ των τραυματιών, η κατάσταση των οποίων κρίνεται σοβαρή, βρίσκεται και ένα παιδί.

Η πολιορκία στο σούπερ μάρκετ και ο θάνατος του δράστη

Μετά την αρχική επίθεση, ο δράστης «ταμπουρώθηκε» εντός ενός σούπερ μάρκετ, κρατώντας ομήρους και συνεχίζοντας να πυροβολεί. Παρά τις προσπάθειες των ειδικών διαπραγματευτών της αστυνομίας να έρθουν σε επαφή μαζί του, ο ένοπλος αρνήθηκε να παραδοθεί και άνοιξε πυρ κατά των αστυνομικών δυνάμεων.

⚡️ Preliminarily, a person died and there are injured as a result of a shooting in Kyiv, — police. The number of victims is being specified. Law enforcement officers are conducting a special operation to detain the criminal. Police teams and KORD special forces have been sent… — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) April 18, 2026

Η ειδική επιχείρηση των ουκρανικών δυνάμεων (KORD) ολοκληρώθηκε με την εισβολή στο κατάστημα. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Ιχόρ Κλιμένκο, ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά των ειδικών δυνάμεων, κατά τη διάρκεια της προσπάθειας σύλληψής του.

⚡️ Terrorist attack in Kyiv: unknown gunman opened fire on people A man started shooting at police officers and took hostages. After the shooting, he barricaded himself inside a Velmart store in the Demiivska area. The KORD special forces unit is on the scene. — NEXTA (@nexta_tv) April 18, 2026

«Ο ένοπλος είχε πάρει ομήρους και πυροβόλησε κατά των αστυνομικών. Οι ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο κατάστημα και ο δράστης σκοτώθηκε κατά την επιχείρηση», δήλωσε ο Κλιμένκο.

Σοκάρουν τα βίντεο στα social media

Τις στιγμές αλλοφροσύνης που επικράτησαν στους δρόμους του Κιέβου αποτυπώνουν βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα.

⚡️In Kyiv, the attacker shot at passersby who came across his path. — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) April 18, 2026

Στα σκληρά αυτά πλάνα, ο δράστης διακρίνεται να κρατά ένα αυτόματο όπλο και να πυροβολεί αδιάκριτα προς κάθε κατεύθυνση, ενώ υπάρχουν και λήψεις από το εσωτερικό του σούπερ μάρκετ, που δείχνουν τον ένοπλο λίγο πριν την τελική αναμέτρηση με την αστυνομία.

The attacker in Kyiv was killed during the police operation Special forces from KORD stormed the store where the suspect was holding hostages. He reportedly opened fire at the police during the operation. Negotiators had attempted to establish contact with him beforehand. — Visegrád 24 (@visegrad24) April 18, 2026

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη ταυτοποίηση του δράστη και την εξακρίβωση των κινήτρων πίσω από αυτή την αποτρόπαια πράξη.